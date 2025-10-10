Deportes

Así fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, según directivo: “Fue una cosa única”

El técnico argentino y exjugador falleció a los 69 años rodeado de su familia y amigos, mientras rezaban juntos, lo que provocó la emoción de su círculo cercano

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Russo falleció a los 69
Russo falleció a los 69 años de edad en Buenos Aires - crédito Steve Roberts / Reuters

La muerte de Miguel Ángel Russo fue un golpe duro para el mundo del fútbol.

A lo largo de los días, las voces en apoyo a la familia del entrenador argentino se unieron para enviar un mensaje de condolencias y solidaridad.

En su partida, “Miguelo”, como le decían, estuvo rodeado de su familia y amigos más cercanos.

Precisamente, uno de los testigos de ese momento narró en una entrevista cómo fueron sus minutos finales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El directivo argentino, uno de
El directivo argentino, uno de los que llevó a "Miguelo" al "Canalla", habló sobre cómo fueron los últimos minutos en vida del técnico - crédito @gonzalobelloso / Instagram

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, en charla con Radio Mitre, contó los últimos momentos que vivió el entrenador argentino al lado de sus seres queridos.

“Nosotros sabíamos que estábamos mal y vinimos con Carolina (la esposa de Miguel Russo) a su casa. Nos metimos a un hotel para estar a disposición de su señora, de sus hijos, íbamos prácticamente todo el día a su casa”, comenzó a decir.

Allí, llegó el momento cuando llamaron a un cura para que acompañara a Miguel y le diera la última despedida, con la bendición de Dios.

“Estaban algunos periodistas, su representante, amigos, familia, la gente de Boca. Fue duro verlo en ese desenlace, en la pelea, hubo algunos momentos buenos. En el momento final, estaba la mujer, necesitaba un padre, ya sabíamos que vendría el final. Llamamos a la AFA y a través de ”Chiqui” Tapia y Pipo Marín. A la hora de estar reunidos, ya teníamos un cura ahí, que le dio la bendición, y ese fue el momento final, todo ocurrió ayer (8 de octubre de 2025). Todos estábamos rodeando a Miguel, dándole la bendición, el cura dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo y cuando se terminó de rezar el padre nuestro, falleció Miguel, fue una cosa única", expresó.

Más declaraciones de Belloso: el último deseo de Russo y su forma de ser

Miguel se ganó el cariño
Miguel se ganó el cariño de la gente, gracias a su bondad y autenticidad - crédito Marcelo Endelli / REUTERS

También, el presidente de Rosario Central habló sobre los últimos días que vivió junto a sus seres queridos, revelando que lo último que pidió fue un abrazo de su mujer:

“Lo último que pidió fue un abrazo de su esposa Mónica, una gran compañera que nunca lo abandonó en los últimos 15 años de lucha. Estuvimos todo el tiempo en su casa, su señora, sus hijos, su representante, los amigos de toda la vida”, dijo.

Además, Belloso explicó que la despedida que tuvo en la cancha de Rosario Central, último partido en dónde se vio en un campo de juego.

“Viendo todo esto, yo creo que Miguel la estaba planeando. Como él era, una persona muy organizada que sabía lo que quería hacer. Y se dio la chance de venir a la cancha de Central, ya no en su mejor estado, pero tuvo un gran recibimiento de parte de la gente y le pudimos demostrar el camino. Murió en la cancha”, dijo.

Por otra parte, Belloso explicó cómo era la personalidad de Russo en vida, destacando que era una persona querida por

“Miguel no quería morir, quería vivir muy bien, él era una persona que siempre estaba pendiente de todo el mundo, gente de todo ámbito. Era muy cercano, con gente poderosísima y gente sumamente humilde. Y él siempre con una alegría, muy positivo, nunca encontraba problemas: siempre encontraba soluciones”

Finalmente, el presidente de Rosario Central recordó que el técnico siempre se preocupó por los entornos de los equipos en los cuales dejó huella.

“Miguel todo el día estaba lleno de energía y de grandes cosas que veía. Él estaba en Central y estaba preocupado por cómo le iba a Estudiantes, y preocupado por cómo le iba a Lanús y preocupado por cómo le iba a Boca... Preocupado siempre por toda la gente que quería”, destacó.

Temas Relacionados

Miguel Ángel RussoBoca JuniorsMillonariosDe qué murió Miguel Ángel RussoMiguel Ángel Russo cáncerColombia-Deportes

Más Noticias

Nacional superó a Once Caldas por la mínima en el juego de ida de la Copa BetPlay

Edwin Cardona de pena máxima le dio la ventaja al Rey de Copas en el primer partido de la serie, disputado en el estadio Palogrande de Manizales

Nacional superó a Once Caldas

Juan Pablo Montoya descartó a Max Verstappen en la lucha por el campeonato de Fórmula 1: “Hay más chance de que el Titanic siga flotando”

El colombiano dio su concepto sobre los resultados del GP de Singapur, y destacó el trabajo del ganador de la carrera, el británico George Russell

Juan Pablo Montoya descartó a

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

El entrenador salió en defensa de los cafeteros, que dirigía en Rosario Central en ese momento

Miguel Ángel Russo y ‘las

Un negocio fallido con Boca Juniors y el hijo de ‘Chicho’ Serna, lo que hay detrás de la crisis económica en Pereira

El club Matecaña no podrá inscribir jugadores hasta que no pague una deuda que tiene con Lucas Serna, que no jugó ni un minuto en la institución

Un negocio fallido con Boca

Hora y dónde ver el UFC de Río de Janeiro: el regreso de ‘Do Bronx’ al octágono

Charles Oliveira enfrentará a Mateusz Gamrot en la pelea estelar del evento que marca la vuelta de la empresa a Sudamérica

Hora y dónde ver el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El crudo testimonio de los

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi es la primera

Violeta Bergonzi es la primera en pasar al top 10 de ‘MasterChef Celebrity 2025′: “Soñaba con este momento”

Ranking Spotify en Colombia: Blessd y Beéle dominan el top 10 de las canciones con más escuchadas del momento

Rafael Santos salió al paso de supuestas declaraciones en medio de la pelea entre Dayana Jaimes y Lily Díaz

‘La casa de los famosos Colombia’ viviría un cambio clave para 2026: un nuevo “jefe” estaría por llegar

Cancelaron el concierto de Billy Idol en Bogotá, aunque se confirmó la devolución del dinero para los asistentes

Deportes

Nacional superó a Once Caldas

Nacional superó a Once Caldas por la mínima en el juego de ida de la Copa BetPlay

Juan Pablo Montoya descartó a Max Verstappen en la lucha por el campeonato de Fórmula 1: “Hay más chance de que el Titanic siga flotando”

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

Un negocio fallido con Boca Juniors y el hijo de ‘Chicho’ Serna, lo que hay detrás de la crisis económica en Pereira

Hora y dónde ver el UFC de Río de Janeiro: el regreso de ‘Do Bronx’ al octágono