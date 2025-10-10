Así ha cambiado ‘Nacho’, el hijo de Miguel Ángel Russo: de vivir en Bogotá, a estar consagrado en el fútbol profesional

Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, decidió jugar ante Newell's Old Boys en honor a su padre - crédito RedesSociales/Tigres

El mundo del fútbol permanece de luto desde que se registró el fallecimiento del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, campeón con varios equipos en Sudamérica, incluyendo a Millonarios en Colombia.

De hecho, el paso de Russo por Colombia terminó siendo fundamental en su vida, puesto que allí fue donde se enteró de que padecía de cáncer de próstata; en Bogotá recibió el apoyo de la institución capitalina y siguió al frente del equipo profesional.

Mientras trataba su enfermedad, Russo fue visto en repetidas ocasiones junto a su familia en Bogotá, lo que generó una conexión que fue destacada por el entrenador en más de una ocasión con la capital colombiana, principalmente los hinchas de Millonarios.

Estos hechos hicieron que los hijos de Miguel Ángel Russo fueran vistos en más de una ocasión en las concentraciones de Millonarios, principalmente Ignacio Russo, que se convirtió en uno de los escuderos del estratega en Bogotá.

Así ha cambiado ‘Nacho’ Russo desde entonces

Así se veía Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, cuando su padre era entrenador de Millonarios - crédito Redes Sociales

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, diferentes medios captaron a su hijo Ignacio en la velación, que se lleva a cabo en el estadio de La Bombonera, de Buenos Aires.

El cambio físico de “Nacho” Russo provocó que los hinchas de Millonarios, en Colombia, compararan al hijo de Miguel Ángel Russo con el físico que tenía cuando vivían en Bogotá.

Lo primero que hay que destacar es que “Nacho” ya no es un niño, y con 24 años es futbolista profesional en Argentina, ha pasado por clubes como Rosario Central, Chacarita, Patronato, Instituto y actualmente en Tigres, de la primera división en su país.

Russo juega como delantero y destaca por su fuerza y habilidad para superar a los defensores en los duelos individuales, contrario a su padre, que como futbolista era mediocampista de marca.

Hijo de Miguel Ángel Russo decidió jugar un partido mientras su padre es velado

El hijo de Miguel Ángel Russo juega como delantero en Tigres de Argentina - crédito Redes Sociales

Además de la muerte de Miguel Ángel Russo, Ignacio Russo fue noticia en su país por declarar ante la prensa en medio de los homenajes que están haciendo en Buenos Aires a su padre.

Además de agradecer a las personas que han acompañado a su familia durante el luto, “Nacho” Russo reveló que hará parte del partido entre Newell’s Old Boys y Tigres del 10 de octubre.

El delantero de 24 años afirmó que siente dolor por la pérdida de su progenitor, pero estará en el terreno de juego como un homenaje y reconocimiento al amor por el deporte que este mismo le enseñó.

“Él hubiese querido eso, por eso voy a jugar. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”, declaró Ignacio Russo al respecto.

La despedida de Miguel Ángel Russo en Bogotá

Miguel Ángel Russo dirigió más de un año a Millonarios en Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa

Además de los títulos que ganó en Colombia, los hinchas de Millonarios también han recordado la rueda de prensa con la que Miguel Ángel Russo se despidió del club.

“En el momento más difícil de mi vida, Millonarios estuvo a mi lado”, fueron las palabras del estratega cuando anunció su salida del Embajador en 2018, puesto que se vio obligado a viajar a Argentina para priorizar su salud.

“Todos en el club sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo. El silencio es bueno. Estoy muy agradecido con los directivos, mis jugadores, la gente, con Carlos Castro, que fue mi oncólogo y trabajó con la gente en Buenos Aires, Juan Ignacio Caicedo y también agradecido con los oncólogos de la Clínica del Country, que me dieron mucho amor”, declaró el argentino en su despedida de Millonarios, que fue el único paso que tuvo por Colombia.