Barcelona vs. PSG, hora y dónde ver en Colombia el partido estelar de la Champions League

En uno de los duelos más destacados de la Champions League, Luis Enrique visitará a su antiguo equipo - crédito Stephanie Lecocq y Albert Gea / REUTERS

La acción de la Champions League continúa con un partido entre dos de los mejores equipos de Europa: el París Saint Germain de Luis Enrique, vigente campeón de Europa, visita al Barcelona FC de Hansi Flick.

Por los lados del cuadro local, contarán con la presencia del español Lamine Yamal, mientras que los franceses tendrán varias bajas de peso, entre las cuales se destacan la ausencia del delantero francés Ousmane Dembélé

Los campeones de Europa visitan a los culés

Lamine Yamal viene de ser protagonista en el último duelo de la Liga de España para el Barcelona, frente a Real Sociedad - crédito Albert Gea / REUTERS

El partido se disputará el 1 de octubre de 2025 en el estadio Olímpico de Montjuic a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).

El árbitro del juego será el inglés Michael Oliver.

Ficha del partido

Barcelona vs. París Saint Germain

Fecha: 1 de octubre de 2025

Estadio: Olímpico de Montjuic de Barcelona

Hora: 2:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN Disney Plus (Estándar y Premium)

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Barcelona

Barcelona viene de ganar por la Liga de España ante Real Sociedad de España - crédito Albert Gea / REUTERS

Barcelona FC viene de ganar el 28 de septiembre de 2025 por 2-1 ante la Real Sociedad por la fecha 7 de la Liga EA Sports en el estadio Olímpico Lluis Companys.

Con goles de del defensor francés Jules Koundé al minuto 43 y del atacante polaco Robert Lewandowski al 59, en un encuentro que ganaba el equipo vasco con gol del defensor español Álvaro Odriozola al minuto 31.

En la Champions League, su última salida fue el 18 de septiembre de 2025 ante Newcastle por 2-1 en el estadio Saint James Park, con doblete del atacante inglés Marcus Rashford al minuto 58 y 67 de partido, mientras que Anthony Gordon descontó para Newcastle al 90.

Así viene Barcelona FC en sus últimos cinco partidos:

28 de septiembre de 2025 - La Liga: Barcelona 2-1 Real Sociedad

25 de septiembre de 2025 - La Liga: Real Oviedo 1-3 Barcelona

21 de septiembre de 2025 - La Liga: Barcelona 3-0 Getafe

18 de septiembre de 2025 - Champions League: Newcastle 1-2 Barcelona

14 de septiembre de 2025 - La Liga: Barcelona 6-0 Valencia

Dentro de las principales novedades que tendrá el equipo dirigido por el alemán Hansi Flick, contará con la presencia de Lamine Yamal, ganador del premio Kopa en la Gala del Balón de Oro.

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Real Sociedad - Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spain - September 28, 2025 FC Barcelona's Lamine Yamal lifts his Kopa Trophy in front of the fans before the match REUTERS/Albert Gea

A continuación, estos son los convocados del Barcelona para el partido ante PSG:

Estos son los jugadores disponibles para el cuadro catalán para el duelo ante el campeón de Europa - crédito @FCBarcelona_es / X

Arqueros

Wojciech Szczęsny

Diego Kochen

Eden Aller

Defensores

Alejandro Balde

Ronald Araújo

Pau Cubarsí

Andreas Christensen

Gerard Martín

Jules Koundé

Eric García

Jofre Torrents

Volantes

Pedri

Marc Casadó

Dani Olmo

Frenkie de Jong

Marc Bernal

Dro Fernández

Delanteros

Ferrán Torres

Robert Lewandowski

Lamine Yamal

Marcus Rashford

Roony Bardghji

Toni Fernández

Director técnico: Hansi Flick

PSG

Gonçalo Ramos será el referente en ataque del París Saint Germain - crédito Sarah Meyssonnier / REUTERS

Por los lados del París Saint Germain, contará con varias novedades, entre las cuales se destacan la del vigente Balón de Oro de 2025: el delantero francés Ousmane Dembélé.

También dentro de las ausencias que tendrá el campeón de Europa, dirigido por Luis Enrique, estarán la del defensor brasileño Marquinhos, del delantero francés Désiré Doué, la del atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

El momento cuando Ousmane Dembélé, Luis Enrique y Marquinhos celeran sus trofeos ante la hinchada del PSG - crédito Sarah Meyssonnier / REUTERS

En lo que se refiere a lo deportivo, PSG derrotó por 2-0 al Auxerre de Francia por la fecha 6 de la Ligue 1 de Francia, con goles del ucraniano Ilya Zabarnyi al minuto 32 y del defensor brasileño Lucas Beraldo al 54 de partido.

Por los lados de la Champions League, su última salida fue el 17 de septiembre de 2025 y que terminó en goleada por 4-0 en el estadio Parque de los Príncipes ante Atalanta de Italia, con goles de Marquinhos al minuto 3, de Khvicha Kvaratskhelia al 39, de Nuno Mendes al 51 y de Gonçalo Ramos al 90+1 de partido.

A continuación, así viene París Saint Germain en sus últimos cinco partidos:

27 de septiembre de 2025 - Ligue 1: PSG 2-0 Auxerre

22 de septiembre de 2025 - Ligue 1: Marsella 1-0 PSG

17 de septiembre de 2025 - Champions League: PSG 4-0 Atalanta

14 de septiembre de 2025 - Ligue 1: PSG 2-0 Lens

30 de agosto de 2025 - Ligue 1: Toulouse 3-6 PSG

El historial reciente

En lo que se refiere a los últimos antecedentes entre españoles y franceses, hay que ir a los cuartos de final de la Champions League de la temporada 2024-2025, edición en la que quedó campeón el PSG.

En el duelo de ida, disputado el 10 de abril de 2024, Barcelona ganó el 10 de abril de 2024 por 3-2 con doblete de Raphina al minuto 37 y 62, y gol del defensor danés Andreas Christensen al 77, mientras que Ousmane Dembéle al minuto 48 y Vitinha al 51 remontaron el partido.

Para el partido de vuelta, Barcelona se llevó una sorpresa y cayó el 16 de abril de 2025, PSG dio la sorpresa en Cataluña y derrotó por 4-1 al cuadro culé.

Los goles del PSG llegaron por medio de Ousmane Dembélé al minuto 40, de Vitinha al 54, y doblete de Kiylian Mbappé al 61 de tiro penal y 89 de partido.

A continuación, así quedaron los duelos entre Barcelona y PSG en los últimos cinco partidos:

16 de abril de 2024 - Champions League: Barcelona 1-4 PSG

10 de abril de 2024 - Champions League: PSG 2-3 Barcelona

10 de marzo de 2021 - Champions League: PSG 1-1 Barcelona

16 de febrero de 2021 - Champions League: Barcelona 1-4 PSG

8 de marzo de 2017 - Champions League: Barcelona 6-1 PSG