Esta es la impresionante estadística que pone a Luis Díaz a la altura de Harry Kane y Erling Halaand en la Bundesliga

Luis Díaz y Harry Kane se convirtieron en una dupla importante en el ataque del Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El inicio de temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich, además de ser extraordinario desde los futbolístico, deja cifras que lo sitúan entre los debutantes más destacados de la Bundesliga en las últimas dos décadas.

De acuerdo con datos de Opta Franz, el colombiano igualó el registro de Erling Haaland al participar directamente en nueve goles durante sus primeros seis partidos en la liga alemana, una marca que solo ha superado su compañero Harry Kane, quien intervino en once anotaciones en el mismo lapso.

Este fue el momento cuando una de las cuentas estadísticas más importantes del planeta resalta la labor de la dupla del Bayern Múnich - crédito @OptaFranz / X

El 6 de octubre de 2025, después de la goleada 3-0 del Bayern Múnich ante Eintracht Frankfurt por la Bundesliga, en donde contó con doblete del “Guajiro” y una asistencia para el gol del delantero inglés Harry Kane.

“Luis Díaz, del Bayern de Múnich, ha participado directamente en nueve goles en sus primeros seis partidos de la Bundesliga (5G, 4A). Desde la recopilación de datos detallados en la temporada 2004-05, solo su compañero Harry Kane ha participado en más goles en sus primeros seis partidos de la Bundesliga (11, Haaland también 9). Importado”, explicaron.