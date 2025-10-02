Deportes

Leonel Álvarez dejaría ‘botado’ al Bucaramanga para firmar con Atlético Nacional: habría puesto una condición

El entrenador antioqueño dejó la puerta abierta para salir del Leopardo, pese a la buena campaña en la Liga BetPlay, y sería uno de los candidatos para reemplazar a Javier Gandolfi en el verde

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Leonel Álvarez tiene ilusionados a
Leonel Álvarez tiene ilusionados a los hinchas, directivos y jugadores del Bucaramanga por la buena campaña en la Liga BetPlay - crédito @ABucaramanga / X

La posibilidad de que Leonel Álvarez asuma la dirección técnica de Atlético Nacional ha cobrado fuerza en las últimas horas, impulsada por versiones periodísticas que señalan una condición específica que el actual entrenador de Atlético Bucaramanga habría puesto para considerar su salida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Todo se produce luego de que el entrenador dejara la puerta abierta al verde, en unas declaraciones en las que se refirió al interés de ese equipo por contratarlo tras el despido de Javier Gandolfi, además de que no tiene prisa en encontrar un timonel porque dejó como encargado a Diego Arias, de buen rendimiento por ahora.

¿Leonel Álvarez por fin llegaría a Nacional?

Según el peridista Diego Rueda, de El VBar Caracol, la continuidad de Álvarez en Bucaramanga estaría supeditada a un factor clave: si el equipo clasifica a la Copa Libertadores y la directiva no cumple con las contrataciones solicitadas, el técnico antioqueño contemplaría de inmediato la opción de mudarse a Medellín para tomar las riendas del conjunto verdolaga.

Esta postura refleja tanto el compromiso de Álvarez con el proyecto actual como su interés en contar con un equipo competitivo para afrontar los retos internacionales. La posibilidad de un cambio inmediato dependería, entonces, de la respuesta de la directiva bumanguesa ante las solicitudes del entrenador.

Leonel Álvarez apareció como candidato
Leonel Álvarez apareció como candidato para dirigir a Atlético Nacional, aunque solo se daría para finales de 2025 - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

En cuanto a su presente en Bucaramanga, el entrenador mantiene un contrato vigente y ha logrado posicionar al equipo a un solo punto del liderato de la Liga. El propio Leonel ha manifestado su satisfacción con el club, aunque reconoce la naturaleza cambiante del fútbol.

Tengo un contrato con Bucaramanga y yo estoy feliz, contento acá. Desde luego el fútbol es muy dinámico y hoy estamos acá, mañana no, pero yo tengo un compromiso, una responsabilidad muy grande”, declaró Álvarez en Arley Deportes, lo que deja abierta la puerta a un posible movimiento.

Bucaramanga es segundo de la
Bucaramanga es segundo de la Liga Betplay con 24 puntos, a uno del líder Junior - crédito Colprensa

Tranquilidad con el técnico interino

Mientras tanto, la situación en Atlético Nacional sigue marcada por la incertidumbre en el banquillo. Tras la salida de Javier Gandolfi, el club ha considerado una amplia gama de candidatos, incluyendo técnicos argentinos, uruguayos y españoles, sin que hasta el momento se haya definido un reemplazo definitivo.

Diego Arias estaría al mando
Diego Arias estaría al mando de Atlético Nacional hasta que se contrate un técnico en propiedad - crédito Atlético Nacional

Diego Arias, que asumió como interino, ha sumado dos victorias en igual número de partidos y ha recibido el respaldo de los jugadores, aunque la directiva continúa en la búsqueda de un técnico en propiedad. Arias, además, dirige las divisiones inferiores del club, lo que lleva a la dirigencia a manejar con cautela su permanencia en el primer equipo para no comprometer su desarrollo como formador.

