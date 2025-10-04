Deportes

Millonarios no aguantaría más a Ricardo “Gato” Pérez: este sería su reemplazo en la dirección deportiva

Debido a las críticas contra el dirigente por los fichajes en la temporada 2025, el club empezaría a hacer cambios de cara a 2026 y reconciliarse con los hinchas

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Millonarios ha pasado por uno
Millonarios ha pasado por uno de sus peores campeonatos de los últimos años, debido a la manera como se armó la plantilla de 2025 - crédito Colprensa

Millonarios hace lo posible para terminar la temporada 2025 con una sonrisa, en medio de la crisis de resultados que vive por cuenta de la manera como se armó la nómina del segundo semestre, en la que los fichajes no dieron resultados, las lesiones mermaron la plantilla y varios jugadores se encuentran en bajo nivel.

Es por eso que la temporada 2026 traería muchos cambios para el cuadro azul, empezando con que el técnico Hernán Torres prometió una serie de refuerzos con mejor momento y de calidad, que puedan aportar al equipo y con más opciones para afrontar los distintos retos.

Sumado a eso, es probable que se haga una modificación en la parte directiva, muy esperada por los hinchas y es en la gerencia deportiva, que actualmente es liderada por Ricardo Pérez y que tendría un pie afuera de la institución por las contrataciones en su año y medio de gestión.

¿El Gato Pérez diría adiós a Millonarios?

Desde junio de 2024 que el expresidente del América de Cali llegó al conjunto Embajador, en el que fue jugador durante dos periodos y regresó para ser el director deportivo en reemplazo de Ricardo “Pitirri” Salazar, que falleció en abril de ese año por un ataque cardiaco en su casa.

Se conoció que Ricardo Pérez tendría listo su reemplazo en Millonarios, pues aparecería una persona que arribaría a dicha gerencia para apoyar con el tema de refuerzos de cara a la temporada 2026, en la que los azules están obligados a salir campeones y no cometer los errores de la actual campaña.

Ricardo "Gato" Pérez, director deportivo
Ricardo "Gato" Pérez, director deportivo de Millonarios, es uno de los más criticados en el equipo por la mala campaña en 2025 - crédito @rgatoperez/Instagram

Desde hace unas semanas que se maneja la versión de que los directivos del club no estarían contentos con el “Gato”, debido a cómo se armó la plantilla incluso desde enero de 2025, pues en ese momento solo se contrataron dos jugadores para la Copa Sudamericana y en julio fueron seis, de los cuales, solo Jorge Hurtado se destacó por ser titular.

El periodista Mariano Olsen aseguró que Edgar Moreno llegará a la dirección deportiva de Millonarios, probablemente dejando su cargo de director de fútbol base y scouting, para asumir un puesto en el que tiene el enorme reto de cumplir las exigencias de Hernán Torres para pelear el título en 2026.

Millonarios tendría un cambio en
Millonarios tendría un cambio en la dirección deportiva, pues Edgar Moreno llegaría al puesto de Ricardo Pérez - crédito @olsendeportes/X

Moreno lleva ocho años en Millonarios y esta sería su oportunidad de demostrar toda su experiencia para ayudar a una institución que necesita resultados a corto plazo, en el que 2025 parece casi terminado por la campaña en Liga BetPlay y ya pensando en lo que vendrá para los jugadores.

Novedades ante América

De otro lado, el cuadro de Hernán Torres se prepara para el encuentro de la jornada 14 frente al América de Cali, en el estadio El Campín, donde no existe otro marcador que le sirva que la victoria, para seguir con vida en la Liga BetPlay y aspirar a los cuadrangulares en la última fecha.

Con respecto a la nómina, Millonarios recuperaría a Danovis Banguero y Alex Castro, dos jugadores que estaban lesionados y no viajaron a Medellín para verse con Atlético Nacional, pero ya están en mejores condiciones y listos para aportar toda su experiencia en el partido del 7 de octubre.

Alex Castro es uno de
Alex Castro es uno de los refuerzos es uno de los refuerzos que ha tenido un flojo arranque de temporada - crédito Colprensa

También está la novedad de Jorge Arias, defensor que pagó su fecha de sanción y volverá a la formación de titular, en reemplazo de Juan Pablo Vargas que lo reemplazó en la capital antioqueña, y de resto sería el mismo equipo que Torres viene manejando en los últimos duelos, debido a lo limitada de la plantilla por la falta de variantes de peso.

