Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo

Un cambio relevante en la estructura de Millonarios ha modificado el panorama del fútbol colombiano: Édgar Moreno, hasta ahora responsable de las divisiones menores, ha sido designado como nuevo director deportivo del club.

Esta decisión implica el relevo de Ricardo “El Gato” Pérez, que deja la dirección deportiva tras varios años en el cargo, aunque continuará vinculado a la institución en una función administrativa que aún no se ha especificado.

Y es que la llegada de Moreno a la dirección deportiva ocurre en un momento de incertidumbre para Millonarios. El equipo, uno de los más grandes en el país, atraviesa una crisis deportiva reflejada en su desempeño en la Liga BetPlay II-2025, donde permanece fuera del grupo de los ocho mejores y enfrenta dificultades para consolidar su estilo de juego.

La directiva, ante la presión de los resultados y la inconformidad de la afición, ha optado por una reestructuración que busca renovar la gestión y apostar por una visión más enfocada en la formación de jóvenes talentos.

El cambio en la dirección deportiva responde, en parte, a la insatisfacción generada por el rendimiento de varios refuerzos incorporados durante la gestión de Pérez.

Muchos de estos jugadores no han logrado cumplir con las expectativas, lo que ha motivado a la dirigencia a replantear la estrategia de fichajes. La elección de Moreno, reconocido por su trabajo con las categorías juveniles, apunta a fortalecer la apuesta por futbolistas que se adapten mejor al estilo del técnico Hernán Torres y al modelo de juego que el club pretende consolidar.

“Empieza reestructuración deportiva en Millonarios: Cambiará el modelo objetivo, apuntarán a contratar figuras hechas y reconocidas, sin abandonar los jóvenes. Edgar Moreno será el director deportivo. Ricardo “Gato” Pérez pasará a la dirección administrativa en lo deportivo. Llegan recursos tecnológicos nuevos para el desarrollo deportivo e inversión importante“, explicó el periodista Cesar Augusto Londoño.

Desde la perspectiva institucional, la directiva de Millonarios busca con esta reestructuración reafirmar su compromiso con la evolución y la planificación a largo plazo.

Hernán Torres no ha encontrado el rumbo en Millonarios

Desde que Hernán Torres regresó a Millonarios en agosto de 2025, su paso ha sido complejo, marcado por altibajos tanto en resultados como en percepción.

El equipo, que venía de una crisis (solo un punto en seis fechas de la Liga) mostró pequeñas mejoras con Torres al mando: ganó algunos partidos, empató otros y ha intentado implementar una idea de juego más ofensiva o estructurada.

No obstante, esas mejorías han sido insuficientes para generar confianza plena. Millonarios ha sufrido derrotas que le han cobrado caro, como la caída ante Atlético Nacional (2-0) y la eliminación de la Copa BetPlay tras partidos en los que el equipo mostró limitaciones ofensivas, lentitud en el manejo del balón, poca vertiente ofensiva clara y errores puntuales que le han costado caro.

Torres mismo lo ha reconocido: “hay actitud y ganas, pero ideas no”, “no hago milagros”, “el equipo no hace goles suficientes”, lo cual muestra que aun hay brechas tácticas, de confianza o de adaptación que faltan por cerrar.

Qué partidos le restan a Millonarios en la Liga Betplay Dimayor

Aún le restan seis partidos de la fase de “todos contra todos” a Millonarios en la Liga BetPlay 2025-II. Luego de esos ocho compromisos, si logra la clasificación, deberá disputar los cuadrangulares semifinales y —de llegar— la final del torneo.

La serie de duelos pendientes incluye enfrentamientos ante América de Cali (de local), Pereira (visitante), Bucaramanga (de local), Santa Fe (visitante), Once Caldas (local) y Envigado (visitante). Además, la última fecha del todos contra todos será contra Boyacá Chicó como visitante.

Si Millonarios queda entre los ocho mejores de esa fase, deberá entrar al grupo de cuadrangulares (dos grupos de 4 equipos) y disputar seis partidos más (ida y vuelta contra los otros tres). Luego los ganadores de cada cuadrangular jugarán la final del torneo, con partidos de ida y vuelta, definiéndose entre comienzos y mediados de diciembre.