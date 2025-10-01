Barcelona vs. PSG, hora y dónde ver en Colombia el partido estelar de la Champions League

La acción de la Champions League continúa con un partido entre dos de los mejores equipos de Europa: el París Saint Germain de Luis Enrique, vigente campeón de Europa, visita al Barcelona FC de Hansi Flick.
Por los lados del cuadro local, contarán con la presencia del español Lamine Yamal, mientras que los franceses tendrán varias bajas de peso, entre las cuales se destacan la ausencia del delantero francés Ousmane Dembélé
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Los campeones de Europa visitan a los culés
El partido se disputará el 1 de octubre de 2025 en el estadio Olímpico de Montjuic a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).
El árbitro del juego será el inglés Michael Oliver.
Ficha del partido
Barcelona vs. París Saint Germain
- Fecha: 1 de octubre de 2025
- Estadio: Olímpico de Montjuic de Barcelona
- Hora: 2:00 p. m.
- Transmisión de TV: ESPN Disney Plus (Estándar y Premium)
Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente
Barcelona
Barcelona FC viene de ganar el 28 de septiembre de 2025 por 2-1 ante la Real Sociedad por la fecha 7 de la Liga EA Sports en el estadio Olímpico Lluis Companys.
Con goles de del defensor francés Jules Koundé al minuto 43 y del atacante polaco Robert Lewandowski al 59, en un encuentro que ganaba el equipo vasco con gol del defensor español Álvaro Odriozola al minuto 31.
En la Champions League, su última salida fue el 18 de septiembre de 2025 ante Newcastle por 2-1 en el estadio Saint James Park, con doblete del atacante inglés Marcus Rashford al minuto 58 y 67 de partido, mientras que Anthony Gordon descontó para Newcastle al 90.
Así viene Barcelona FC en sus últimos cinco partidos:
- 28 de septiembre de 2025 - La Liga: Barcelona 2-1 Real Sociedad
- 25 de septiembre de 2025 - La Liga: Real Oviedo 1-3 Barcelona
- 21 de septiembre de 2025 - La Liga: Barcelona 3-0 Getafe
- 18 de septiembre de 2025 - Champions League: Newcastle 1-2 Barcelona
- 14 de septiembre de 2025 - La Liga: Barcelona 6-0 Valencia
Dentro de las principales novedades que tendrá el equipo dirigido por el alemán Hansi Flick, contará con la presencia de Lamine Yamal, ganador del premio Kopa en la Gala del Balón de Oro.
A continuación, estos son los convocados del Barcelona para el partido ante PSG:
Arqueros
- Wojciech Szczęsny
- Diego Kochen
- Eden Aller
Defensores
- Alejandro Balde
- Ronald Araújo
- Pau Cubarsí
- Andreas Christensen
- Gerard Martín
- Jules Koundé
- Eric García
- Jofre Torrents
Volantes
- Pedri
- Marc Casadó
- Dani Olmo
- Frenkie de Jong
- Marc Bernal
- Dro Fernández
Delanteros
- Ferrán Torres
- Robert Lewandowski
- Lamine Yamal
- Marcus Rashford
- Roony Bardghji
- Toni Fernández
Director técnico: Hansi Flick
PSG
Por los lados del París Saint Germain, contará con varias novedades, entre las cuales se destacan la del vigente Balón de Oro de 2025: el delantero francés Ousmane Dembélé.
También dentro de las ausencias que tendrá el campeón de Europa, dirigido por Luis Enrique, estarán la del defensor brasileño Marquinhos, del delantero francés Désiré Doué, la del atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia.
En lo que se refiere a lo deportivo, PSG derrotó por 2-0 al Auxerre de Francia por la fecha 6 de la Ligue 1 de Francia, con goles del ucraniano Ilya Zabarnyi al minuto 32 y del defensor brasileño Lucas Beraldo al 54 de partido.
Por los lados de la Champions League, su última salida fue el 17 de septiembre de 2025 y que terminó en goleada por 4-0 en el estadio Parque de los Príncipes ante Atalanta de Italia, con goles de Marquinhos al minuto 3, de Khvicha Kvaratskhelia al 39, de Nuno Mendes al 51 y de Gonçalo Ramos al 90+1 de partido.
A continuación, así viene París Saint Germain en sus últimos cinco partidos:
- 27 de septiembre de 2025 - Ligue 1: PSG 2-0 Auxerre
- 22 de septiembre de 2025 - Ligue 1: Marsella 1-0 PSG
- 17 de septiembre de 2025 - Champions League: PSG 4-0 Atalanta
- 14 de septiembre de 2025 - Ligue 1: PSG 2-0 Lens
- 30 de agosto de 2025 - Ligue 1: Toulouse 3-6 PSG
El historial reciente
En lo que se refiere a los últimos antecedentes entre españoles y franceses, hay que ir a los cuartos de final de la Champions League de la temporada 2024-2025, edición en la que quedó campeón el PSG.
En el duelo de ida, disputado el 10 de abril de 2024, Barcelona ganó el 10 de abril de 2024 por 3-2 con doblete de Raphina al minuto 37 y 62, y gol del defensor danés Andreas Christensen al 77, mientras que Ousmane Dembéle al minuto 48 y Vitinha al 51 remontaron el partido.
Para el partido de vuelta, Barcelona se llevó una sorpresa y cayó el 16 de abril de 2025, PSG dio la sorpresa en Cataluña y derrotó por 4-1 al cuadro culé.
Los goles del PSG llegaron por medio de Ousmane Dembélé al minuto 40, de Vitinha al 54, y doblete de Kiylian Mbappé al 61 de tiro penal y 89 de partido.
A continuación, así quedaron los duelos entre Barcelona y PSG en los últimos cinco partidos:
- 16 de abril de 2024 - Champions League: Barcelona 1-4 PSG
- 10 de abril de 2024 - Champions League: PSG 2-3 Barcelona
- 10 de marzo de 2021 - Champions League: PSG 1-1 Barcelona
- 16 de febrero de 2021 - Champions League: Barcelona 1-4 PSG
- 8 de marzo de 2017 - Champions League: Barcelona 6-1 PSG