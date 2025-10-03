Deportes

Atlético Nacional sacudiría el fútbol colombiano: llegaría técnico europeo que fue campeón internacional

Pese a que Diego Arias sigue en el cargo interino sin presiones, la dirigencia verde sigue en la búsqueda de un entrenador y daría con alguien con mucha experiencia

Atlético Nacional se encuentra en interinato de técnico con Diego Arias, debido a la salida de Javier Gandolfi - crédito Colprensa

Atlético Nacional sigue en la pelea por la Liga BetPlay y la Copa Colombia, en las que avanza con Diego Arias como técnico encargado hasta dar con una persona que sea capaz de dar resultados a corto plazo, pues ese fue el error de Javier Gandolfi y que le costó el despido.

Durante la búsqueda de timonel, los verdes habrían dado con un entrenador europeo, de mucha experiencia y que ya sabe lo que es salir campeón de un certamen internacional, además de que picaría en punta sobre otros candidatos para quedarse con el puesto en los próximos días.

De esta manera, Nacional tendría a un técnico con el que afrontaría las últimas fechas de la fase de Todos contra Todos y asegurar el cupo a los cuadrangulares, sumado a la Copa Colombia en la que se medirá al Once Caldas en los cuartos de final, comenzando la serie en Manizales.

Técnico de mucho peso para Nacional

Desde el martes 16 de septiembre que los verdes se quedaron sin entrenador oficial, pues Gandolfi fue despedido tras la caída 0-3 ante Bucaramanga, que se dio en el escritorio, a la que se sumó la eliminación en la Copa Libertadores y el inconformismo de los aficionados.

Se conoció que uno de los nombres que Atlético Nacional maneja es nada menos que Miguel Ángel Ramírez, un técnico español que ahora parece ser la persona que se quedaría con el cargo luego de que se cayeran las opciones de Pablo Guede, Vicente Sánchez y Alexander Medina.

Miguel Ángel Ramírez fue relacionado con Atlético Nacional, que lo tendría cerca para contratarlo como entrenador - crédito @olsendeportes/X

La información fue filtrada por el periodista Mariano Olsen, en su cuenta de X, al informar que “negocia su posible vinculación”, sin dar más detalles sobre cómo van las conversaciones, aunque El Colombiano aseguró que “este viernes en la mañana hubo avances en el tema”.

Ramírez es recordado por salir campeón de la Copa Sudamericana 2019 con Independiente del Valle, dándole el primer trofeo internacional a los ecuatorianos, además de que es el equipo en el que dirigió más partidos en su carrera, con un total de 69 duelos.

El único logro de Miguel Ángel Ramírez como técnico fue el título de la Copa Sudamericana 2019 con Independiente del Valle - crédito Jorge Adorno/REUTERS

Desde 2021 que el ibérico pasó por clubes como Internacional de Brasil, Charlotte de Estados Unidos, el Real Sporting de España, Al Wakrah de Qatar y el último fue el Real Zaragoza hasta marzo de 2025, pero en ninguno de ellos logró el mismo éxito que en IDV entre 2019 y 2020.

Dos bajas por convocatoria

La selección Colombia presentó la lista de jugadores con la que afrontará los amistosos ante México y Canadá, el 11 y 14 de octubre en Estados Unidos, con el que arrancará la fase de preparación para el mundial de 2026, que contará con dos hombres de Atlético Nacional durante dos semanas.

Andrés Román y David Ospina fueron llamados por la Tricolor, que dejó por fuera a Marino Hinestroza para darle espacio a la sorpresa de Kevin Serna, uno de los atacantes que se probarán en el combinado nacional en estos dos compromisos, pero arriesgando a la plantilla de Diego Arias.

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 25 jugadores que estarán en los amistosos ante México y Canadá - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Todo se debe a que los dos jugadores se perderán dos partidos con Atlético Nacional, el primero será el jueves 9 contra Once Caldas en Manizales, por la ida de los cuartos en la Copa Colombia, mientras que el otro es el 14 del mismo mes frente a Deportivo Cali, por la Liga BetPlay.

Con respecto a sus reemplazos, Andrés Salazar o Joan Castro tomarían la banda derecha de Román, mientras que Harlen Castillo sería el titular en la portería, aunque no se descarta que le den la oportunidad al juvenil Luis Marquínez.

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá un nuevo participante luego del reto de eliminación del 3 de octubre

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Singapur de la Fórmula 1: Piastri dominó las prácticas libres y Norris chocó con Leclerc en pits

