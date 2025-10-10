Así fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, según directivo: “Fue una cosa única”

Russo falleció a los 69 años de edad en Buenos Aires - crédito Steve Roberts / Reuters

La muerte de Miguel Ángel Russo fue un golpe duro para el mundo del fútbol.

A lo largo de los días, las voces en apoyo a la familia del entrenador argentino se unieron para enviar un mensaje de condolencias y solidaridad.

En su partida, “Miguelo”, como le decían, estuvo rodeado de su familia y amigos más cercanos.

Precisamente, uno de los testigos de ese momento narró en una entrevista cómo fueron sus minutos finales.

El directivo argentino, uno de los que llevó a "Miguelo" al "Canalla", habló sobre cómo fueron los últimos minutos en vida del técnico - crédito @gonzalobelloso / Instagram

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, en charla con Radio Mitre, contó los últimos momentos que vivió el entrenador argentino al lado de sus seres queridos.

“Nosotros sabíamos que estábamos mal y vinimos con Carolina (la esposa de Miguel Russo) a su casa. Nos metimos a un hotel para estar a disposición de su señora, de sus hijos, íbamos prácticamente todo el día a su casa”, comenzó a decir.

Allí, llegó el momento cuando llamaron a un cura para que acompañara a Miguel y le diera la última despedida, con la bendición de Dios.

“Estaban algunos periodistas, su representante, amigos, familia, la gente de Boca. Fue duro verlo en ese desenlace, en la pelea, hubo algunos momentos buenos. En el momento final, estaba la mujer, necesitaba un padre, ya sabíamos que vendría el final. Llamamos a la AFA y a través de ”Chiqui” Tapia y Pipo Marín. A la hora de estar reunidos, ya teníamos un cura ahí, que le dio la bendición, y ese fue el momento final, todo ocurrió ayer (8 de octubre de 2025). Todos estábamos rodeando a Miguel, dándole la bendición, el cura dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo y cuando se terminó de rezar el padre nuestro, falleció Miguel, fue una cosa única", expresó.

Más declaraciones de Belloso: el último deseo de Russo y su forma de ser

Miguel se ganó el cariño de la gente, gracias a su bondad y autenticidad - crédito Marcelo Endelli / REUTERS

También, el presidente de Rosario Central habló sobre los últimos días que vivió junto a sus seres queridos, revelando que lo último que pidió fue un abrazo de su mujer:

“Lo último que pidió fue un abrazo de su esposa Mónica, una gran compañera que nunca lo abandonó en los últimos 15 años de lucha. Estuvimos todo el tiempo en su casa, su señora, sus hijos, su representante, los amigos de toda la vida”, dijo.

Además, Belloso explicó que la despedida que tuvo en la cancha de Rosario Central, último partido en dónde se vio en un campo de juego.

“Viendo todo esto, yo creo que Miguel la estaba planeando. Como él era, una persona muy organizada que sabía lo que quería hacer. Y se dio la chance de venir a la cancha de Central, ya no en su mejor estado, pero tuvo un gran recibimiento de parte de la gente y le pudimos demostrar el camino. Murió en la cancha”, dijo.

Por otra parte, Belloso explicó cómo era la personalidad de Russo en vida, destacando que era una persona querida por

“Miguel no quería morir, quería vivir muy bien, él era una persona que siempre estaba pendiente de todo el mundo, gente de todo ámbito. Era muy cercano, con gente poderosísima y gente sumamente humilde. Y él siempre con una alegría, muy positivo, nunca encontraba problemas: siempre encontraba soluciones”

Finalmente, el presidente de Rosario Central recordó que el técnico siempre se preocupó por los entornos de los equipos en los cuales dejó huella.

“Miguel todo el día estaba lleno de energía y de grandes cosas que veía. Él estaba en Central y estaba preocupado por cómo le iba a Estudiantes, y preocupado por cómo le iba a Lanús y preocupado por cómo le iba a Boca... Preocupado siempre por toda la gente que quería”, destacó.