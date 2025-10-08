Deportes

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por la Copa Libertadores Femenina

Las “Azucareras”, al igual que las azules, buscarán la clasificación a los octavos de final del certamen de clubes más importante de Sudamérica

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Las "Azucareras" dirigidas por Jhon Alber Ortiz quieren asegurar su cúpo a los octavos de final del certamen continental - crédito @CaliFemenino / X

La fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina llega a su recta final.

Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, representantes del fútbol femenino de Colombia, buscan estar dentro de los ocho mejores equipos del continente.

Las campeonas de Colombia vienen de dar un golpe de autoridad ante Nacional, de Uruguay, al que le ganó con un tiro de Kelly Caicedo que terminó en autogol.

Las verdes quieren asegurar su cupo a los octavos de final

Las "Azucareras" dirigidas por Jhon Alber Ortiz quieren asegurar su cúpo a los octavos de final del certamen continental - crédito @CaliFemenino / X

El partido entre Universidad de Chile y Deportivo Cali se jugará el 9 de octubre de 2025 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Florencio Sola (casa del Banfield de Argentina), y se podrá ver a través de Win Sports y de la aplicación de Pluto TV.

La jueza central del encuentro será la brasileña Daiane Muniz.

Ficha del partido

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali

  • Fecha: 9 de octubre de 2025
  • Estadio: Florencio Sola de Buenos Aires
  • Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV:  Win Sports y Pluto TV

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial

Universidad de Chile

Las "Bohemias" vienen de empatar ante las paraguayas - crédito @udechilefem / X

Las chilenas, dirigidas por Cristóbal Jiménez, vienen de empatar sin goles, el 6 de octubre de 2025 ante Libertad Limpeño en el estadio Florencio Sola, sumando así su segundo empate consecutivo en la competencia.

Por este motivo, la victoria para la “U” será clave si quiere estar entre los 8 mejores equipos de América y para ello contarán con la seguridad de la portera Oriana Cristancho y de su delantera Valentina “La Pantera” Díaz.

A continuación, así vienen las chilenas en sus últimos cinco partidos, donde su última derrota fue el 22 de junio de 2025, cuando cayó por la Liga Profesional Femenina de Chile ante Deportes Iquique por 1-0, con gol de Katerine Cubillos al minuto 33.

Desde allí, las “Bohemias” suman 10 partidos sin perder, donde ganó 8 partidos y empató en 2 ocasiones:

  • 6 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: Libertad Limpeño 0-0 Universidad de Chile
  • 3 de octubre de 2025 - Copa Libertadores Femenina: Club Nacional 0-0 Universidad de Chile
  • 12 de septiembre de 2025 - Liga Femenina de Chile: Universidad de Chile 1-0 Universidad de Concepción
  • 7 de septiembre de 2025 - Liga Femenina de Chile: Palestino 0-3 Universidad de Chile
  • 31 de agosto de 2025 - Liga Femenina de Chile: Universidad de Chile 3-0 Santiago Morning

Deportivo Cali

Las campeonas de Colombia le ganaron a Nacional de Uruguay - crédito @CaliFemenino/ X

Por los lados del equipo de Jhon Alber Ortiz, consiguieron una victoria clave ante Nacional de Uruguay por 1-0, el 6 de octubre de 2025 en el estadio Florencio Sola.

Tras el tiro libre de Kelly Caicedo al minuto 45+3, el autogol de Josefina Villanueva, le abrió la posibilidad a las campeonas de Colombia que clasifiquen a los octavos de final.

En caso de que Deportivo Cali clasifique ya sea en el primer o segundo lugar, jugaría el 12 de octubre de 2025 ante Colo-Colo de Chile, ya clasificadas a los octavos de final, São Paulo FC de Brasil o San Lorenzo de Almagro.

A continuación, así vienen en los últimos cinco partidos:

  • 6 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Cali 1-0 Club Nacional
  • 3 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Cali 1-1 Libertad Limpeño
  • 21 de septiembre de 2025 - Liga Femenina BetPlay: Cali 1-0 Santa Fe
  • 14 de septiembre de 2025 - Liga Femenina BetPlay: Santa Fe 1-0 Cali
  • 6 de septiembre de 2025 - Liga Femenina BetPlay: Nacional 1-2 Cali
Así fue la victoria de las "Azucareras" en el Florencio Sola ante las "Bolsudas" - crédito Conmebol Libertadores / YouTube

El único partido entre chilenas y colombianas: estos son los antecedentes

La última vez que se vieron las caras fue en 2021 - crédito @LibertadoresFEM / X

La última y única vez que se vieron las caras en un campo de juego, fue el 10 de octubre de 2021, cuando en el estadio Manuel Ferreira, de Asunción de Paraguay, las colombianas derrotaron por 4-1 a las azules.

Con goles de Tatiana Ariza al minuto 23, de Daniela Montoya al 60, de Linda Caicedo al 62 y de Jorelyn Carabalí al 80, las “Verdiblancas” se llevaron el triunfo, pese al descuento de las chilenas fue de Sonya Keefe al 72 de tiro penal.

Así va el grupo D de la Copa Libertadores Femenina:

  1. Deportivo Cali: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  2. Libertad Limpeño: 2 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  3. Universidad de Chile: 2 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Club Nacional: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)

