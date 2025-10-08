Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

El corredor colombiano Jhonatan Restrepo de la Selección Colombia celebra al ganar la sexta etapa de la carrera ciclística Tour Colombia 2024 hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

El Tour Colombia vuelve a figurar en el panorama del ciclismo internacional, tras un año de ausencia y numerosas dudas sobre su viabilidad.

Según el calendario provisional publicado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para la temporada 2026, la carrera tendría lugar del 3 al 8 de febrero, manteniendo la categoría 2.1 y un recorrido compuesto por seis etapas, lo que resucita la expectativa tanto de los aficionados como de la dirigencia deportiva nacional.

“La inclusión del Tour Colombia es un paso importante, aunque no garantiza su realización definitiva”, señaló Rubén Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, quien ha promovido un modelo de financiación basado principalmente en el apoyo privado para garantizar la sostenibilidad económica del evento a largo plazo.

“Latinoamérica necesita tener de nuevo una prueba de referencia”, afirmó Galeano en declaraciones previas, enfatizando la necesidad de modificar la estructura financiera tradicionalmente dependiente del Estado.

La edición más reciente, realizada en 2024, representó el regreso de la competencia tras tres años de cancelaciones provocadas por dificultades económicas y logísticas.

En esa ocasión, Rodrigo Contreras se consagró campeón y mantiene el título de último vencedor, ya que en 2025 no se llevó a cabo la prueba por motivos financieros.

Egan Bernal es el líder de la selección Colombia de ciclismo que estará en el Tour Colombia 2.1 2024 - crédito Ineos Grenadiers

Desde su primera edición en 2018, la carrera ha atraído a figuras del ciclismo mundial, como Egan Bernal, Julian Alaphilippe o Richard Carapaz, y ha consolidado su prestigio entre las pruebas más importantes celebradas en suelo colombiano.

A pesar de la inclusión en el calendario, la realización efectiva del evento está sujeta a la obtención de los presupuestos necesarios. El proceso de convocatoria, que requiere la invitación anticipada de equipos internacionales y la organización de una compleja logística, depende de que la dirigencia asegure los recursos y la colaboración de autoridades locales.

El diario El Espectador reportó que “se realizaría en carreteras andinas”, lo que sugiere que volverían a ser escenario de la carrera las rutas de Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, replicando la edición anterior.

La intermitencia del Tour Colombia ha estado estrechamente vinculada a la financiación. Desde su estreno en 2018, cuando Egan Bernal se llevó el título, y en las ediciones de 2019 y 2020, ganadas por Miguel Ángel ‘Supermán’ López y Sergio Andrés Higuita respectivamente, la prueba ha sufrido largos periodos de ausencia por falta de respaldo económico.

Así está el palmarés de títulos en la Vuelta a Colombia 2.1

El Tour Colombia tuvo tres ediciones entre 2018 y 2020, invitó a varios de los mejores ciclistas del mundo y para 2024 se realizará nuevamente con apoyo del Gobierno - crédito Luis Barbosa/Colprensa

La más reciente edición del Tour Colombia concluyó con una victoria para el colombiano Rodrigo Contreras, ciclista de 29 años que representa al NU Colombia. Contreras obtuvo el título tras una intensa disputa con el ecuatoriano Richard Carapaz, quien presionó por el liderato hasta el cierre de la competencia. La sexta y última etapa —que unió las localidades de Sopó y Bogotá— fue ganada por Jhonatan ‘Pácora’ Restrepo, sumando así una actuación significativa a la jornada final.

En la clasificación general, tras Contreras y Carapaz, el podio lo completó el también ecuatoriano Jonathan Caicedo. Los colombianos Rigoberto Urán y Egan Bernal se ubicaron en la cuarta y quinta posición respectivamente, consolidando una fuerte presencia nacional en las posiciones superiores del certamen.

Rodrigo Contreras se coronó campeón del Tour Colombia 2024 - crédito MinDeporte

Con este resultado, Rodrigo Contreras se une al selecto grupo de campeones históricos de la competencia, convirtiéndose en el cuarto ciclista en conquistar el Tour Colombia. El palmarés del evento ahora suma nombres como Egan Bernal (primer campeón en 2018), Miguel Ángel ‘Supermán’ López (vencedor en 2019), y Sergio Higuita (ganador en 2020). Todas estas victorias reflejan la consolidación del ciclismo colombiano y sudamericano en el panorama internacional.

En la edición inaugural de 2018, Egan Bernal lideró el podio por encima de Nairo Quintana y Rigoberto Urán. Un año más tarde, Supermán López fue el campeón, seguido por Iván Sosa y Daniel Felipe Martínez. En 2020, antes del paréntesis forzado por la pandemia de Covid-19, Sergio Higuita se impuso en la clasificación general, superando a Daniel Felipe Martínez y a Jonathan Caicedo, quien se convirtió entonces en el primer extranjero en subir al podio final.