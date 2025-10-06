Yerry Mina fue desconvocado de la selección Colombia por lesión: este será el reemplazo del defensor para los partidos contra México y Canadá

Yerry Mina es el primer jugador desconvocado de la selección Colombia para los partidos de octubre - crédito FCF

La selección Colombia tendrá una novedad en los 25 convocados para los partidos amistosos de octubre contra México y Canadá.

A través de un comunicado de prensa, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la lesión de Yerry Mina, por lo que no viajará de Italia a Estados Unidos para unirse a la concentración.

En su reemplazo fue citado el defensor de Cruz Azul de México, Willer Ditta. Este es el comunicado completo sobre la situación médica de Yerry Mina:

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores comunica que el jugador Yerry Mina presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari Calcio, la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para participar en los encuentros amistosos programados para la fecha FIFA de octubre.

“El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Yerry una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional.

“En su lugar, el jugador Willer Ditta se unirá a la convocatoria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia”.