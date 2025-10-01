Así reaccionó José Mourinho y los hinchas al autogol de Richard Ríos con Benfica: “Tuvo la mala suerte de ser portero

Richard Ríos jugó 77 minutos en la derrota del Benfica ante Chelsea en la Champions League - crédito Reuters/Andrew Couldridge

El error del colombiano Richard Ríos marcó el pulso emocional del partido entre Chelsea y Benfica en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Un autogol a los 18 minutos, tras un centro bajo de Alejandro Garnacho, le dio la victoria por la mínima diferencia al conjunto inglés en un encuentro señalado por el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge, ahora como entrenador del equipo portugués.

La jugada generó un impacto inmediato tanto en el marcador como en las reacciones públicas y dentro del propio vestuario.

La gestión de la crisis futbolística desatada por el autogol quedó en evidencia en las declaraciones del técnico portugués.

Mourinho reconoció en rueda de prensa que el desempeño de Ríos estuvo condicionado por las condiciones del juego y la presión.

“El propio Richard, que incluso tiene la desgracia de estar en el gol, empiezo a entenderlo mejor. Cuando baja mucho, no tiene mucha calidad en espacios cortos. Necesita espacio para jugar. Es un jugador con llegada, recupera mucho el balón”, afirmó el entrenador. El colombiano recibió una calificación de 5.8 puntos según SofaScore, lo que alimentó la ola de comentarios en redes sociales:

“Aparte del autogol, Richard Ríos no tuvo un partido tan malo. Sé que el precio va con él, pero ayer no sé si fue por tener a Aursnes en el mediocampo, me pareció mucho mejor. Esperemos a ver cuál es la idea de Mourinho para Dragão” @_scof1904

“Ríos tiene un serio problema con el apoyo y con usar su cuerpo a su favor. Siempre está desequilibrado. Parece jugar bajo presión. Esto es letal en la Champions League” @footballabout

“Pueden devolver a Ríos al Palmeiras ahora mismo. Uno de los peores fichajes que ha hecho el club; de hecho, este canalla no tenía ni una sola trayectoria demostrada en el Palmeiras y viene por casi 30 millones. Increíble.” @TiagoS2109

Las críticas y el debate sobre la actuación del centrocampista giraron en torno a la inversión realizada por su transferencia, aspecto que Mourinho abordó.

“Sabemos perfectamente que siempre hay una relación directa entre lo que las personas esperan de un jugador y el precio que se pagó por él. Lo que no voy a hacer es ser yo quien cree más presión sobre el jugador. Todo lo contrario, como él decía, intentar crear situaciones donde pueda aparecer y jugar mejor y que los niveles de confianza aumenten”.

Los portales Record y A Bola de Portugal destacaron del jugador su gesto de pedir perdón frente a los hinchas que viajaron hasta Inglaterra para presenciar el partido en el estadio Stamford Bridge. Además, ambos medios coincidieron en que fue un buen partido del equipo portugués, pese a la derrota.

Los autogoles colombianos en la UEFA Champions League

Cinco futbolistas colombianos han quedado registrados por haber anotado goles en propia puerta durante partidos de la UEFA Champions League. Destacando situaciones inesperadas y momentos desafortunados, cada uno de estos jugadores dejó su huella en la historia del torneo, aunque de manera involuntaria.

En la edición de 2009, Luis Amaranto Perea vivió este episodio con el Atlético de Madrid en un encuentro contra el Chelsea en Stamford Bridge, donde los ingleses se impusieron 4-0 y el último tanto fue resultado de un autogol del defensor colombiano.

Cuatro años después, en 2013, fue Camilo Zúñiga quien, jugando para el Napoli, marcó en contra durante el partido frente al Borussia Dortmund. Aunque los italianos ganaron 2-1 en el estadio San Paolo, el lateral colombiano fue responsable del descuento del equipo alemán.

Otro caso relevante ocurrió el 29 de septiembre de 2015 cuando David Ospina, portero del Arsenal, tuvo una noche complicada en el Emirates Stadium frente al Olympiacos de Grecia. El resultado final fue 2-3 a favor de los visitantes, con el portero colombiano siendo responsable de uno de los tantos en propia puerta. Durante ese mismo partido, su compatriota Felipe Pardo abrió el marcador para el conjunto griego.

Más recientemente, el 18 de septiembre de 2025, Dávinson Sánchez formó parte del Galatasaray que enfrentó al Eintracht Frankfurt en el Deutsche Bank Park. Al marcar un autogol, abrió la puerta para que los alemanes terminaran imponiéndose por 5-1.

Finalmente, el 30 de septiembre, Richard Ríos firmó la lista de infortunios, marcando el único gol del partido que le dio el triunfo 1-0 al Chelsea sobre el Benfica en Stamford Bridge, en partido correspondiente a la fecha 2 de la Fase Liga.