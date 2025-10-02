Deportes

Así han sido las participaciones de Santa Fe en la Copa Libertadores femenina: las Leonas han estado muy cerca del título

El conjunto Cardenal se prepara para lo que será su debut en el certamen continental en la edición de 2025 frente al Always Ready de Bolivia

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Santa Fe llegó a la final del certamen en 2021 y 2024- crédito Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe femenino ha cimentado una trayectoria creciente en la Copa Libertadores Femenina, marcada por momentos de orgullo continental, finales perdidas frente a poderosos rivales brasileños, y un ánimo decidido de reivindicación.

Tras llegar a ser subcampeón en la reciente Liga Femenina BetPlay 2025 frente a Deportivo Cali, Santa Fe confirmó su plaza para representar a Colombia en la edición de la Libertadores femenina 2025, donde buscará por fin romper el techo que ha tropezado en varias ocasiones.

Santa Fe ha participado en cuatro ediciones de la Copa Libertadores Femenina hasta 2024, con resultados variados.

  • En 2020, las Leonas empezaron a hacerse visibles en el continente al llegar hasta los cuartos de final, instancia en la que cayeron ante Universidad de Chile con marcador de 1-3.
  • En 2021, las capitalinas vivieron su mejor campaña hasta el momento: avanzaron hasta la final, donde enfrentaron a Corinthians (Brasil), equipo que los derrotó por 2-0. Fue la primera gran oportunidad de título continental para Santa Fe.
  • En 2023, la participación de las bogotanas fue más discreta: quedaron eliminadas en la fase de grupos, sin poder repetir el impulso de las ediciones anteriores.
Independiente Santa Fe disputará el certamen continental en territorio peruano- crédito Santa Fe

Ya en 2024, el conjunto Cardenal repitió subsistencia destacada: nuevamente llegaron a la final de la Copa Libertadores femenina, otra vez ante Corinthians, y pese a un excelente recorrido, perdieron 2-0.

Y es que la temporada 2025 de la Liga Femenina BetPlay confirmó la solidez de Santa Fe como uno de los clubes más regulares del fútbol femenino colombiano. En la final ante Deportivo Cali perdieron nuevamente el título, esta vez en definición por penales tras empatar en la serie, lo que les valió el subcampeonato.

Independiente Santa Fe fue finalista de la Liga Femenina Betplay - crédito Santa Fe

Este subcampeonato les garantiza otro boleto para la Copa Libertadores Femenina 2025. Santa Fe integrará el Grupo A, junto con equipos como Independiente del Valle (Ecuador), Always Ready (Bolivia) y, nuevamente, Corinthians (Brasil).

Si bien Santa Fe ha mostrado gran nivel continental, el desafío pendiente sigue siendo conseguir la Copa Libertadores. Ya ha estado cerca: en 2021 y 2024 llegó a la final, pero Corinthians ha sido un obstáculo determinante.

Santa Fe llegó a la final del certamen continental en 2021- crédito AUF

Para lograrlo en la edición de 2025, Santa Fe debe superar varios frentes: mantener una plantilla competitiva y con profundidad, lidiar con bajas sensibles por lesiones (como las que se han reportado recientemente), ajustar aspectos tácticos en partidos decisivos y mejorar la continuidad en los resultados en fases eliminatorias. Además, la competencia será una vez más complicada al topar con clubes brasileños fuertes y equipos sudamericanos en alza.

En definitiva, Santa Fe llega a la Libertadores 2025 con la experiencia acumulada de caídas dolorosas, pero también con la convicción de que puede dar el gran paso. El subcampeonato en la liga local reafirma su nivel doméstico; lo que queda por ver es si esa eficacia puede trasladarse al escenario continental para lograr lo que hasta ahora se le ha negado: alzar finalmente la Copa Libertadores femenina.

La Copa Libertadores Femenina 2025 se jugará en Argentina, con participación de 16 equipos distribuidos en cuatro grupos. Santa Fe buscará avanzar a las rondas definitivas y pelear por el título que se le escapó en 2021, cuando cayó en la final ante Corinthians. El debut de las bogotanas será seguido con atención por la hinchada Cardenal, que confía en que la unión de experiencia y juventud lleve al equipo a lo más alto del continente.

Con esta convocatoria, Santa Fe reafirma su compromiso con el fútbol femenino y la consolidación de un proyecto que ha sido pionero en Colombia. Las Leonas ya rugen en la antesala del torneo más importante de Sudamérica y se declaran listas para dejar en alto el nombre del club y del país en la Libertadores 2025.

