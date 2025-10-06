Alfredo Morelos confesó haberse tirado en el penalti sancionado a Atlético Nacional contra Boyacá Chicó

Alfredo Morelos es el máximo goleador de Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2025 con cinco tantos - crédito Atlético Nacional

En los minutos finales de un partido marcado por la polémica arbitral, Atlético Nacional logró un empate 1-1 ante Boyacá Chicó en Tunja, tras un penalti señalado en el sexto minuto añadido.

La decisión del árbitro Jairo Mayorga, influenciada por una intervención del VAR comandada por Nicolás Gallo, generó fuertes reclamos y dejó a los locales en la casilla 18 de la tabla, hundidos en la parte baja del campeonato.

El momento clave del encuentro ocurrió cuando, tras una jugada dentro del área, Mayorga dio continuidad al juego en primera instancia, pero el VAR intervino para recomendar una revisión.

Expertos arbitrales en redes sociales señalaron que no existió falta del defensor Arlen Banguero sobre el delantero visitante.

A pesar de esto, el árbitro modificó su decisión y concedió el penal.

Alfredo Morelos convirtió desde el punto blanco, asegurando un valioso punto para los verdolagas, quienes, con 24 puntos ahora ocupan el quinto lugar, solo por detrás de Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Fortaleza Ceif e Independiente Medellín.

Falta contra Alfredo Morelos en el partido entre Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional - crédito Win Sports

Más allá del resultado, el propio Alfredo Morelos admitió su táctica durante la jugada polémica en declaraciones a Win Sports. Reconoció que buscó provocar la sanción arbitral: “Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe, porque yo hablo con él y le digo: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente yo siento el contacto y me tiro”, afirmó el atacante. Morelos añadió: “Yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti”, resaltando la influencia de su accionar en la decisión final.

Mientras la multitud que acompañó a Atlético Nacional celebró el empate, los jugadores y cuerpo técnico de Boyacá Chicó expresaron su malestar tras el pitazo final.

Kevin Londoño, mediocampista local, manifestó en rueda de prensa su desilusión por la forma en que se escapó la victoria.

“No necesitamos que nos den, ni que nos quiten, sabemos lo que nos estamos jugando. En el camerino todos estamos dolidos porque sabemos el esfuerzo que hicimos sobre el terreno de juego”, dijo Londoño

Por su parte, Pedro Alzate, asistente técnico del conjunto boyacense, puso en duda la capacidad de los jueces para interpretar jugadas dentro del campo.

“Yo creo que es una acción de juego. Son seres humanos y de pronto por no competir, por no jugar fútbol, los árbitros no saben cuándo es una jugada temeraria, cuándo es una sujeción, pero son los que toman la decisión y nosotros tenemos que respetar eso. Estamos muy inconformes”, afirmó en conferencia de prensa Alzate.