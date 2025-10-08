Deportes

La selección Colombia completó su grupo de convocados en Estados Unidos: Richard Ríos fue el último en unirse

Los 25 jugadores convocados por la Tricolor ya están en Estados Unidos, donde enfrentará a México y Canadá en los amistosos de octubre de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
El volante fue el último en unirse a la concentración para los partidos contra México y Canadá - crédito FCF

La selección Colombia completó su grupo de 25 jugadores convocados para los partidos amistosos contra México y Canadá en la fecha FIFA de octubre.

El último jugador que llegó el hotel de concentración fue el volante del Benfica de Portugal, Richard Ríos, luego de jugar todo el clásico de Portugal contra el Porto FC.

El futbolista referente en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó en la noche del 7 de octubre, por lo que tendrá al menos cuatro sesiones de entrenamiento antes del primer partido, ante México, el sábado 11 de octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El antioqueño en la temporada con su club ha jugado 15 partidos entre la Liga de Portugal, la Supercopa de Portugal y la Champions League. Además, su labor ha sido referenciada por el entrenador Jose Mourinho, especialmente después del autogol que sentenció la derrota contra Chelsea de Inglaterra en la Liga de Campeones.

Soccer Football - UEFA Champions
Soccer Football - UEFA Champions League - Chelsea v Benfica - Stamford Bridge, London, Britain - September 30, 2025 Benfica's Richard Rios reacts Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

El desarrollo emocional del duelo entre Chelsea y Benfica en la segunda jornada de la Liga de Campeones quedó condicionado por un autogol del colombiano Richard Ríos a los 18 minutos, tras un centro de Alejandro Garnacho. Este episodio fue determinante en la victoria por 1-0 para el conjunto inglés y marcó, además, el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge, esta vez en su rol de entrenador del equipo portugués.

En la conferencia posterior al partido, Mourinho analizó el rendimiento de Ríos en el contexto de la presión y la dinámica del encuentro, señalando: “El propio Richard, que incluso tiene la desgracia de estar en el gol, empiezo a entenderlo mejor. Cuando baja mucho, no tiene mucha calidad en espacios cortos. Necesita espacio para jugar. Es un jugador con llegada, recupera mucho el balón”, declaró el técnico portugués.

Desde la evaluación estadística, el desempeño del colombiano fue calificado con 5,8 puntos por SofaScore, una cifra que alimentó el debate público en redes sociales.

Este es el grupo de convocados por Néstor Lorenzo para los partidos contra México y Canadá

James Rodríguez es el principal
James Rodríguez es el principal referente de los convocados para los amistosos contra México y Canadá - crédito FCF
  1. Álvaro Angulo – C.F. Pumas México (MEX).
  2. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG).
  3. Andrés Román – Atlético Nacional (COL).
  4. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG).
  5. David Ospina – Atlético Nacional (COL).
  6. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR).
  7. James Rodríguez – Club León (MEX).
  8. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG).
  9. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG).
  10. Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA).
  11. Johan Carbonero – Internacional SC (BRA).
  12. Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP).
  13. Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP).
  14. Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG).
  15. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG).
  16. Kevin Castaño – River Plate (ARG).
  17. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX).
  18. Kevin Serna – Fluminense (BRA).
  19. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER).
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR).
  21. Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA).
  22. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR).
  23. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP).
  24. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG).
  25. Willer Ditta -Cruz Azul (MEX).

La medalla que le entregan a los jugadores de la selección Colombia en la concentración

La medalla será entregada a
La medalla será entregada a los 25 jugadores que integran la convocatoria de la fecha FIFA de octubre 2025 - crédito FCF

Entre los detalles que destacaron durante la llegada de los jugadores, la atención se centró en la medalla entregada por FCF Media a los futbolistas. Este distintivo presenta, en su centro, un balón de fútbol que guarda semejanza con el logotipo de la Federación Colombiana de Fútbol. En la parte inferior de la medalla aparecen las banderas de Estados Unidos, México y Canadá, países que albergarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la sección superior se encuentra grabada la palabra “Welcome”, que significa bienvenidos.

Temas Relacionados

Selección ColombiaRichard RíosColombia vs.Amistosos ColombiaConvocatoria selección ColombiaNéstor LorenzoColombia-Deportes

Más Noticias

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Los dirigidos por el técnico colombiano César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero deben ganarle a uno de los mejores equipos del continente africano

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

James Rodríguez vive en comunión con la hinchada del León: así fue el emotivo momento que compartió con una serenata en México

Los seguidores del equipo en el que juega el futbolista colombiano se congregaron en el hotel de la concentración y James Rodríguez participó activamente en los cánticos y saludó a los presentes

James Rodríguez vive en comunión

Así formará la selección Colombia contra Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20: hay dos novedades

César Torres ha utilizado a siete jugadores como titulares en todos los partidos de la Copa del Mundo que se juega en Chile, mientras que otros once jugadores han sido utilizados en al menos un partido

Así formará la selección Colombia

Preocupación por la salud de James Rodríguez: recibió duro golpe en el entrenamiento de la selección Colombia

El mediocampista de la selección Colombia sufrió un fuerte impacto en el tobillo izquierdo durante la práctica, que alcanzó a preocupar al cuerpo técnico

Preocupación por la salud de

Incertidumbre por la continuidad de Nairo Quintana en el ciclismo: el colombiano no sabe nada de su renovación

El campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España tiene contrato con el Movistar Team hasta final de 2025, por lo que no tiene definida su continuidad con ese equipo para el próximo año

Incertidumbre por la continuidad de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Castor habló sobre la

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

ENTRETENIMIENTO

Karol G se habría referido

Karol G se habría referido a los rumores sobre el fin de su relación con Feid en su programa radial: esto dijo

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón y criticó su programa de chismes: “Compra mejores equipos y saca mi nombre de tu boca”

La Jesuu respondió a los comentarios racistas y amenazas de Yina Calderón y su hermana: anunció acciones legales

Por primera vez Christopher Carpentier probó productos icónicos de Colombia y sorprende con sus reacciones: pidió disculpas

Pichingo aclara el malentendido: no está hospitalizado y todo fue un chiste en verso

Deportes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

James Rodríguez vive en comunión con la hinchada del León: así fue el emotivo momento que compartió con una serenata en México

Así formará la selección Colombia contra Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20: hay dos novedades

Preocupación por la salud de James Rodríguez: recibió duro golpe en el entrenamiento de la selección Colombia

Incertidumbre por la continuidad de Nairo Quintana en el ciclismo: el colombiano no sabe nada de su renovación