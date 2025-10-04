Deportes

El gol tempranero de Luis Díaz rompe marcas en el Bayern Múnich: estos son los registros que marcó el colombiano

“Lucho” sigue haciendo historia en los “Gigantes de Baviera” y quiere continuar en lo más alto de la élite del fútbol europeo

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El gol de Luis Díaz, el más rápido de su carrera profesional, no solo inauguró el marcador, también reafirmó el impacto inmediato que el colombiano ha tenido en su primera temporada en Alemania.

En un inicio de partido muy intenso, “Lucho” marcó la jornada en la Bundesliga cuando Luis Díaz anotó el gol que abrió el marcador para el Bayern Múnich frente al Eintracht Frankfurt en apenas 15 segundos, estableciendo varias marcas a lo largo de su carrera.

El estadígrafo comentó que el gol de Luis Díaz es el más temprano en la historia de un jugador colombiano en las cinco grandes ligas-crédito @AlexDatos2/X

En primer lugar, el estadígrafo Alex Torres comentó que el gol del exjugador del Liverpool se convierte en el más rápido de los futbolistas colombianos a lo largo de la historia:

“El gol de Luis Diaz hoy (a los 15 segundos) a Eintracht Frankfurt es el más rapido marcado por un colombiano en TODA la historia de las Grandes Ligas. Supera al que anotó Duván Zapata (Sampdoria) vs. Torino en 2017 a los 17 segundos”, detalló.

El estadígrafo español comentó que Luis Díaz marcó uno de los goles más tempraneros de la historia-crédito @2010MisterChip/X

Por otra parte, el estadígrafo Mister Chip comentó que Díaz hizo el tercer tanto más rápido en la historia del club bávaro en la liga alemana. Este registro solo ha sido superado por Giovane Elber en 1998, marcando a los 11 segundos:

“#OJOALDATO - Luis Díaz ha marcado hoy (a los 15 segundos) el TERCER gol más tempranero del Bayern en TODA la historia de la Bundesliga. Giovane Elber vs. Hamburgo en 1998 (a los 11 segundos.)Lothar Matthäus vs. Gladbach en 1986 (a los 13 seg.) LUIS DÍAZ vs. Eintracht en 2025 (a los 15 segundos)Jamal Musiala vs. Kiel en 2024 (a los 15 segundos)” detalló.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich

Luis Díaz viene de jugar 45 minutos en la Champions League en Chipre-crédito Yiannis Kourtoglou/REUTERS

En la presente temporada, el exdelantero del Liverpool de Inglaterra completó 9 partidos en 745 minutos en todas las competencias (Champions League, Bundesliga, Supercopa de Alemania 8 Copa de Alemania) y lleva cuatro goles a lo largo de la temporada.

  • 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Gol en el Eintracht Frankfurt 0-2 Bayern Múnich
  • 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo
  • 30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich
  • 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig
  • 16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: 90 minutos y gol en el Stuttgart 1-2 Bayern Múnich

Tabla de posiciones de la Bundesliga después del Frankfurt vs. Bayern Múnich

  1. Bayern Múnich: 18 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Borussia Dormtund: 14 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. RB Leipzig: 13 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Bayer Leverkusen: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  5. Colonia: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  6. Eintracht Frankfurt: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  7. Stuttgart: 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  8. Friburgo: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  9. St. Pauli: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  10. Hoffenheim: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  11. Werder Bremen: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  12. Union Berlin: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  13. Augsburgo: 6 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  14. Wolfsburgo: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  15. Hamburgo: 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  16. Mainz 05: 4 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  17. Heidenheim: 3 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  18. Borussia Monchengladbach: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -7)

