James Rodríguez empezó a mostrar su talento con el técnico Ignacio Ambriz: así fue su gol con León ante Toluca

El volante colombiano logró el empate en el primer tiempo en el Nou Camp, con un penal al costado izquierdo del arco - crédito @AdictosMx/X

James Rodríguez volvió a demostrar su talento y capacidad para sacar adelante resultados con León de México, equipo que pasa por varios cambios tras la salida del técnico Eduardo Berizzo y la llegada de Ignacio Ambriz, con la obligación de llegar a la siguiente ronda.

El colombiano marcó el primer gol de la Fiera ante Toluca en el Torneo Apertura, en el encuentro válido por la jornada 12 en el estadio Nou Camp y al que los locales llegaban con la necesidad de sumar tres puntos para seguir en la pelea por los Play In, pero pensando en llegar de manera directa a la liguilla.

De esta manera, el mediocampista llegará en las mejores condiciones para la convocatoria de la selección Colombia, que lo llamó para los partidos amistosos frente a México y Canadá, el 11 y 14 de octubre en Estados Unidos, que son preparatorios para el mundial de 2026.

James logró el empate

Por la fecha 12, era claro que los Panzas Verdes necesitaban la victoria para volver a la pelea por los playoffs, que solo clasifican de manera directa los seis primeros en la tabla, además de que era el debut del técnico Ignacio Ambriz ante su público y con el objetivo de recuperar a una plantilla en crisis.

James Rodríguez entendió el mensaje de resurgir y figuró con León ante Toluca, que empezó ganando a los cinco minutos con la anotación de Jesús Angulo, aprovechando una desconcentración en la defensa y empujó el esférico al fondo de la red para preocupar a la Fiera.

León tuvo un partido complicado con el Toluca en el estadio Nou Camp, por la fecha 12 de la Liga MX - crédito Club León

Sin embargo, la oportunidad para que el colombiano brillara se dio después de la media hora de juego, debido a una falta de Nicolás Castro sobre David Ramírez en el área, lo que el juez central consideró como penal a favor de los locales y quien tomó el balón fue el capitán.

Mirando a los ojos al portero Luis Manuel García, James tomó impulso, disparó al palo izquierdo del arco y engañó al arquero, colocando el empate y celebrando con el público, el que es su tercer tanto en lo que va del Torneo Apertura y en nueve encuentros jugados.

James Rodríguez celebrando su tercer gol con León ante su hinchada, en el partido frente a Toluca - crédito Club León

De esta manera, el conjunto de Ignacio Ambriz se fue tranquilo al descanso, pues la anotación del cafetero fue un espaldarazo para todos sus compañeros y el técnico para corregir cosas y motivarse en conseguir el anhelado triunfo que, de paso, calle las críticas a la dirigencia por el mal momento.

Convocatoria de la Tricolor

La selección Colombia anunció la convocatoria de 25 jugadores para la próxima Fecha FIFA, con James Rodríguez como referente principal. El equipo disputará partidos amistosos frente a México y Canadá durante la ventana internacional de octubre en Estados Unidos.

Tras el encuentro ante México, programado para el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington —ubicado a unos 60 kilómetros de Plano, Texas—, la delegación colombiana viajará directamente a New Jersey. Allí, el equipo enfrentará a Canadá el martes 14 de octubre en el Red Bull Arena.

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 25 jugadores que estarán en los amistosos ante México y Canadá - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

En la lista de convocados, divulgada por Néstor Lorenzo, figuran tres futbolistas que militan en la Liga MX: James Rodríguez, Kevin Mier y Álvaro Angulo. La concentración del plantel comenzará el sábado 4 de octubre en Plano, donde los jugadores se irán incorporando a medida que finalicen sus compromisos con sus respectivos clubes.

Cabe recordar que se dieron algunas ausencias importantes como la del portero Camilo Vargas, de Atlas, Santiago Arias y nada menos que Jhon Arias, el atacante del Wolverhampton que no se ha logrado consolidar en la Premier League y eso le pasó factura.