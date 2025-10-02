Leonel Álvarez dejaría ‘botado’ al Bucaramanga para firmar con Atlético Nacional: habría puesto una condición

Leonel Álvarez tiene ilusionados a los hinchas, directivos y jugadores del Bucaramanga por la buena campaña en la Liga BetPlay - crédito @ABucaramanga / X

La posibilidad de que Leonel Álvarez asuma la dirección técnica de Atlético Nacional ha cobrado fuerza en las últimas horas, impulsada por versiones periodísticas que señalan una condición específica que el actual entrenador de Atlético Bucaramanga habría puesto para considerar su salida.

Todo se produce luego de que el entrenador dejara la puerta abierta al verde, en unas declaraciones en las que se refirió al interés de ese equipo por contratarlo tras el despido de Javier Gandolfi, además de que no tiene prisa en encontrar un timonel porque dejó como encargado a Diego Arias, de buen rendimiento por ahora.

¿Leonel Álvarez por fin llegaría a Nacional?

Según el peridista Diego Rueda, de El VBar Caracol, la continuidad de Álvarez en Bucaramanga estaría supeditada a un factor clave: si el equipo clasifica a la Copa Libertadores y la directiva no cumple con las contrataciones solicitadas, el técnico antioqueño contemplaría de inmediato la opción de mudarse a Medellín para tomar las riendas del conjunto verdolaga.

Esta postura refleja tanto el compromiso de Álvarez con el proyecto actual como su interés en contar con un equipo competitivo para afrontar los retos internacionales. La posibilidad de un cambio inmediato dependería, entonces, de la respuesta de la directiva bumanguesa ante las solicitudes del entrenador.

En cuanto a su presente en Bucaramanga, el entrenador mantiene un contrato vigente y ha logrado posicionar al equipo a un solo punto del liderato de la Liga. El propio Leonel ha manifestado su satisfacción con el club, aunque reconoce la naturaleza cambiante del fútbol.

“Tengo un contrato con Bucaramanga y yo estoy feliz, contento acá. Desde luego el fútbol es muy dinámico y hoy estamos acá, mañana no, pero yo tengo un compromiso, una responsabilidad muy grande”, declaró Álvarez en Arley Deportes, lo que deja abierta la puerta a un posible movimiento.

Tranquilidad con el técnico interino

Mientras tanto, la situación en Atlético Nacional sigue marcada por la incertidumbre en el banquillo. Tras la salida de Javier Gandolfi, el club ha considerado una amplia gama de candidatos, incluyendo técnicos argentinos, uruguayos y españoles, sin que hasta el momento se haya definido un reemplazo definitivo.

Diego Arias, que asumió como interino, ha sumado dos victorias en igual número de partidos y ha recibido el respaldo de los jugadores, aunque la directiva continúa en la búsqueda de un técnico en propiedad. Arias, además, dirige las divisiones inferiores del club, lo que lleva a la dirigencia a manejar con cautela su permanencia en el primer equipo para no comprometer su desarrollo como formador.

Contratos y futuro de jugadores clave en Nacional

En paralelo a la búsqueda de entrenador, Win Sports informa que Atlético Nacional evalúa la situación contractual de seis jugadores cuyo vínculo finaliza el 31 de diciembre de 2025: Alfredo Morelos, Harlen Castillo, Camilo Cándido, Joan Castro, Billy Arce y Kilian Toscano.

La directiva analiza la posibilidad de renovar a estos futbolistas, con especial atención a los casos de Arce y Cándido, ambos extranjeros, cuyo futuro podría depender del rendimiento en el cierre de la temporada. Morelos, máximo goleador del equipo desde su llegada en julio de 2024, y Toscano, canterano con cuatro títulos en su haber, figuran entre los que podrían tener mayores opciones de continuidad.

El desempeño reciente de estos jugadores también influye en las decisiones de la dirigencia. Morelos ha sumado 27 goles y 14 asistencias en 77 partidos, logrando tres títulos con Nacional, mientras que Toscano, pese a su palmarés, ha tenido escasa participación en 2025, con solo 15 partidos disputados y sin registros de goles o asistencias.