La selección Colombia completó su grupo de convocados en Estados Unidos: Richard Ríos fue el último en unirse

La selección Colombia completó su grupo de 25 jugadores convocados para los partidos amistosos contra México y Canadá en la fecha FIFA de octubre.

El último jugador que llegó el hotel de concentración fue el volante del Benfica de Portugal, Richard Ríos, luego de jugar todo el clásico de Portugal contra el Porto FC.

El futbolista referente en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó en la noche del 7 de octubre, por lo que tendrá al menos cuatro sesiones de entrenamiento antes del primer partido, ante México, el sábado 11 de octubre.

El antioqueño en la temporada con su club ha jugado 15 partidos entre la Liga de Portugal, la Supercopa de Portugal y la Champions League. Además, su labor ha sido referenciada por el entrenador Jose Mourinho, especialmente después del autogol que sentenció la derrota contra Chelsea de Inglaterra en la Liga de Campeones.

El desarrollo emocional del duelo entre Chelsea y Benfica en la segunda jornada de la Liga de Campeones quedó condicionado por un autogol del colombiano Richard Ríos a los 18 minutos, tras un centro de Alejandro Garnacho. Este episodio fue determinante en la victoria por 1-0 para el conjunto inglés y marcó, además, el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge, esta vez en su rol de entrenador del equipo portugués.

En la conferencia posterior al partido, Mourinho analizó el rendimiento de Ríos en el contexto de la presión y la dinámica del encuentro, señalando: “El propio Richard, que incluso tiene la desgracia de estar en el gol, empiezo a entenderlo mejor. Cuando baja mucho, no tiene mucha calidad en espacios cortos. Necesita espacio para jugar. Es un jugador con llegada, recupera mucho el balón”, declaró el técnico portugués.

Desde la evaluación estadística, el desempeño del colombiano fue calificado con 5,8 puntos por SofaScore, una cifra que alimentó el debate público en redes sociales.

Este es el grupo de convocados por Néstor Lorenzo para los partidos contra México y Canadá

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México (MEX). Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG). Andrés Román – Atlético Nacional (COL). Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG). David Ospina – Atlético Nacional (COL). Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR). James Rodríguez – Club León (MEX). Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG). Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG). Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA). Johan Carbonero – Internacional SC (BRA). Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP). Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP). Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG). Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG). Kevin Castaño – River Plate (ARG). Kevin Mier – Cruz Azul (MEX). Kevin Serna – Fluminense (BRA). Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER). Luis Suárez – Sporting C.P. (POR). Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA). Richard Ríos – S.L. Benfica (POR). Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP). Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG). Willer Ditta -Cruz Azul (MEX).

La medalla que le entregan a los jugadores de la selección Colombia en la concentración

Entre los detalles que destacaron durante la llegada de los jugadores, la atención se centró en la medalla entregada por FCF Media a los futbolistas. Este distintivo presenta, en su centro, un balón de fútbol que guarda semejanza con el logotipo de la Federación Colombiana de Fútbol. En la parte inferior de la medalla aparecen las banderas de Estados Unidos, México y Canadá, países que albergarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la sección superior se encuentra grabada la palabra “Welcome”, que significa bienvenidos.