Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas

Luego de alzarse con la medalla de plata en la categoría de los 89 kg del levantemiento de pesas en los Juegos Olímpicos de París 2024, Yeison López inició con incertidumbre su camino rumbo a las olimpiadas de Los Ángeles 2028 en medio de los recortes presupuestales al deporte ordenados por el gobierno de Gustavo Petro.

De hecho, el chocoano fue uno de los que alzó la voz ante esta situación en agosto pasado, cuando varios deportistas que participan del ciclo en agosto pasado, cuando se convocaron movilizaciones para intentar impedirlo. “Si recibiéramos más apoyo seguro tendríamos muchas más medallas”, afirmó en diálogo con Caracol Radio.

Pese a todo, López pudo participar en el Mundial del Levantamiento de Pesas que se realiza por estos días en Forde, Noruega. Durante la sexta jornada, el colombiano que ya se perfilaba como uno de los favoritos de esta edición del certamen, se llevó dos medallas de oro y una de plata. Además, impuso un nuevo récord mundial en la modalidad de los 88 kilógramos.

En el arranque, López levantó 173 kg para luego aumentar 4 kilos más y así romper el récord mundial en su categoría. En su tercer intento el chocoano quiso ir incluso más allá y probó a levantar 180 kg, pero esta vez no tuvo éxito.

En el envión, por otra parte, el colombiano cerró en 210 kg, luego de un intento fallido y otro exitoso de levantar 205 kg. Sin embargo, el surcoreano Ryo Ro lo superó, levantando sucesivamente 211 y 215 kg. En el total, López superó a su con 387, imponiendo otro récord mundial.

De este modo, López se llevó dos oros y una plata, siendo ambas preseadas doradas mediante un récord mundial, dándole la principal alegría a la delegación colombiana, que recibió su primera medalla días atrás gracias al desempeño de Yenny Sinisterra (bronce) en los 63 kilogramos.

“Gracias Dios, un sueño más cumplido. Se hizo el trabajo. Gracias a todos por aportar su grano de arena”, expresó en sus redes sociales celebrando la noticia.

Cabe resaltar que Yeison llegaba al Mundial de Levantamiento de Pesas ostentando el récord mundial impuesto en el pasado Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas celebrado en Cali en julio pasado. Al igual que en el Mundial, en esa oportunidad lideró el arranque, fue segundo en el envión y lideró el total.

Asimismo, durante el ciclo anterior, López tuvo una paso destacado en la Copa Mundo de Levantamiento de Pesas de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés) en Tailandia. Allí, en la categoría de los 89 kilogramos, consiguió el que para ese momento era el récord mundial de arranque con 182 kg. Aquella participación terminó con el oro en el arranque, y medalla de plata en envión y total. lo que le aseguró su cupo a los Juegos Olímpicos París 2024, en los que alcanzaría la presea de plata.

Por otra parte, horas después del triunfo de López (que ahora se perfila como una de las principales esperanzas de medalla olímpica para Colombia en Los Ángeles 2028), se sumaron otras dos preseas en el certamen, esta vez en la rama femenina con Julieth Rodríguez.

Con 110 en el primer intento, 131 en el envión y 241 de total, la pesista se colgó la de plata en dos oportunidades, siendo superada solamente por la norcoreana Kuk Hyang Song, que impuso triple récord mundial con 120 de primer intento, 150 de envión y 270 de total. El podio lo completo Ingrid Segura, nacida en Colombia pero representante de Baréin.

El certamen culminará el próximo sábado 11 de octubre.