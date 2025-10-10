Hijo de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios, marcó con Tigres y rompió en llanto mientras su padre es velado

El hijo de Miguel Ángel Russo decidió jugar con Tigres mientras su padre es velado en Buenos Aires - crédito ESPN

Dos días después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador recordado en Colombia por haber sido campeón del torneo cafetero con Millonarios, su hijo, Ignacio Russo, decidió jugar con Tigres en honor al estratega.

“Él hubiese querido eso, por eso voy a jugar. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”, declaró Ignacio Russo al confirmar que estaría con su equipo para el encuentro por el torneo argentino ante Newell’s Old Boys.

Como si se tratara de una película o una historia con un guion plenamente preparado, el inicio del partido tuvo a “Nacho” como protagonista, ya que el delantero de 24 años recibió un centro desde la banda izquierda y anotó el primer tanto del partido.

Sin poder hacer nada más, después de patear el balón e identificar que el esférico había ingresado al arco, Russo cayó de rodillas en el césped y rompió en llanto mientras miraba desconsolado hacia el cielo.

Acorde a la situación, el narrador Federico Bulos se hizo virar por la peculiar forma de cantar el gol, resaltando algunas de las sensaciones que podría estar sintiendo el delantero en ese momento.

“‘Nacho’, gol, de Tigres, de ‘Nacho’. Dedíqueselo a papá, para Miguel. Russo, estas lágrimas, esta emoción, ‘Nacho’ Russo, Miguel también te abraza desde arriba, descansa en paz Miguel, acá ‘Nacho’ la está rompiendo”, fue la narración de Bulos.

Además del cariño que sentía por Miguel Ángel Russo como padre, “Nacho” ha resaltado la importancia que tuvo su progenitor en la carrera deportiva, puesto que le generó una herencia en el amor por el fútbol.

Antes de estar en Tigres, en donde es goleador y titular indiscutido, Ignacio Russo jugó en clubes como Rosario Central, Chacarita e Instituto.

Después del partido en Rosario, Ignacio Russo deberá volver a viajar para estar junto a su familia en la última despedida a Miguel Ángel Russo, que falleció el 8 de agosto después de luchar durante varios años con un cáncer de próstata.

Cabe destacar que el estratega falleció siendo el entrenador de Boca Juniors, cumpliendo uno de sus objetivos, terminar su vida ligado al fútbol profesional. De hecho, el compromiso del argentino de 69 años con el Xeneize hizo que pidiera que en sus últimos días fuera vestido con la indumentaria de la institución.

Además de haber entrenado a varios equipos en Argentina, Russo fue parte fundamental de la historia de otros clubes en la región, siendo Millonarios uno de ellos.

Russo llegó a Colombia en 2017 para asumir la dirección técnica de Millonarios, en el país cafetero fue diagnosticado con la enfermedad previamente mencionada; sin embargo, esto no evito que siguiera a cargo del equipo bogotano.

En Colombia, Russo fue campeón con el Embajador en uno de los títulos más recordados por los hinchas de Millonarios, puesto que en la final derrotó a su rival de patio, Independiente Santa Fe.

Después de más de un año a cargo del equipo profesional, Russo tuvo que dejar el club para enfocarse en el tratamiento de la enfermedad, de la que se curó, pero años más tarde volvió a recaer.

Antes de dejar Millonarios, Miguel Ángel Russo protagonizó una rueda de prensa que sigue siendo recordada por los hinchas del Embajador.

“Todos en el club sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo. El silencio es bueno. Estoy muy agradecido con los directivos, mis jugadores, la gente, con Carlos Castro, que fue mi oncólogo y trabajó con la gente en Buenos Aires, Juan Ignacio Caicedo y también agradecido con los oncólogos de la Clínica del Country, que me dieron mucho amor”.