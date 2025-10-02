Escándalo de apuestas ilegales en Deportivo Pasto: así se habrían organizado los jugadores para hacer amaños de partidos

Deportivo Pasto es el nuevo equipo en Colombia que denuncia jugadores por supuestas apuestas ilegales en los partidos - crédito Colprensa

Deportivo Pasto sigue en el ojo del huracán por las denuncias del presidente Óscar Casabón, luego de señalar a cinco jugadores de amañar partidos en el segundo semestre de 2025, que abrió un escándalo que sigue en investigación y recolección de pruebas contra los implicados.

Se conocieron lo que serían los chats de los futbolistas acusados de apuestas ilegales, que sería una de las evidencias para las declaraciones del máximo directivo de los “Volcánicos”, que está a la espera de que las autoridades avancen con el caso para tomar las respectivas acciones judiciales.

Cabe recordar que el grupo de jugadores del Pasto salió en defensa de sus colegas en una rueda de prensa, en la que el argentino Facundo Boné exigió que se demuestre la manera como se dieron los posibles amaños de partidos, que es un problema que afectó a otros conjuntos en el país.

“Primer tiempo 2-0″

En el momento que explotó el escándalo de apuestas en el cuadro Volcánico, se abrió el debate sobre las bases de las acusaciones, debido a que, en su momento, solo fueron los señalamientos sin pruebas concretas, algo que los mismos jugadores le pidieron al presidente Casabón.

El periodista Paulo César Díaz, del medio APP News, dio a conocer una serie de conversaciones en WhatsApp, que serían de los futbolistas acusados de amaños y cómo no solo organizaron dichas irregularidades, sino se contactaban con otras personas para involucrarlas.

Deportivo Pasto ya tiene las que serían pruebas de las conversaciones entre los involucrados en amaños - crédito @paulocesarpaz/X

“Chats, audios y un testigo protegido hacen parte de la investigación que deberá afrontar la institución, con implicados directos y resultados que hoy están bajo investigación y generan una mancha en la liga colombiana”, mencionó el comunicador, mostrando dichos chats en la red de mensajería.

Algunos de los mensajes decían que “Ahora te llamo y te tiro un dulce”, “Por qué tanto interés en entrar o qué?”, “Mira a ver quién tiene carro Nueva York” y lo que sería una de las maneras como se buscó amañar un partido, al mencionar que “primer tiempo 2-0″, para ser favorecidos en las apuestas.

Esta es una de las conversaciones para arreglar uno de los partidos del Deportivo Pasto - crédito @paulocesarpaz/X

Estas conversaciones ya están en manos del presidente y las autoridades, junto con las declaraciones de dos jugadores que alertaron sobre las irregularidades y se espera que en los próximos días se presenten los primeros resultados, mientras la plantilla sigue en la pelea por la Liga BetPlay.

“Hay otros más que sufren de lo mismo”

Durante una entrevista en Caracol Radio, Óscar Casabón habló sobre sus denuncias a los medios sobre apuestas ilegales: “El sentimiento de una inmensa triteza y decepción porque este flagelo está atacando nuestro fútbol. Esta vez fue Pasto, antes fueron otros equipos y seguramente hay otros más que sufren de lo mismo”.

“Mi deber como presidente de la Asociación Deportivo Pasto es proteger al club de todas estas situaciones, no acusando, sino denunciando frente a quien corresponda, que es la Fiscalía, todos estos indicios, chats, llamadas, chismes, que me han llegado y también a muchos trabajadores y jugadores del plantel”, añadió.

El presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, confirmó la noticia en una rueda de prensa en la que también estuvo presente el entonces entrenador del club, Camilo Ayala - crédito @Diego_Bravo25/X

De otro lado, el presidente del Deportivo Pasto explicó que la situación se conoció desde mucho antes de sus denuncias: “El tema viene de un tiempo atrás, esto ya tocó fondo. Hay muchos indicios que vinculan a algunos jugadores con estas situaciones”.

“No soy yo quien deberá investigar, evaluar y castigar si es necesario este tipo de situaciones, pero sí es mi obligación como presidente denunciarlo, limpiar el nombre club y el nombre del presidente, porque ya nos estaban involucrando y al cuerpo técnico también. Es mi deber con los asociados, el club, la región, la ciudad. Hay que esperar que la Fiscalía investigue y saque sus conclusiones de una manera adecuada”, finalizó.