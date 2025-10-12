James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

James Rodríguez en 2025 ha jugado siete partidos con Colombia, ha marcado un gol y ha dado 5 asistencias - crédito James Rodríguez

Con dos nuevas asistencias en el reciente partido entre Colombia y México en Texas, James Rodríguez se consolidó entre los máximos pasadores de la historia de selecciones sudamericanas, solo considerando a jugadores aún en actividad.

De acuerdo con datos de Sofascore, el mediocampista colombiano alcanzó las 42 asistencias con su selección nacional, cifra que le permitió superar a Carlos Valderrama, conocido como el Pibe, y convertirse en el futbolista con mayor cantidad de pasegoles en la historia del equipo colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jugador de 34 años, en el amistoso frente a México, colaboró en los goles de Lucumí al minuto 16 y Luis Díaz al 56, logrando así romper la barrera de las 40 asistencias en encuentros internacionales.

Luis Díaz fue uno de los beneficiados de las asistencias de James Rodríguez con la selección Colombia - crédito James Rodríguez

Según la distribución aportada por Sofascore, James suma 24 asistencias en competencias sudamericanas, 14 en partidos amistosos y 4 en Copas del Mundo, en un total de 119 partidos jugados con la camiseta nacional. El dato contrasta con algunos portales, que le atribuyen solo 40 asistencias, pero la cifra oficial reconocida recientemente es de 42.

Dentro del panorama de futbolistas activos de las 10 selecciones afiliadas a la Conmebol, James Rodríguez ocupa ahora el tercer puesto en la tabla de asistencias, solo superado por Lionel Messi y Neymar, ambos con 59 asistencias cada uno.

El colombiano se había situado por encima de Alexis Sánchez, que registra 38 asistencias con Chile. Esta posición lo instala en el top de los mejores asistidores de Sudamérica entre futbolistas aún en competencia internacional.

James Rodríguez es el capitán de la selección Colombia en la era Néstor Lorenzo - crédito James Rodríguez

En cuanto a la evolución del podio, Neymar ha cedido terreno debido a su ausencia en las últimas convocatorias de la selección brasileña, aunque podría reaparecer en el próximo Mundial de 2026. La participación de Messi en la próxima Copa del Mundo aún no está confirmada y dependerá de su condición física a mitad del 2026. Para igualarlos, James necesitaría sumar 17 asistencias más con Colombia.

El consejo del “Pibe” Valderrama de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

A menos de seis meses del inicio del Mundial 2026, la situación contractual de James Rodríguez con el Club León de México genera incertidumbre en el entorno de la Selección Colombia, que ya aseguró su clasificación directa tras finalizar tercera en las Eliminatorias Sudamericanas. Las dudas sobre el futuro inmediato del volante ofensivo, destacado como máximo asistidor del torneo clasificatorio con siete pases de gol, han despertado preocupación entre exjugadores y el cuerpo técnico.

El ex capitán de la selección, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, emitió una advertencia en una entrevista con la emisora Fútbol de Primera, haciendo énfasis en la importancia de contar con James y Luis Díaz en la convocatoria para la Copa del Mundo.

James Rodríguez y Luis Díaz han realizado esta celebración en los últimos partidos - crédito FCF

Valderrama subrayó: “James y Luis Díaz no pueden faltar. El primero es la calidad de la selección, cuando la selección juega sin James, juega distinto, y no para mejor, sino para peor”, manifestó, al tiempo que dio un consejo simbólico sobre preservar el espíritu nacional dentro de los clubes: “¿Sabe lo que tiene que hacer en los equipos? Como hacía ‘El Loco’ Abreu jugaba con la camiseta de la selección abajo de la de los equipos. Entonces, James tiene que hacer lo mismo, porque él siempre con la camiseta de la selección es figura”.

De acuerdo a información reportada por el Diario Récord, no existe avance en las negociaciones de renovación entre James y Club León. La publicación resalta que, a pesar de los comentarios del entrenador Ignacio Ambriz –que manifestó optimismo sobre la posibilidad de que el mediocampista “se va a divertir” en el club mexicano y la disposición mutua para continuar–, “no hay nada de nada con la renovación”.