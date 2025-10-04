Deportes

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver

Los “Cafeteros” quieren asegurar su cupo dentro de los 16 mejores del certamen, motivo por el cual esperan ganar ante los africanos

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

La selección Colombia empató sin goles contra Noruega, en la segunda fecha del Mundial Sub-20 en Chile-crédito @nff_info/X

La selección Colombia dirigida por César Torres está cerca de asegurar su cupo a la siguiente instancia de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025, pero para ello deberá ganar ante Nigeria, rival que viene de ganar al último minuto.

Por este motivo, la “Tricolor” espera confiar en la capacidad de futbolistas como Óscar Perea, Néiser Villarreal, entre otros, para conseguir su cupo dentro de los 16 mejores del mundo.

La “Tricolor” quiere el triunfo ante las “Águilas” de África

La selección Colombia quedó cerca de los octavos del Mundial Sub-20, pero le falta un partido para definir su clasificación-crédito FCF

El partido se jugará el 5 de octubre de 2025 en el estadio Fiscal de Talca, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Deportes RCN, Gol Caracol y de Dsports.

El árbitro central del encuentro será Muhammad Nazmi bin Nasaruddin.

Ficha del partido

Nigeria vs. Colombia

  • Fecha: 5 de octubre de 2025
  • Estadio:  Fiscal de Talca
  • Hora: 6:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV:  Deportes RCN, Gol Caracol y de Dsports

Como vienen ambos equipos al encuentro

Con el empate ante Noruega, la selección Colombia hace cuentas en el grupo F para clasificar a los octavos del Mundial Sub-20 - crédito FCF

La “Tricolor” viene de empatar el 2 de octubre de 2025 ante Noruega sin goles por la fecha 2 en el estadio Fiscal de Talca.

Por esta razón, con el triunfo, la “Tricolor” asegurará su cupo a los octavos de final.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

  • 2 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Colombia 0-0 Noruega
  • 29 de septiembre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Colombia 0-0 Arabia Saudita
  • 23 de septiembre de 2025- Amistosos internacionales: Colombia 3-1 Paraguay
  • 17 de septiembre de 2025- Amistosos internacionales: Paraguay 1-1 Colombia
  • 30 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia 1-0 Panamá
Nigeria será el próximo rival de Colombia en el Mundial Sub-20 en Chile - crédito FIFA

Por los lados de Nigeria, viene de ganar por 3-2 ante Arabia Saudita también en el estadio Fiscal de Talca.

Con goles de Nasiru Salihu al minuto 10, de Amos Ochoche al 38, y gol de tiro penal de Daniel Bameyi al 90+4 de tiro penal, guio a Nigeria para que sobreviviera sus aspiraciones a clasificar a los octavos de final del certamen orbital.

A continuación, así viene Nigeria en sus últimos cinco partidos:

  • 2 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20: Nigeria 3-2 Arabia Saudita
  • 29 de septiembre de 2025 - Mundial Sub-20: Noruega 1-0 Nigeria
  • 23 de septiembre de 2025- Amistosos internacionales: Australia 1-3 Nigeria
  • 20 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: Chile 1-1 Nigeria
  • 23 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Nigeria 0-1 Costa de Marfil

Así va el Mundial Sub-20

Grupo A

  1. Japón: 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  2. Chile: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  3. Egipto: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  4. Nueva Zelanda: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Grupo B

  1. Ucrania: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  2. Paraguay: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  3. Corea del Sur: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Panamá: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Grupo C

  1. Marruecos: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  2. México: 2 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  3. Brasil: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  4. España: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Grupo D

  1. Argentina: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  2. Italia: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. Cuba: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  4. Australia: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -4)

Grupo E

  1. Estados Unidos: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +11)
  2. Sudáfrica: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  3. Francia: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  4. Nueva Caledonia: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -13)

Grupo F

  1. Colombia: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  2. Noruega: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. Nigeria: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Arabia Saudita: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Mejores clasificados como terceros

  1. Corea del Sur: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  2. Nigeria: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  3. Egipto: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  4. Francia: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  5. Brasil: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  6. Cuba: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Nota: Clasifican los primeros cuatro de los mejores terceros al Mundial

