Los mejores memes de la derrota del América de Cali tras la remontada de Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

El cuadro dirigido por Hernán Torres ganó al último minuto en el estadio El Campín y entró por la pelea al grupo de los 8 - crédito Lina Gasca / Colprensa - Redes Sociales

El 7 de octubre de 2025, Millonarios venció 2-1 al América de Cali en el estadio El Campín, y se metió en la pelea para entrar al grupo de los ocho finalistas.

El cuadro dirigido por Hernán Torres aprovechó una falla del portero venezolano Joel Graterol en el empate de Dewar Victoria, y un tiro penal de Leonardo Castro al final del partido.

Las redes sociales, después de la derrota de América de Cali, no perdonaron a los fanáticos del cuadro vallecaucano, y también dentro del partido, notaron lo que fue el nuevo peinado de Leonardo Castro, protagonista para el cuadro azul.

Entre los memes más compartidos, se observaron referencias directas a la eliminación del América, la incertidumbre sobre su clasificación y la celebración de los hinchas de Millonarios. Expresiones como “¿América eliminado? ¿Millonarios rumbo a los 8?” y “Eliminados!” circularon ampliamente, acompañadas de imágenes alusivas a momentos clave del encuentro. Incluso se ironizó sobre las oportunidades desperdiciadas por el equipo caleño, con mensajes como “CON UN PENAL PUEDES GANAR, EMPATAR Y TAMBIÉN? CASI GANAN, CASI CASI CASI”.

El embajador se hizo fuerte ante los diablos rojos y luchará por entrar a los 8 hasta el final

Jorge Cabezas fue otra de las fichas claves en el ataque para el cuadro bogotano - crédito Lina Gasca / Colprensa

El desenlace del clásico entre Millonarios y América de Cali en el estadio El Campín dejó a los dirigidos por Hernán Torres con las esperanzas intactas de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II, tras imponerse por 2-1 en un partido marcado por la eficacia en los momentos decisivos.

La victoria, conseguida gracias a dos errores del rival en la recta final, permite a los capitalinos sumar tres puntos fundamentales y mirar con optimismo su próximo compromiso ante Deportivo Pereira.

Ambos equipos llegaban a este encuentro en igualdad de condiciones, con 14 puntos y a seis unidades del octavo puesto, ocupado por Deportivo Cali, lo que convertía el duelo en una cita determinante para no perder el tren de la clasificación.

Beckham Castro también fue otro de los protagonistas en el frente de ataque - crédito Lina Gasca / Colprensa

El desarrollo del partido mostró a un América de Cali dominante durante largos pasajes, pero incapaz de capitalizar su superioridad en el marcador más allá del tanto inicial de Jan Lucumí.

La primera mitad transcurrió con alternativas, aunque fue en la segunda parte cuando se definió el destino del clásico.

El conjunto visitante se adelantó gracias al gol de Lucumí, lo que obligó a Millonarios a buscar la reacción.

El empate llegó tras un potente remate de Dewar Victoria desde media distancia, que el arquero Joel Graterol no logró controlar y dejó pasar por debajo de sus piernas, permitiendo que el balón se le escapara entre las piernas y terminara en el fondo de la red. Este error del guardameta resultó determinante para igualar el marcador.

Con el partido empatado, el equipo local intensificó su presión ofensiva.

En el minuto 73, Nicolás Arévalo dispuso de una clara oportunidad al ingresar al área rival, pero su disparo salió desviado.

Las modificaciones tácticas no se hicieron esperar: Millonarios realizó un doble cambio, ingresando a Bruno Savio y Edwin Mosquera por Nicolás Arevalo y Beckham Castro, mientras que en América de Cali entró Adrián Ramos en lugar de Luis Ramos y, poco después, Jhon Murillo sustituyó a Cristian Barrios.

El desenlace se produjo en los minutos finales. El árbitro Wilmar Roldán sancionó penal tras una mano de Daniel Bocanegra en el área, luego de un tiro de esquina.

Leonardo Castro asumió la responsabilidad y ejecutó el cobro con un disparo rastrero al lado izquierdo de Graterol, desatando la euforia en las tribunas de El Campín. Con este gol, Millonarios revirtió el resultado y se encaminó hacia una victoria clave.

En los últimos minutos, América de Cali intentó reaccionar y buscar el empate, pero la defensa de Millonarios se mantuvo firme y ordenada, resistiendo los embates del cuadro escarlata. El árbitro añadió cinco minutos de reposición, pero el marcador no volvió a moverse.

La derrota deja al conjunto vallecaucano en una situación comprometida, ya que ahora depende no solo de sus resultados, sino también de lo que ocurra en otros partidos para mantener alguna posibilidad matemática de avanzar a la siguiente fase. Su próximo rival será La Equidad.

Por su parte, Millonarios capitalizó los errores de su adversario y, con los goles de Dewar Victoria y Leonardo Castro, mantiene vivas sus opciones de pelear por un lugar en los cuadrangulares, a la espera de su siguiente desafío ante Deportivo Pereira.