Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Alfredo Morelos podría seguir en Atlético Nacional, ya que las negociaciones con Santos de Brasil se encaminarían - crédito Jorge Silva / REUTERS

Atlético Nacional ya piensa en lo que será la temporada 2026, en medio de la búsqueda de su nuevo director técnico tras la salida de Javier Gandolfi.

En ese orden de ideas, el 1 de octubre de 2025, el periodista Julián Capera informó que en el plan de la renovación y conformación de la plantilla para 2026, el “Verde” trabaja seriamente para retener a Alfredo Morelos, delantero y goleador del cuadro antioqueño.

Es importante recordar que Alfredo Morelos llegó de Atlético Nacional, proveniente del Santos de Brasil - crédito Jorge Silva / REUTERS

En el podcast de Spotify de Julián Capera, el periodista especializado en fichajes confirmó la noticia sobre el interés de renovar al jugador.

“El único jugador con el cual se entabló contrato para la renovación es Alfredo Morelos. Esta mañana tuve la posibilidad de comunicarme en Brasil con alguien cercano al Santos y me explicaba que el club brasileño ya le dio una primera respuesta a Atlético Nacional y dijeron: «yo sé que usted lo quiere, pero no consideraremos la extensión del préstamo, es decir que si usted lo quiere, tendrá que comprarlo». Además, Santos está interesado en liberar una mayor carga de salarios", dijo.

Además, entregó detalles sobre no contar con el delantero por parte del Santos, y de destacar la importancia de dejar el cuadro brasileño en asumir el sueldo de un jugador que no tienen en cuenta.

Alfredo Morelos es una de las fichas claves para el "Rey de Copas" de Colombia en el frente de ataque- crédito @nacionaloficial/X

“Me explicaron también desde Brasil, que Santos asume el 70% del salario de Alfredo Morelos y ya no quieren ellos seguir con la obligación. Pregunté en Atlético Nacional y me comentan que no es una operación sencilla por el valor del pase del jugador, que además tuvo una valorización desde su llegada al verde. Aunque ellos confían que esta operación pueda darse, así como se dio la de Jorman Campuzano con Boca Juniors en su momento, donde la voluntad del jugador, el deseo del mismo Morelos pese más”, dijo.

Pero enfatizó en que el jugador saldría de venta, y esta situación es la que analiza Atlético Nacional a profundidad, y esperan que así como pasó con la operación de Jorman Campuzano con Boca Juniors, este caso sea similar en la relación Santos FC-Morelos:

“Nacional confía en que eso ocurra y sea suficiente para que Morelos se quede en Atlético Nacional. Se presente en el club y les diga a los directivos del Santos sobre su deseo de continuar en Colombia. Otra ventaja que tiene el cuadro colombiano es que Santos no lo tiene en sus planes. En conclusión, Morelos saldría del Santos si lo venden, porque los brasileños no quieren asumir más el sueldo, aunque la operación podría ser costosa”, complementó.

Estadísticas de Alfredo Morelos en la temporada 2025 con Atlético Nacional

Alfredo Morelos es una de las grandes figuras en ataque junto a Marino Hinestroza - crédito Jorge Silva / REUTERS

En lo que va del 2025, Morelos jugó un total de 49 partidos en toda la temporada, donde anotó 16 goles, hizo 12 asistencias y recibió la amarilla en 11 oportunidades en 3.165 minutos.

A continuación, estos son los números en el segundo semestre de 2025:

2 de abril de 2025 - Copa Libertadores: 85 minutos y gol en Atlético Nacional 3-0 Club Nacional

19 de agosto de 2025 - Octavos de final de Copa Libertadores: 90 minutos en el São Paulo 1-1 Atlético Nacional

11 de julio de 2025- Liga BetPlay: 90 minutos y gol en Once Caldas 1-3 Atlético Nacional

19 de julio de 2025 - Liga BetPlay: 78 minutos y gol en Atlético Nacional 3-1 La Equidad

24 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: 77 minutos y gol América de Cali 1-1 Atlético Nacional

7 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: 33 minutos y gol en Nacional 3-3 Medellín

Cuando vuelve a jugar Atlético Nacional

Atlético Nacional quiere ganar la estrella 19 y la Copa Colombia - crédito Jorge Silva / REUTERS

El “Rey de Copas” volverá a la acción el 5 de octubre de 2025, cuando enfrente a Boyacá Chicó a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio La Independencia de Tunja. A continuación, este es el calendario de partidos:

5 de octubre de 2025- Liga BetPlay: Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

14 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

18 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

30 de octubre de 2025- Liga BetPlay: Llaneros vs. Atlético Nacional

2 de novimebre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Águilas Doradas