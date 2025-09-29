Referente de Millonarios fue visto movilizándose en un “carrito” para personas con discapacidad tras sufrir fuerte lesión

Juan Carlos Pereira fue captado a bordo de un "carrito" para discapacitados- crédito @Juanpe1993/ TikTok

Millonarios no afronta el mejor de sus torneos. Luego de lo que fue un mal comienzo bajo la dirección técnica de David González, el conjunto bogotano está lejos de integrar al grupo de los ocho clasificados y se perfila para sumar un nuevo fracaso en el 2025, tras su eliminación en el primer semestre.

Y es que no ha sido fácil el presente año para los azules en diferentes campos; por ejemplo, el equipo hoy dirigido por Hernán Torres ha sufrido múltiples lesiones que han disminuido su rendimiento en el terreno de juego.

Uno de los casos más representativos es el de Juan Carlos Pereira, uno de los referentes del equipo embajador, quien incluso ya sabe lo que es salir campeón con el conjunto capitalino. Pereira sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo, situación que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

Fue en medio de un duelo contra Deportivo Pasto, disputado en la cancha del estadio El Campín, cuando el volante samario sufrió la ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que obligó a que saliera en camilla y en medio de lágrimas, ante la atenta mirada de los hinchas embajadores.

Pasaron algunas semanas hasta que, en medio de su recuperación, el exvolante del Unión Magdalena volvió a aparecer, dando un parte de tranquilidad no solo a los fanáticos del conjunto embajador, sino también a los seguidores del fútbol colombiano.

Uno de los pilares del mediocampo del conjunto Embajador estará fuera de las canchas durante varios meses- crédito @juanpe1993/ TikTok

En un video publicado por el mismo Pereira a través de sus redes sociales, se le ve al volante en un establecimiento comercial —que parecería estar ubicado en Bogotá— a bordo de un “carrito” como los que utilizan algunas personas en condición de discapacidad.

En el video se observa al futbolista, cuya pierna izquierda estaba cubierta por varias vendas a causa de la lesión que padece, desplazándose con el carrito con total tranquilidad e incluso sonriendo ante la cámara.

Juan Carlos Pereira salió en camilla de la cancha del estadio El Campín- crédito Captura de pantalla Win Sports

Tal vehículo permite la movilidad al futbolista en medio de la recuperación de una de las lesiones más fuertes que se pueden registrar en el balompié. De hecho, la publicación que hizo el jugador Embajador dejó múltiples comentarios en los que los hinchas deseaban una pronta mejoría.

“Despacio manito que lo necesitamos para las finales”, “eres un guerrero de Dios puedes con todo crack volverás más fuerte y en el más grande”, “recupérate pronto crack”, “ídolo, recupérate pronto pa que afines este equipo crack”, “recupérate pronto crack, que vuelva el sensei”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Juan Carlos Pereira salió expulsado en la victoria 1-0 de Millonarios contra Águilas, en la fecha nueve de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Cómo han sido los números de Juan Carlos Pereira con Millonarios

Juan Carlos Pereira ha tenido una participación importante con Millonarios. El volante samario reporta 69 partidos jugados con el club, de los cuales fue titular en 53. Durante ese mismo periodo, el centrocampista anotó 9 goles y dio 2 asistencias en liga con Millonarios. Además, el samario ha recibido unas 10 tarjetas amarillas y ninguna roja.

En la más reciente temporada (2025 hasta antes de su lesión), los números muestran que Pereira ha jugado aproximadamente 12 partidos en la Categoría Primera A, acumulando 945 minutos, con 1 gol, 0 asistencias, y unas 5 tarjetas amarillas más 2 rojas; su promedio de juego ronda los 79 minutos por partido.

En cuanto a sus contribuciones ofensivas y de creación, aunque no registra muchas asistencias, las cifras del centrocampista muestran que participa activamente en recuperación y distribución del balón: tiene un alto porcentaje de pases exitosos y bastante presencia en partidos como titular. Sin embargo, sus cifras de goles y asistencias por 90 minutos son modestas, lo que sugiere que su rol es más de medio centro distribuidor que de generador o finalizador constante.