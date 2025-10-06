Deportes

Esta es la razón por la que Unión Magdalena no ha descendido como Envigado, pese a tener peor promedio

La pelea por la segunda plaza del descenso se reduce a tres equipos, luego de que la mala campaña del Envigado hiciera insostenible su permanencia en primera división tras 17 años

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Jannenson Sarmiento fue el autor
Jannenson Sarmiento fue el autor del gol de Unión Magdalena como visitante ante La Equidad en Bogotá - crédito Colprensa

Mientras el descenso de Envigado a la segunda división del fútbol colombiano ya es un hecho, la atención de la liga se centra ahora en la ajustada lucha de otros clubes amenazados por el promedio.

La matemática confirmó este sábado la salida del Envigado F.C. tras 18 años en la máxima categoría, luego de perder 1-2 como local frente al Atlético Bucaramanga.

El equipo naranja registró un promedio de 0,83, resultado de 93 puntos en 112 partidos, quedando sin posibilidades de alcanzar a los rivales que lo superan en la tabla del descenso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de esta definición, el caso de Unión Magdalena genera dudas entre los aficionados al revisar la clasificación. El equipo samario presenta actualmente un peor promedio, de 0,76, producto de 26 puntos obtenidos en 34 partidos, respecto a Envigado.

Sin embargo, no ha descendido de manera matemática debido a los lineamientos que estipula el reglamento específicamente para el Ciclón Bananero.

Unión Magdalena peligra su categoría
Unión Magdalena peligra su categoría un año después de su ascenso - crédito Unión Magdalena

“Para los 2 clubes provenientes del Torneo BetPlay DIMAYOR 2024, LLANEROS FC y UNIÓN MAGDALENA el promedio se realizará de la siguiente manera: Sumatoria del total de puntos obtenidos en la Fase I de la LIGA BETPLAY DIMAYOR I 2025 + el total de puntos obtenidos en la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, dividido entre la suma de partidos disputados en la Fase I de la Liga BetPlay I 2025 y de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025″.

Este sistema favorece a clubes recién ascendidos, ya que al dividir sus unidades en menor cantidad de partidos, cualquier suma de puntos impacta rápidamente en el promedio. Así, una racha positiva puede disparar sus posibilidades de permanencia, mientras que encadenar derrotas lo pondría en riesgo inminente.

Actualmente, Unión Magdalena conserva opciones concretas de evitar el descenso y aún observa de cerca a tres equipos con posibilidades de superarlo.

Llaneros F.C., también recién ascendido, figura entre los equipos a los que Unión puede alcanzar. En la tabla, el club samario está 13 puntos debajo de Llaneros, restando 18 unidades por jugar. Por tanto, las próximas seis fechas serán decisivas. Otro club en disputa es La Equidad: para que Unión lo supere, debería ganar todos los partidos restantes, siempre que el equipo bogotano no sume más de un punto en las jornadas finales. Si La Equidad vence este lunes a Once Caldas, asegurará su estadía por al menos un año más en la A.

Finalmente, Boyacá Chicó también se encuentra bajo presión. Tras empatar 1-1 ante Nacional en Tunja, depende parcialmente de los resultados de Unión Magdalena. Si bien Boyacá Chicó permanece fuera de la zona de descenso, necesita que Unión Magdalena no sume más de 12 puntos. Este es el calendario que le resta al Unión Magdalena:

  • vs. Atlético Bucaramanga (Visitante)
  • vs. Envigado (Local)
  • vs. Once Caldas (Visitante)
  • vs. Deportes Tolima (Local)
  • vs. América de Cali (Visitante)
  • vs. Fortaleza (Local)

Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2025

Unión Magdalena remontó ante Águilas
Unión Magdalena remontó ante Águilas Doradas en la fecha 14 de la Liga BetPlay - crédito Unión Magdalena

20) Unión Magdalena: 0,76 promedio / 26 puntos / 34 partidos jugados.

