Técnico de la Liga BetPlay que se quedó sin trabajo se fue peleando con dos periodistas: “No estoy de acuerdo con tu pregunta”

Diego Merino es conocido por salir campeón con Carabobo de Venezuela en el primer semestre de 2024 - crédito Carabobo FC

La salida de Diego Merino como director técnico de Equidad se confirmó tras una serie de tensos intercambios con periodistas en la rueda de prensa posterior a la derrota 0-1 ante Once Caldas.

Aunque el entrenador evitó anunciar su renuncia en ese momento, la noticia de su desvinculación se conoció al día siguiente, dejando al equipo en el último lugar de la primera división colombiana después de 14 jornadas.

El desempeño de Equidad bajo la dirección de Merino se caracterizó por una marcada debilidad ofensiva y una defensa vulnerable.

El equipo sumó únicamente 11 puntos de 42 posibles, producto de 2 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Además, registró la peor diferencia de goles del torneo, con 7 tantos a favor y 19 en contra, lo que resultó en un saldo negativo de -12. Estos resultados hicieron insostenible la continuidad del técnico español.

Diego Merino se molestó con dos periodistas que lo cuestionaron - crédito Dimayor / YouTube

Soccer Football - Copa Libertadores - Group A - Botafogo v Carabobo - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - April 8, 2025 Carabobo coach Diego Merino REUTERS/Ricardo Moraes

La tensión se hizo evidente en la conferencia de prensa posterior al encuentro con Once Caldas, donde Merino enfrentó cuestionamientos directos sobre la falta de resultados. El primer periodista en intervenir, Daniel Esteban Reyes, se presentó como portavoz de la afición y planteó una pregunta incisiva sobre la racha negativa del equipo:

“‘Profe’ Merino, ¿y ahora, qué? Antes era el tema de la juventud, del rival, del hombre de más o de menos… ¿Qué pasa, qué explicación concreta puede dar de 7 fechas sin victorias, juegos con al menos un expulsado? Ante Once Caldas hubo un jugador más durante 65 minutos y no se vio el aprovechamiento. ¿Qué pasa, una excusa más, una justificación más, o realmente vamos a ver un ejercicio autocrítico frente a lo que está pasando?", cuestionó Reyes.

Ante este planteamiento, Merino respondió señalando que la intervención del periodista era más un análisis que una pregunta, y defendió su gestión:

“No estoy de acuerdo con tu pregunta. Más que una pregunta, es un análisis el que has hecho. No me estás preguntando nada. Estás analizando la situación. Lo respeto, lo comparto. Excusas y justificaciones no hemos puesto nunca”, replicó el entrenador.

La situación se intensificó cuando Mateo Rivera, otro reportero, retomó la línea crítica y recordó el bajo rendimiento del equipo en los dos semestres recientes:

“En el semestre pasado Equidad quedó último con 10 puntos y en este semestre es último.... ¿Qué se viene para el ‘profe’ Merino?, la hinchada quiere saber”, preguntó Rivera. Merino aprovechó la ocasión para destacar la ligera mejora en la puntuación: “Se te ha olvidado decir que ahora tenemos más puntos. Dices que en el semestre anterior se hicieron 10 puntos y no te he escuchado decir que en este semestre tenemos 11 puntos ¿Es correcto?”, replicó el técnico.

A pesar de la insistencia de los periodistas, Merino no confirmó su salida en ese momento, aunque admitió que el proyecto no estaba funcionando como esperaba.

“Es un semestre de ensayo y error, de diagnóstico y desgraciadamente el trabajo está, pero estamos cortos y no nos está dando. Estoy tranquilo, tratamos de mejorar”, reconoció el entrenador.

La Equidad cesó a Diego Merino

Finalmente, la directiva de Equidad comunicó la salida de Merino y designó a Diego Gómez como entrenador interino para el próximo compromiso, que tendrá lugar el sábado 11 de octubre como visitante frente a América de Cali en la fecha 15 de la Liga Betplay.

Este fue el momento cuando el cuadro asegurador comunica la salida del entrenador venezolano - crédito Jefatura de Prensa de La Equidad

Cuando vuelve a jugar La Equidad

La Equidad es el equipo que más se ha movido en el mercado de fichajes del fútbol colombiano - crédito La Equidad

El cuadro asegurador volverá a jugar el 11 de octubre de 2025, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Pascual Guerrero, cuando visite al América de Cali, partido que se podrá ver a través de Win + Fútbol.

A continuación, este es el calendario que tendrá el cuadro “Asegurador”:

11 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali vs. La Equidad

19 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: La Equidad vs. Tolima

24 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Alianza FC vs. La Equidad

29 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: La Equidad vs. Fortaleza

2 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga vs. La Equidad

9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: La Equidad vs. Deportivo Pereira