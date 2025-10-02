Deportes

Periodista colombiano criticó duro a Richard Ríos, tras su mal partido en el Benfica contra Chelsea por Champions: “Es una mancha grande”

El volante de la selección Colombia tuvo una mala noche en su segunda salida por la Liga de Campeones, ante el vigente campeón del mundo

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El periodista colombiano criticó a Richard Ríos por su autogol ante Chelsea en Champions League - crédito @DSportsCO / X

Richard Ríos no vive un comienzo de temporada 2025-2026 agradable con el Benfica de Portugal, pese a la expectativa que existe con su fichaje, proveniente del Palmeiras de Brasil.

El autogol, que marcó al minuto 18 en el estadio Stamford Bridge, determinó la derrota del equipo de José Mourinho y las críticas tanto de la prensa deportiva de Portugal, como de los fanáticos no se hizo esperar.

Richard Ríos tuvo una mala
Richard Ríos tuvo una mala noche en Inglaterra - crédito Andrew Couldridge / REUTERS

El periodista Samuel Vargas, del programa De fútbol se habla así, de Dsports, luego del autogol de Richard Ríos, fue tajante con la actuación del volante en Londres.

“Es un hito importante que Richard Ríos juegue este tipo de partidos y llegue a ser titular, pero su autogol es una mancha grande, y me parece que en el balance, una jugada en la cual se pierde por 1-0 es una carga muy pesada para este jugador que se estrena en estos compromisos. Afortunadamente, la visión de José Mourinho es similar a la nuestra, que es valorar el todo a nivel futbolístico y no quedarse en el autogol. Pero entiendo a la gente en Portugal y la dura crítica hacia él, porque la derrota derivó de aquella jugada”, explicó.

Richard Ríos tuvo una mala noche en Londres

José Mourinho regresó a Inglaterra
José Mourinho regresó a Inglaterra después de 10 años - crédito Andrew Couldridge / REUTERS

El desarrollo del partido estuvo marcado por la intensidad y la vocación ofensiva de ambos equipos desde el inicio. La primera oportunidad clara surgió para el Chelsea tras una recuperación en campo rival de Facundo Buonanotte.

El argentino Alejandro Garnacho habilitó hacia el centro y Enzo Fernández, presionado por Enzo Barrenechea, remató con potencia desde la medialuna, pero el balón se marchó apenas desviado.

La respuesta del Benfica no tardó en llegar. A los siete minutos, el belga Dodi Lukebakio generó peligro con un disparo desde la izquierda del área, tras una combinación con el ucraniano Georgiy Sudakov.

La intervención del arquero Robert Sánchez y el poste evitaron la apertura del marcador para el conjunto portugués.

El único gol del partido se produjo a los 17 minutos, cuando Pedro Neto envió un pase largo a Garnacho, quien, ubicado en la izquierda del área, asistió de primera hacia atrás.

En su intento de despeje, Richard Ríos terminó introduciendo el balón en su propia portería, estableciendo el 1-0 para el Chelsea.

Este autogol resultó decisivo y fue la acción más determinante del encuentro.

A pesar de la desventaja, el Benfica mantuvo la iniciativa y buscó el empate con insistencia, mientras que el Chelsea continuó atacando, aunque con dificultades en la generación de juego.

El segundo tiempo mantuvo la misma dinámica, con ambos equipos mostrando ambición y determinación. Solo en los minutos finales, el conjunto inglés optó por replegarse para proteger la ventaja, lo que llevó al Benfica a volcarse al ataque en busca de la igualdad. El equipo portugués no logró concretar sus oportunidades, aunque su esfuerzo y ambición fueron evidentes hasta el final.

Cuando vuelve a jugar el Benfica

Benfica jugará el clásico de
Benfica jugará el clásico de Portugal - crédito Andrew Couldridge / Reuters

Benfica volverá a la acción el 5 de octubre de 2025, cuando enfrente en el clásico de Portugal en el estadio do Dragão al Oporto a partir de las 3:15 p. m. (hora de Colombia), por la fecha 8 de la Liga de Portugal.

A continuación, este es el calendario que tendrán las “Águilas” en el mes de octubre:

  • 5 de octubre de 2025 - Liga Portugal: Oporto vs. Benfica
  • 19 de octubre de 2025 - Copa de Portugal: Chaves vs. Benfica
  • 21 de octubre de 2025 - Champions League: Newcastle vs. Benfica
  • 25 de octubre de 2025 - Liga de Portugal: Benfica vs. Arouca
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de Portugal: Vitória de Guimarães vs. Benfica