19) Envigado FC: 0,83 promedio / 93 puntos / 112 partidos jugados.

18) Boyacá Chicó: 1,02 promedio / 114 puntos / 112 partidos jugados.

17) Llaneros FC: 1,15 promedio / 39 puntos / 34 partidos jugados

16) La Equidad FC: 1,15 promedio / 128 puntos / 111 partidos jugados.

15) Deportivo Cali: 1,19 promedio / 133 puntos / 112 partidos jugados.

14) Alianza FC: 1,25 promedio / 140 puntos / 112 partidos jugados.

13) Deportivo Pasto: 1,28 promedio / 143 puntos / 112 partidos jugados.

12) Deportivo Pereira: 1,32 promedio / 148 puntos / 112 partidos jugados.

Temas Relacionados

Unión MagdalenaEnvigado FCLiga BetPlayDescenso ColombiaFPCBoyacá ChicóLa EquidadColombia-Deportes

Más Noticias

Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave por la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El partido cerrará la fecha 14 en la fase todos contra todos del segundo semestre del campeonato colombiano y podría dejar a uno de los dos planteles en crisis

Millonarios vs. América de Cali:

Alfredo Morelos confesó que hizo trampa: se tiró en el penalti sancionado a Atlético Nacional contra Boyacá Chicó

El delantero verdolaga fue el protagonista en la jugada que terminó con el gol al minuto 90+7 que significó el empate como visitante en el estadio La Independencia, de Tunja

Alfredo Morelos confesó que hizo

Yerry Mina fue desconvocado de la selección Colombia: cuál es la lesión que lo aleja de la ‘Tricolor’ frente a México y Canadá y quién sería el remplazo

La Tricolor jugará en la fecha Fifa de octubre dos partidos amistosos como preparación para la Copa Mundial 2026: se enfrentará a dos de los países organizadores del certamen

Yerry Mina fue desconvocado de

Este es el camino que debe recorrer la selección Colombia para llegar a la final en el Mundial Sub-20: Sudáfrica el primer rival

La Tricolor terminó líder del grupo F tras sumar cinco puntos en tres partidos, por lo que su rival será la selección clasificada en el segundo puesto del grupo E

Este es el camino que

Miguel Borja alcanzó histórico récord que le pertenecía a Juan Pablo Ángel a pesar de la derrota de River Plate

El futbolista colombiano terminó con una sequía de casi tres meses sin anotar, aunque sigue siendo uno de los jugadores más resistido por los hinchas y por la prensa

Miguel Borja alcanzó histórico récord
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

El mensaje del comediante Jeringa

El mensaje del comediante Jeringa a Johana Velandia: “Un poquito de respeto entre colegas no le cae mal a nadie”

Pautips expone su visión sobre la maternidad y la infertilidad: “Viví soledad, frustración y culpa”

Yina Calderón aclaró video en concierto de Luis Alfonso en el que aparece tomada y llorando: “Se mató el amor de mi vida”

Yeferson Cossio manipuló la tabla ouija en Armero y en video quedó registrado el momento de pánico que vivió: “Sentía que se me inflaba el pecho”

Nathalie Monsalve, ex de Jorge Rausch, se destapó sobre su relación con el chef y cómo influyó la diferencia de edad: “Se aguantaba todo”

Deportes

Millonarios vs. América de Cali:

Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave por la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Alfredo Morelos confesó que hizo trampa: se tiró en el penalti sancionado a Atlético Nacional contra Boyacá Chicó

Yerry Mina fue desconvocado de la selección Colombia: cuál es la lesión que lo aleja de la ‘Tricolor’ frente a México y Canadá y quién sería el remplazo

Este es el camino que debe recorrer la selección Colombia para llegar a la final en el Mundial Sub-20: Sudáfrica el primer rival

Miguel Borja alcanzó histórico récord que le pertenecía a Juan Pablo Ángel a pesar de la derrota de River Plate