Deportes

Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas

El colombiano obtuvo dos preseas de oro y una de plata en el Mundial de Levantamiento de Pesas que se celebra en Noruega

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
El chocoano, medalla de plata
El chocoano, medalla de plata en París 2024, impuso doble récord mundial en el certamen celebrado en Noruega - crédito @iwfnet/Instagram

Luego de alzarse con la medalla de plata en la categoría de los 89 kg del levantemiento de pesas en los Juegos Olímpicos de París 2024, Yeison López inició con incertidumbre su camino rumbo a las olimpiadas de Los Ángeles 2028 en medio de los recortes presupuestales al deporte ordenados por el gobierno de Gustavo Petro.

De hecho, el chocoano fue uno de los que alzó la voz ante esta situación en agosto pasado, cuando varios deportistas que participan del ciclo en agosto pasado, cuando se convocaron movilizaciones para intentar impedirlo. “Si recibiéramos más apoyo seguro tendríamos muchas más medallas”, afirmó en diálogo con Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a todo, López pudo participar en el Mundial del Levantamiento de Pesas que se realiza por estos días en Forde, Noruega. Durante la sexta jornada, el colombiano que ya se perfilaba como uno de los favoritos de esta edición del certamen, se llevó dos medallas de oro y una de plata. Además, impuso un nuevo récord mundial en la modalidad de los 88 kilógramos.

El chocoano impusó dos marcas en arranque y total, durante su participacón en el certamen celebrado en Noruega - crédito @mindeportecol/Instagram

En el arranque, López levantó 173 kg para luego aumentar 4 kilos más y así romper el récord mundial en su categoría. En su tercer intento el chocoano quiso ir incluso más allá y probó a levantar 180 kg, pero esta vez no tuvo éxito.

En el envión, por otra parte, el colombiano cerró en 210 kg, luego de un intento fallido y otro exitoso de levantar 205 kg. Sin embargo, el surcoreano Ryo Ro lo superó, levantando sucesivamente 211 y 215 kg. En el total, López superó a su con 387, imponiendo otro récord mundial.

López le dio a Colombia
López le dio a Colombia sus dos primeras medallas de oro en el Mundial de Levantamiento de Pesas 2025 - crédito @jeison_lopez99/Instagram

De este modo, López se llevó dos oros y una plata, siendo ambas preseadas doradas mediante un récord mundial, dándole la principal alegría a la delegación colombiana, que recibió su primera medalla días atrás gracias al desempeño de Yenny Sinisterra (bronce) en los 63 kilogramos.

El chocoano agradeció en redes
El chocoano agradeció en redes sociales por el apoyo recibido en su camino a estas dos conquistas - crédito @jeison_lopez99/Instagram

“Gracias Dios, un sueño más cumplido. Se hizo el trabajo. Gracias a todos por aportar su grano de arena”, expresó en sus redes sociales celebrando la noticia.

Cabe resaltar que Yeison llegaba al Mundial de Levantamiento de Pesas ostentando el récord mundial impuesto en el pasado Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas celebrado en Cali en julio pasado. Al igual que en el Mundial, en esa oportunidad lideró el arranque, fue segundo en el envión y lideró el total.

Asimismo, durante el ciclo anterior, López tuvo una paso destacado en la Copa Mundo de Levantamiento de Pesas de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés) en Tailandia. Allí, en la categoría de los 89 kilogramos, consiguió el que para ese momento era el récord mundial de arranque con 182 kg. Aquella participación terminó con el oro en el arranque, y medalla de plata en envión y total. lo que le aseguró su cupo a los Juegos Olímpicos París 2024, en los que alcanzaría la presea de plata.

Por otra parte, horas después del triunfo de López (que ahora se perfila como una de las principales esperanzas de medalla olímpica para Colombia en Los Ángeles 2028), se sumaron otras dos preseas en el certamen, esta vez en la rama femenina con Julieth Rodríguez.

Con 110 en el primer intento, 131 en el envión y 241 de total, la pesista se colgó la de plata en dos oportunidades, siendo superada solamente por la norcoreana Kuk Hyang Song, que impuso triple récord mundial con 120 de primer intento, 150 de envión y 270 de total. El podio lo completo Ingrid Segura, nacida en Colombia pero representante de Baréin.

El certamen culminará el próximo sábado 11 de octubre.

Temas Relacionados

Yeison LópezMundial de Levantamiento de PesasMundial de PesasRecord mundialColombia-Deportes

Más Noticias

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

El recorrido del delantero colombiano incluye logros, polémicas y el interés de grandes clubes europeos en la cita juvenil de Chile

Poderoso equipo español habría enviado

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

El equipo Verdolaga ha sido dirigido por el exmediocampista Diego Arias en las últimas jornadas

Atlético Nacional habría tomado radical

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo

La dirigencia del club capitalino busca sentar las bases de un proyecto más sólido y sostenible, apostando por la formación de jóvenes talentos y una gestión renovada

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

América de Cali es el equipo colombiano que más ha sido mencionado en los procesos de esta índole, pero no ha sido el único en ser parte del listado

La lista Clinton en Colombia:

El “Pibe” Valderrama le dio particular consejo a James para que juegue en los clubes como en la Selección: “Tiene que hacer lo mismo”

El volante de la selección Colombia es el capitán en la era de Néstor Lorenzo y jugaría en Estados Unidos, México y Canadá 2026, su última Copa del Mundo

El “Pibe” Valderrama le dio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Shakira deslumbró en la portada

Shakira deslumbró en la portada de ‘Cosmopolitan’: la cantante compartió la sesión de fotos en redes sociales

El Empire State Building se ilumina en rojo por Silvestre Dangond y el vallenato: “En honor a todos los que caminan a mi lado”

Valentina Taguado cumplió su sueño de oler a Falcao: “Hay niveles de niveles”

Karina García cerró su página en OnlyFans y habló del estigma que le dejó esta plataforma: “Se pagan las consecuencias”

Esta es la historia de B-King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, asesinado en México

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. América

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados