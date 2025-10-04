Este es el primer equipo descendido en el fútbol colombiano para 2026: se condenó faltando cinco fechas

Envigado no logró mantener la categoría en el fútbol colombiano, en la que llevaba desde 2008 - crédito Colprensa

El fútbol colombiano está terminando la temporada y prueba de ello es la definición de los dos conjuntos que bajarán de la Liga BetPlay hacia la Primera B, por la tabla de promedios, que se oficializan al término de la fase de Todos contra Todos, con 19 jornadas y en noviembre.

Sin embargo, un club ya se confirmó como el primer descendido de la “A”, luego de decretar una nueva derrota que lo condenó de manera anticipada, con cinco fechas antes de acabar el campeonato, frente a sus aficionados y lamentando que deba jugar en la segunda división.

El otro equipo que perderá la categoría se conocerá en las próximas fechas, dependiendo de una serie de resultados que lo condenarían, sumado a que se destaca la campaña de algunos conjuntos que parecía que terminarían allí como Llaneros, Fortaleza y Deportivo Cali, este último se salvó por otro año más.

Primer descendido de 2025

Comenzando la temporada, algunos de los equipos estaban muy comprometidos con la tabla de promedios, debido a las malas campañas realizadas entre 2023 y 2024, junto con los recién ascendidos Unión Magdalena y Llaneros, que contaban con una labor mayor que el resto.

Uno de esos clubes era Envigado, que el sábado 4 de octubre descendió a la Primera B del fútbol colombiano, luego de que perdiera por 2-1 con el Bucaramanga en el Polideportivo Sur, en la fecha 14 de la Liga BetPlay y que causó toda una sorpresa en el país.

La “Cantera de Héroes”, que es recordado por ser el primer ascendido a la A en 1991, tenía una tarea complicada para salvar la categoría, debido a que comenzó el año con un promedio muy bajo y la obligación era una campaña casi perfecta en los dos semestres, pero no fue posible por lo limitada de la plantilla.

