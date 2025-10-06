Esta es la razón por la que Unión Magdalena no ha descendido como Envigado, pese a tener peor promedio

Jannenson Sarmiento fue el autor del gol de Unión Magdalena como visitante ante La Equidad en Bogotá - crédito Colprensa

Mientras el descenso de Envigado a la segunda división del fútbol colombiano ya es un hecho, la atención de la liga se centra ahora en la ajustada lucha de otros clubes amenazados por el promedio.

La matemática confirmó este sábado la salida del Envigado F.C. tras 18 años en la máxima categoría, luego de perder 1-2 como local frente al Atlético Bucaramanga.

El equipo naranja registró un promedio de 0,83, resultado de 93 puntos en 112 partidos, quedando sin posibilidades de alcanzar a los rivales que lo superan en la tabla del descenso.

A pesar de esta definición, el caso de Unión Magdalena genera dudas entre los aficionados al revisar la clasificación. El equipo samario presenta actualmente un peor promedio, de 0,76, producto de 26 puntos obtenidos en 34 partidos, respecto a Envigado.

Sin embargo, no ha descendido de manera matemática debido a los lineamientos que estipula el reglamento específicamente para el Ciclón Bananero.

Unión Magdalena peligra su categoría un año después de su ascenso - crédito Unión Magdalena

“Para los 2 clubes provenientes del Torneo BetPlay DIMAYOR 2024, LLANEROS FC y UNIÓN MAGDALENA el promedio se realizará de la siguiente manera: Sumatoria del total de puntos obtenidos en la Fase I de la LIGA BETPLAY DIMAYOR I 2025 + el total de puntos obtenidos en la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, dividido entre la suma de partidos disputados en la Fase I de la Liga BetPlay I 2025 y de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025″.

Este sistema favorece a clubes recién ascendidos, ya que al dividir sus unidades en menor cantidad de partidos, cualquier suma de puntos impacta rápidamente en el promedio. Así, una racha positiva puede disparar sus posibilidades de permanencia, mientras que encadenar derrotas lo pondría en riesgo inminente.

Actualmente, Unión Magdalena conserva opciones concretas de evitar el descenso y aún observa de cerca a tres equipos con posibilidades de superarlo.

Llaneros F.C., también recién ascendido, figura entre los equipos a los que Unión puede alcanzar. En la tabla, el club samario está 13 puntos debajo de Llaneros, restando 18 unidades por jugar. Por tanto, las próximas seis fechas serán decisivas. Otro club en disputa es La Equidad: para que Unión lo supere, debería ganar todos los partidos restantes, siempre que el equipo bogotano no sume más de un punto en las jornadas finales. Si La Equidad vence este lunes a Once Caldas, asegurará su estadía por al menos un año más en la A.

Finalmente, Boyacá Chicó también se encuentra bajo presión. Tras empatar 1-1 ante Nacional en Tunja, depende parcialmente de los resultados de Unión Magdalena. Si bien Boyacá Chicó permanece fuera de la zona de descenso, necesita que Unión Magdalena no sume más de 12 puntos. Este es el calendario que le resta al Unión Magdalena:

vs. Atlético Bucaramanga (Visitante)

vs. Envigado (Local)

vs. Once Caldas (Visitante)

vs. Deportes Tolima (Local)

vs. América de Cali (Visitante)

vs. Fortaleza (Local)

Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2025

Unión Magdalena remontó ante Águilas Doradas en la fecha 14 de la Liga BetPlay - crédito Unión Magdalena

20) Unión Magdalena: 0,76 promedio / 26 puntos / 34 partidos jugados.

19) Envigado FC: 0,83 promedio / 93 puntos / 112 partidos jugados.

18) Boyacá Chicó: 1,02 promedio / 114 puntos / 112 partidos jugados.

17) Llaneros FC: 1,15 promedio / 39 puntos / 34 partidos jugados

16) La Equidad FC: 1,15 promedio / 128 puntos / 111 partidos jugados.

15) Deportivo Cali: 1,19 promedio / 133 puntos / 112 partidos jugados.

14) Alianza FC: 1,25 promedio / 140 puntos / 112 partidos jugados.

13) Deportivo Pasto: 1,28 promedio / 143 puntos / 112 partidos jugados.

12) Deportivo Pereira: 1,32 promedio / 148 puntos / 112 partidos jugados.