Contratos y futuro de jugadores clave en Nacional

En paralelo a la búsqueda de entrenador, Win Sports informa que Atlético Nacional evalúa la situación contractual de seis jugadores cuyo vínculo finaliza el 31 de diciembre de 2025: Alfredo Morelos, Harlen Castillo, Camilo Cándido, Joan Castro, Billy Arce y Kilian Toscano.

La directiva analiza la posibilidad de renovar a estos futbolistas, con especial atención a los casos de Arce y Cándido, ambos extranjeros, cuyo futuro podría depender del rendimiento en el cierre de la temporada. Morelos, máximo goleador del equipo desde su llegada en julio de 2024, y Toscano, canterano con cuatro títulos en su haber, figuran entre los que podrían tener mayores opciones de continuidad.

Alfredo Morelos termina contrato con
Alfredo Morelos termina contrato con Atlético Nacional en diciembre de 2024, al estar a préstamo desde Santos - crédito @nacionaloficial/X

El desempeño reciente de estos jugadores también influye en las decisiones de la dirigencia. Morelos ha sumado 27 goles y 14 asistencias en 77 partidos, logrando tres títulos con Nacional, mientras que Toscano, pese a su palmarés, ha tenido escasa participación en 2025, con solo 15 partidos disputados y sin registros de goles o asistencias.

Temas Relacionados

Leonel ÁlvarezAtlético NacionalAtlético BucaramangaCopa LibertadoresLiga BetPlayLeonel Álvarez NacionalColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: el Poderoso va ganando la serie en Techo

Los rojos ganaron el encuentro de ida por 2-1 en la capital antioqueña, esperan defender la ventaja y los Poderosos quieren revertir la serie y cobrar revancha por el título de la Liga BetPlay

EN VIVO Santa Fe vs.

Wilmar Roldán entró en otra polémica por insultar a un árbitro en pleno partido: “Gritos por aquí, gritos por allá”

El juez colombiano, uno de los más reconocidos en Sudamérica, es acusado de agredir verbalmente a un colega durante un compromiso de la Liga BetPlay

Wilmar Roldán entró en otra

Falcao logra una nueva marca para el fútbol colombiano y su carrera: integra selecto listado de figuras internacionales

Gracias a su talento y resultados a lo largo de su carrera, el exdelantero de Millonarios fue elegido para ser parte de un exclusivo grupo de deportistas que brillaron en los últimos años

Falcao logra una nueva marca

Un volante en Europa se perdería la convocatoria de la selección Colombia: una lesión lo sacaría del equipo

A las posibles bajas de Carlos Cuesta y Juan David Cabal, se le suma la de un mediocampista que llevaba poco tiempo en su club y es aquejado por las dolencias físicas. Se trata de Nelson Deossa

Un volante en Europa se

Escándalo de apuestas ilegales en Deportivo Pasto: así se habrían organizado los jugadores para hacer amaños de partidos

Una serie de chats demostrarían cómo los involucrados en el caso estaba en comunicación para realizar las irregularidades, que llegaron a manos de los directivos

Escándalo de apuestas ilegales en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamiento armado entre el Ejército

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

ENTRETENIMIENTO

El cantante Llane reveló sus

El cantante Llane reveló sus adicciones y los conflictos que marcaron su salida de Piso 21: “Sentía que nunca encajaba”

Las películas románticas conquistan el ranking de Netflix Colombia esta noche

El antes y después de Vanessa Pulgarín: así lucía la nueva Miss Universo Colombia previo a las cirugías

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: el Poderoso va ganando la serie en Techo

Falcao logra una nueva marca para el fútbol colombiano y su carrera: integra selecto listado de figuras internacionales

Un volante en Europa se perdería la convocatoria de la selección Colombia: una lesión lo sacaría del equipo

Escándalo de apuestas ilegales en Deportivo Pasto: así se habrían organizado los jugadores para hacer amaños de partidos

Selección Colombia tendría una nueva baja para los amistosos ante México y Canadá: venía de recuperarse de una larga lesión