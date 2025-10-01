Liverpool extraña las épocas de Luis Díaz: “No está jugando al fútbol, sino al baloncesto”

Luis Díaz fue jugador del Liverpool entre febrero de 2022 y julio de 2025, en los que tuvo como mayor logro la Premier League - crédito Phil Noble/REUTERS

Liverpool comenzó una nueva etapa en su historia tras la salida de Luis Díaz, el colombiano que marcó una era por su rendimiento en los últimos años, en los que logró cinco títulos entre 2022 y 2025, entre ellos nada menos que la Premier League y que fue su última alegría en Inglaterra.

Los Reds parece que extrañan al guajiro por su actual rendimiento en la temporada, en la que los aficionados no ven el mismo rendimiento y solidez de la campaña anterior, sobre todo en la Champions League porque vienen de perder por la mínima diferencia ante el Galatasaray en Estambul.

Sin embargo, cabe aclarar que el nivel del equipo sí se mantendría igual en la Premier League, pues va primero con 15 puntos en seis jornadas, con cinco triunfos y solo una derrota, además de ser favorito para quedarse por segunda ocasión consecutiva con el campeonato.

“No estoy viendo a un gran equipo”

En julio de 2025, el cuadro inglés tomó la decisión de darle libertad al colombiano para buscar equipo y encontró uno que fue el Bayern Múnich, que era de los pocos dispuestos a aceptar el pago de 75 millones de euros, sumado a que era el mejor destino para el extremo por sus condiciones.

Sin embargo, en Livepool se arrepienten de ese tipo de bajas porque el nivel de la nómina decayó, como lo explicó el exjugador Jamie Carragher en CBS Sports: “No estoy viendo a un gran equipo. El Liverpool no está jugando al fútbol, está jugando al baloncesto. Van de un área a otra y no creo que los grandes equipos jueguen así”.

Luis Díaz hizo parte de una plantilla llena de figuras en Liverpool para alcanzar la Premier League en 2025 - crédito @luisdiaz19_ / Instagram

El exfutbolista, una de las leyendas de los Reds, afirmó que el técnico Arne Slot tiene mucho trabajo por delante, en especial porque no encuentra el mismo camino de la campaña 2024/2025, en la que contaba con más opciones en el campo de juego y un once titular consolidado.

“Ya se lo he dicho al entrenador antes y él sabe mucho más que yo. Es obviamente un fantástico entrenador, pero el equipo el año pasado era muy trabajador y ahora han echado un poco de polvo de estrellas en ello con todos los fichajes que han traído", señaló.

Sin Luis Díaz, el técnico Arne Slot ha tenido que cambiar varias cosas en su plantilla para que vuelva a ser competitiva - crédito Jason Cairnduff/Action Images vía Reuters

Carragher también criticó el rendimiento de algunos jugadores, sobre todo los fichajes: “Es como que no han ganado nada en ataque, pero han perdido mucho en defensa. Le agradezco mucho al entrenador la temporada pasada, pero ahora tiene que ganarse el sueldo. Ahora hay una serie de problemas que tiene que arreglas y va a ser interesante ver cómo lo hace, porque se han gastado mucho dinero”.

“Florian Wirtz es un desastre”

Uno de los fichajes del Liverpool fue Florian Wirtz, un volante ofensivo que prometía mucho en la nueva temporada, pero en los últimos días fue criticado por su nivel en los partidos ante Crystal Palace y Galatasaray, en los que el cuadro inglés perdió y todo se debería a que no cuenta con el rendimiento para el fútbol británico.

Florian Wirtz no ha tenido el mejor inicio de temporada con el Liverpool, al ser señalado por las derrotas recientes en Premier y Champions - crédito Umit Bektas/REUTERS

“Simplemente, no está a la altura. Es un chico joven que llega a una nueva liga, tiene mucho tiempo por delante como jugador del Liverpool, pero ahora mismo creo que necesita salir del equipo, que el Liverpool vuelva a ser lo que era la temporada pasada y, a partir de ahí, recuperar la confianza y la solidez defensiva”, explicó Carragher.

El exjugador añadió que “ahora mismo es un desastre. No se trata de las derrotas. Esto viene desde el primer día. No creo que esté viendo a un equipo top. El Liverpool no está jugando al fútbol, está jugando al baloncesto“.