Selección Colombia habría tomado decisión sobre posible amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

La selección Colombia tiene dos partidos amistosos en octubre ante México y Canadá, que se realizarán en Estados Unidos - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

La selección Colombia comenzó su concentración en Estados Unidos para los amistosos frente a México y Canadá, los primeros rivales para la etapa preparatoria para la Copa del Mundo 2026, en la que el técnico Néstor Lorenzo quiere llegar en las mejores condiciones para ser protagonista.

Un posible rival que se conoció en los últimos días para la Tricolor era Portugal, liderada por nada menos que Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia, y que buscaba un encuentro con un conjunto sudamericano en 2026, siendo los cafeteros como el candidato más fuerte.

Es por eso que salió una nueva versión para aclarar la realización de ese supuesto compromiso, que será pactado para marzo y ya con ambos equipos sabiendo los rivales en la fase de grupos, cuyo sorteo se realizará el 5 de diciembre en Estados Unidos, aunque no con todos los 48 clasificados.

“Íbamos a jugar contra Portugal en marzo”

Luego de que se establecieran los cuatro encuentros amistosos de 2025, algunos aficionados y sectores de la prensa empezaron a mirar más allá, para marzo de 2026, cuando se abre la nueva ventana de la FIFA para los duelos de repechaje y amistosos internacionales.

El periodista Carlos Antonio Vélez habló sobre el supuesto encuentro de Colombia frente a Portugal, que iba a ser en marzo, en cancha y horario por definir, y que estaban en conversaciones la Federación Colombiana de Fútbol con los directivos de la asociación de ese país para acordar todo.

Portugal es uno de los equipos en Europa que está definiendo su cupo a la Copa del Mundo 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

“Me comuniqué con el presidente de la Federación y me ha dicho que no; que hasta que no tengamos sorteo del mundial no se hará nada. Portugal es una opción, Bélgica es una opción, hay muchas opciones europeas porque a esa altura, los que no estén en el repechaje deben competir en amistosos”, dijo el comunicador en Planeta Fútbol.

Vélez añadió que “Colombia no firmará ningún rival para marzo, o sea que no especulemos más. Todos son candidatos, pero hay que mirar contra quién vamos a jugar porque, primero, no ante el rival que tengamos; segundo, rivales parecidos de los distintos continentes, dependiendo de la suerte”.

Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, aún no enfrenta a la selección Colombia en toda su carrera - crédito Vahram Baghdasaryan/Photolure vía REUTERS

Cabe recordar que la Tricolor nunca se ha enfrentado a Portugal ni mucho menos a Cristiano Ronaldo, que pese a ser una oportunidad enorme para medir el rendimiento del combinado nacional, aún no es realidad y sigue siendo solo una ilusión para los hinchas y algunos jugadores, al enfrentarse a CR7.

Inició la concentración

El cuerpo técnico de la selección Colombia empezó todo el proceso de preparación para los amistosos frente a México y Canadá, empezando por el “Tri” el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y luego el martes 14 en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Néstor Lorenzo y sus colaboradores se encuentran en Plano, Texas, en donde esperan a los primeros convocados hasta el martes 7 de octubre, pues todos ellos se encuentran en partidos con sus clubes y dependerá de cómo los finalicen.

El técnico Néstor Lorenzo empezará la preparación de la selección Colombia en Texas y después viajará a Nueva Jersey - crédito Luisa González/REUTERS

Estos son los convocados

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG) Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero – Internacional SC (BRA) Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP) Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Serna – Fluminense (BRA) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)