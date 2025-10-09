Deportes

Un negocio fallido con Boca Juniors y el hijo de ‘Chicho’ Serna, lo que hay detrás de la crisis económica en Pereira

El club Matecaña no podrá inscribir jugadores hasta que no pague una deuda que tiene con Lucas Serna, que no jugó ni un minuto en la institución

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Deportivo Pereira deberá pagarle más de 25.000 dólares a los formadores de Serna - crédito RedesSociales/DeportivoPereira

La situación económica del Deportivo Pereira sigue empeorando, durante 2025 se han registrado varias ocasiones en las que los jugadores del plantel profesional se niegan a entrenar por la falta de pagos de la nómina.

A esto se han sumado varios proceso de multas y sanciones ante la FIFA, por ejemplo, uno de ellos es protagonizado por el delantero del Deportes Tolima Gonzalo Lencina.

Sin embargo, ha sido sorpresivo un nuevo fallo de la máxima entidad del fútbol en el mundo, en el que anunció que Deportivo Pereira no podrá inscribir jugadores hasta que no pague una deuda que tiene con Lucas Serna Marín, hijo del ex mediocampista de la selección Colombia Mauricio “Chicho” Serna.

El club no podrá inscribir jugadores hasta que no pague la deuda que tiene - crédito FIFA

En el fallo se indica que el equipo Matecaña mantendrá la sanción hasta que no pague 27.000 dólares a los clubes que formaron deportivamente a Lucas Serna, que, curiosamente, nunca debuto con Pereira de manera oficial.

Sumado a ello, debido al tiempo que ha pasado sin que se abone a la deuda, la institución deberá pagar más de 6.000 dólares como parte de una multa por parte de la FIFA.

Esta situación ha generado diferentes polémicas protagonizadas por los hinchas del Deportivo Pereira, que cuestionan lo registrado con la contratación de Serna, que también ha tenido experiencias por equipos como Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima de la Plata y Huracán, pero en ninguna de estas instituciones jugó un solo minuto como profesional.

La historia detrás del fallido negocio con los Serna

Con 25 años, Lucas Serna no ha debutado profesionalmente con ningún equipo - crédito Redes Sociales

Debido a esta situación, el periodista Mauricio Vidal expuso su versión sobre lo registrado con la contratación de Lucas Serna, misma que fue compartida y confirmada por otros comunicadores que cubren al Matecaña en Pereira.

Vidal indicó que tras el encuentro entre Pereira y Boca Juniors en la Copa Libertadores de 2023, Mauricio Serna, que en ese momento trabajaba con el equipo argentino, se comprometió a llevar al defensor Jimer Fory al Xeneize.

Sin embargo, este negocio se registraría si Pereira le daba la oportunidad de jugar fútbol profesional a su hijo, que llevaba dos años inactivo desde que dejó las escuelas formativas de Boca Juniors.

Vidal afirmó que el entrenador del Deportivo Pereira para ese entonces, Alejandro Restrepo, se negó a permitir que Serna debutara porque consideraba que no tenía condiciones para jugar, lo que provocó que Fory no fuera transferido a Boca Juniors.

Debido a que se había firmado un contrato profesional, el hijo del exfutbolista de la selección tuvo que permanecer en la institución, que no renovó su contrato después de que el acuerdo finalizó, siendo este el motivo por el que los “formadores” de Lucas Serna demandaron al Deportivo Pereira.

“El canje era poner al hijo del Chicho a jugar en el Pereira. El profe Restrepo se opuso por qué no tenía condiciones para debutar. Y ahora demandan al Pereira por derechos de formación donde nunca lo formaron. Qué desastre”, escribió el comunicador al respecto.

El comunicador entregó su versión sobre la nueva multa que deberá pagar el Pereira - crédito @MaoVidalGarcia/X

Esta no es la primera vez que Mauricio “Chicho” Serna es protagonista de una polémica ligada al fútbol profesional, cabe recordar que hace unos años fue señalado por un grupo de padres de familia.

En esa situación, acusaron al exfutbolista de promover viajes con alto valor económico, en los que jóvenes colombianos tendrían la oportunidad de probarse en clubes argentinos, pero, de acuerdo con lo denunciado por los adultos responsables de los menores, esto terminó siendo un engaño.

Respecto a la polémica que relaciona al múltiple campeón y su hijo, hasta el momento Mauricio Serna o Lucas Serna no se han pronunciado sobre la multa que tiene en vilo a la institución Matecaña en el rentado nacional.

Deportivo PereiraBoca JuniorsChicho SernaLucas SernaDeudaFIFAColombia-Deportes

