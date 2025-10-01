Deportes

Liverpool extraña las épocas de Luis Díaz: “No está jugando al fútbol, sino al baloncesto”

Luego de la derrota en la Champions League, los aficionados y referentes del club inglés criticaron la manera como se armó el equipo para la temporada, tras la baja del colombiano

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Luis Díaz fue jugador del
Luis Díaz fue jugador del Liverpool entre febrero de 2022 y julio de 2025, en los que tuvo como mayor logro la Premier League - crédito Phil Noble/REUTERS

Liverpool comenzó una nueva etapa en su historia tras la salida de Luis Díaz, el colombiano que marcó una era por su rendimiento en los últimos años, en los que logró cinco títulos entre 2022 y 2025, entre ellos nada menos que la Premier League y que fue su última alegría en Inglaterra.

Los Reds parece que extrañan al guajiro por su actual rendimiento en la temporada, en la que los aficionados no ven el mismo rendimiento y solidez de la campaña anterior, sobre todo en la Champions League porque vienen de perder por la mínima diferencia ante el Galatasaray en Estambul.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, cabe aclarar que el nivel del equipo sí se mantendría igual en la Premier League, pues va primero con 15 puntos en seis jornadas, con cinco triunfos y solo una derrota, además de ser favorito para quedarse por segunda ocasión consecutiva con el campeonato.

“No estoy viendo a un gran equipo”

En julio de 2025, el cuadro inglés tomó la decisión de darle libertad al colombiano para buscar equipo y encontró uno que fue el Bayern Múnich, que era de los pocos dispuestos a aceptar el pago de 75 millones de euros, sumado a que era el mejor destino para el extremo por sus condiciones.

Sin embargo, en Livepool se arrepienten de ese tipo de bajas porque el nivel de la nómina decayó, como lo explicó el exjugador Jamie Carragher en CBS Sports: “No estoy viendo a un gran equipo. El Liverpool no está jugando al fútbol, está jugando al baloncesto. Van de un área a otra y no creo que los grandes equipos jueguen así”.

Luis Díaz hizo parte de
Luis Díaz hizo parte de una plantilla llena de figuras en Liverpool para alcanzar la Premier League en 2025 - crédito @luisdiaz19_ / Instagram

El exfutbolista, una de las leyendas de los Reds, afirmó que el técnico Arne Slot tiene mucho trabajo por delante, en especial porque no encuentra el mismo camino de la campaña 2024/2025, en la que contaba con más opciones en el campo de juego y un once titular consolidado.

“Ya se lo he dicho al entrenador antes y él sabe mucho más que yo. Es obviamente un fantástico entrenador, pero el equipo el año pasado era muy trabajador y ahora han echado un poco de polvo de estrellas en ello con todos los fichajes que han traído", señaló.

Sin Luis Díaz, el técnico
Sin Luis Díaz, el técnico Arne Slot ha tenido que cambiar varias cosas en su plantilla para que vuelva a ser competitiva - crédito Jason Cairnduff/Action Images vía Reuters

Carragher también criticó el rendimiento de algunos jugadores, sobre todo los fichajes: “Es como que no han ganado nada en ataque, pero han perdido mucho en defensa. Le agradezco mucho al entrenador la temporada pasada, pero ahora tiene que ganarse el sueldo. Ahora hay una serie de problemas que tiene que arreglas y va a ser interesante ver cómo lo hace, porque se han gastado mucho dinero”.

“Florian Wirtz es un desastre”

Uno de los fichajes del Liverpool fue Florian Wirtz, un volante ofensivo que prometía mucho en la nueva temporada, pero en los últimos días fue criticado por su nivel en los partidos ante Crystal Palace y Galatasaray, en los que el cuadro inglés perdió y todo se debería a que no cuenta con el rendimiento para el fútbol británico.

Florian Wirtz no ha tenido
Florian Wirtz no ha tenido el mejor inicio de temporada con el Liverpool, al ser señalado por las derrotas recientes en Premier y Champions - crédito Umit Bektas/REUTERS

“Simplemente, no está a la altura. Es un chico joven que llega a una nueva liga, tiene mucho tiempo por delante como jugador del Liverpool, pero ahora mismo creo que necesita salir del equipo, que el Liverpool vuelva a ser lo que era la temporada pasada y, a partir de ahí, recuperar la confianza y la solidez defensiva”, explicó Carragher.

El exjugador añadió que “ahora mismo es un desastre. No se trata de las derrotas. Esto viene desde el primer día. No creo que esté viendo a un equipo top. El Liverpool no está jugando al fútbol, está jugando al baloncesto“.

Temas Relacionados

LiverpoolLuis DíazLuis Díaz LiverpoolChampions LeagueFlorian WirtzLuis Díaz Bayern MúnichColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Los rojos ganaron el encuentro de ida por 2-1 en la capital antioqueña, esperan defender la ventaja y los Poderosos quieren revertir la serie y cobrar revancha por el título de la Liga BetPlay

EN VIVO Santa Fe vs.

Always Ready vs. Santa Fe: hora y dónde ver el debut de las Leonas en la Copa Libertadores Femenina 2025

El equipo bogotano clasificó al torneo continental como subcampeonas de la Liga Femenina en Colombia, luego de perder la final contra Deportivo Cali

Always Ready vs. Santa Fe:

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Según fuentes periodistas, el equipo antioqueño trabaja para retener al delantero Alfredo Morelos para el siguiente años

Alfredo Morelos podría tener un

Club del fútbol colombiano podría cambiar de ciudad y sede: “El estadio fue inhabilitado ”

La imposibilidad de jugar en el estadio Guillermo Plazas Alcid, sumada a la insuficiencia de recursos para su recuperación económica obliga al Atlético Huila a considerar otras ciudades como nueva sede para el equipo

Club del fútbol colombiano podría

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones

El cuadro bogotano le ganó 2 a 1 de visitante al Medellín en el Atanasio Girardot, pero el Poderoso de la Montaña espera revertir el marcador en El Campín

Santa Fe vs. Medellín, cuartos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

El antes y después de

El antes y después de Vanessa Pulgarín: así lucía la nueva Miss Universo Colombia previo a las cirugías

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Yina Calderón predijo el fin de la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela por culpa de Karina García: “Todavía siente atracción por ella”

Carolina Cuervo recordó el final de su relación con el famoso actor Fabio Rubiano: “Había una diferencia de edad de 17 años”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones

Jugador de Atlético Nacional lanzó pulla contra Javier Gandolfi tras su salida del equipo: “Había una energía que no era la mejor”

FIFA destacó a la selección Colombia previo al Mundial de 2026: “Alta jerarquía”