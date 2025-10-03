Deportes

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 6 de la Bundesliga

“Lucho” tendrá otra salida en el campeonato alemán, esperando ratificar su dominio con los “Gigantes de Baviera” ante uno de los rivales más destacados

Carlos Pulido

Luis Díaz sigue destacándose como
Luis Díaz sigue destacándose como uni de las figuras en Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La Bundesliga, donde juega Luis Díaz, sigue en marcha con el protagonismo del Bayern Múnich y una dura visita a uno de los últimos campeones de la Uefa Europa League: Eintracht Frankfurt.

Se espera que el delantero colombiano continúe sumando minutos en la cancha y como uno de los protagonistas en el equipo de Vincent Kompany.

Los “Gigantes de Baviera” visitan a las “Águilas”

El colombiano viene de jugar
El colombiano viene de jugar ante Pafos de Chipre por la UEFA Champions League - crédito Yiannis Kourtoglou / REUTERS

El partido se jugará el 4 de octubre de 2025 a las 11:00 a. m. en el estadio Deutsche Bank Park, de Frankfurt, y se podrá ver en exclusiva a través de ESPN y de la aplicación digital de Disney Plus (planes estándar y premium).

El juez central del encuentro será Daniel Siebert.

Ficha del partido

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

  • Fecha: 3 de octubre de 2025
  • Estadio: Deutsche Bank Park de Franfkurt
  • Hora: 11:30 a. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: ESPN y la aplicación digital de Disney Plus (planes estándar y premium).

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Bayern Múnich

Nicolás Jackson fue protagonista en
Nicolás Jackson fue protagonista en el partido ante Pafos de Chipre - crédito Yiannis Kourtoglou / REUTERS

El Bayern Múnich viene de una seguidilla de partidos en donde no conoce la derrota desde los cuartos de final del Mundial de Clubes ante el París Saint Germain, el 5 de julio de 2025.

En la última salida de los “Gigantes de Baviera” por la Champions League, aplastaron por 5-1 al Pafos de Chipre en el estadio Alphamega de Limassol (Chipre) por la fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Con doblete de Harry Kane al minuto 15 y 34, gol de Nicolas Jackson al 31, anotación de Raphaël Guerreiro al 34 y anotación de Michael Olise al 68 de partido, los dirigidos por Vincent Kompany se llevaron un triunfo clave para seguir en lo más alto de la competición europea.

En lo que se refiere al último partido de Bundesliga, derrotaron por 4-0 en el estadio Allianz Arena al Werder Bremen con goles de Jonathan Tah al 22, doblete de Harry Kane de tiro penal al 45 y 65, y tanto de Konrad Laimer al 87 de partido.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco partidos:

  • 30 de septiembre de 2025 - Champions League: Pafos 1-5 Bayern Múnich
  • 26 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen
  • 20 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Hoffenhein 1-4 Bayern Múnich
  • 17 de septiembre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich 3-1 Chelsea
  • 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

Eintracht Frankfurt

Hugo Larsson del
Hugo Larsson del Eintracht Frankfurt Hugo Larsson lamentándose tras el quinto gol de Julián Álvarez - crédito Susana Vera / REUTERS

Por los lados del Eintracht Frankfurt, viene de sufrir una goleada ante Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone y de Julián Álvarez. sumándose a la irregularidad que han tenido las “Águilas” a lo largo del torneo.

Con goles de Giacomo Raspadori al minuto 4, de Robin Le Normand al minuto 33, de Antoine Griezmann al 45+1, de Giuliano Simeone al 70, y de Julían Álvarez al minuto 82 de tiro penal, aplastaron las ilusiones del equipo dirigido por Dino Toppmoller, de cara a conseguir un buen resultado.

En la Bundesliga, en la última salida, vivieron un auténtico partidazo protagonizado junto al Borussia Mönchengladbach tras golearlo por 6-4 en el Borussia Park, el 27 de septiembre de 2024.

Con doblete de Robin Koch al minuto 11 y 47, goles de Ansgar Knauff al 15, de Jonathan Burkdart al 35 y de Fares Chaibi al minuto 39, las “Águilas” ganaban un partido cómodo, pero que al final el Mönchengladbach con goles de Jens Castrop al 72, de Haris Tabakovic al 78, de Yannik Engelhardt al 83 y de Grant-Leon Ranos al 90+9, complicaron el trámite del encuentro para el exequipo de Rafael Santos Borré.

A continuación, así vienen los locales en sus últimos cinco partidos:

  • 30 de septiembre de 2025 - Champions League: Atlético de Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt
  • 27 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 4-6 Eintracht Frankfurt
  • 21 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Eintracth Frankfurt 3-4 Union Berlin
  • 18 de septiembre de 2025 - Champions League: Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
  • 12 de septiembre de 2025- Bundesliga: Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt
La última vez Bayern Múnich
La última vez Bayern Múnich goleó al Frankfurt - crédito Michaela Stache / REUTERS

En lo que se refiere al último encuentro que jugaron “Águilas” y “Gigantes de Baviera”, hay que recordar que el más grande de Alemania derrotó por 4-0 a los visitantes en el estadio Allianz Arena, el 23 de febrero de 2025.

Con goles de Michael Olise al 45+3, de Hiroki Ito al 61, de Jamal Musiala al 83 y de Serge Gnabry al 90+2, los “Rojos” sellaron una goleada importante. A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre ambos clubes:

  • 23 de febrero de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Eintracht Frankfurt
  • 6 de octubre de 2024 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 3-3 Bayern Múnich
  • 27 de abril de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-1 Eintracht Frankfurt
  • 9 de diciembre de 2023 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 5-1 Bayern Múnich
  • 28 de enero de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 1-1 Eintracht Frankfurt

