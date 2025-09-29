Deportes

La selección Colombia está en el top 10 de las más valiosas de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: este es el ranking

Aunque Colombia no figura en la lista de los diez jugadores más costosos del certamen, Óscar Perea y Neiser Villarreal son los jugadores más costosos del plantel

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Óscar Perea es el jugador
Óscar Perea es el jugador mejor valorizado de la selección Colombia en el Mundial Sub-20 - crédito X

El inicio del Mundial Sub-20 de la Fifa en Chile tuvo lugar este fin de semana, con partidos inaugurales como Corea frente a Ucrania y Japón ante Egipto el sábado.

Para este lunes 29 de septiembre, se espera el debut de la Selección Colombia, que disputará su primer encuentro en el Grupo F frente a Arabia Saudita, indicaron las fuentes oficiales del certamen.

A la par del arranque deportivo, el portal especializado Transfermarkt publicó el ranking actualizado de las selecciones con mayor valor de mercado entre las participantes del torneo.

Colombia se asegura un lugar en esta lista, ocupando la novena posición con un valor estimado de 9,9 millones de euros, según el citado portal.

Sin embargo, esta cifra la coloca considerablemente por debajo del liderazgo de Argentina, cuyo plantel está valorado en 61,8 millones de euros, mientras que Brasil y España completan los primeros lugares con 40,9 millones de euros y 38,4 millones de euros, respectivamente.

La selección Colombia sub-20 es
La selección Colombia sub-20 es dirigida por César Torres - crédito FCF

El listado de selecciones que superan a Colombia en valoración también incluye a dos equipos de Norteamérica (Estados Unidos y México), dos europeos adicionales (Italia y Francia), así como a Paraguay.

La décima casilla corresponde a Marruecos, completando así las diez primeras selecciones más valiosas de la competencia internacional.

Este es el top 10 completo:

  1. Argentina: 61 millones de euros.
  2. Brasil: 40 millones de euros.
  3. México: 35 millones de euros.
  4. España: 30 millones de euros.
  5. Estados Unidos: 17 millones de euros.
  6. Italia: 16 millones de euros.
  7. Paraguay: 16 millones de euros.
  8. Francia: 10 millones de euros.
  9. Colombia: 9 millones de euros.
  10. Marruecos: 8 millones de euros.

Entre los convocados por César Torres, técnico del seleccionado colombiano, Óscar Perea se destaca como el jugador con mayor valoración dentro de la nómina nacional, sumando dos millones de euros en cotización de mercado, destacó Transfermarkt.

Neyser Villarreal fue titular en
Neyser Villarreal fue titular en el duelo entre Colombia y Panamá- crédito @FCFSeleccionCol/X

El futbolista, que milita como extremo en el Avs Futebol de Portugal, figura entre los seis integrantes de la plantilla que juegan actualmente en el extranjero y es señalado como uno de los posibles protagonistas del torneo para la Tricolor.

El segundo futbolista colombiano mejor cotizado es Neiser Villarreal, delantero próximo a incorporarse al Cruzeiro tras finalizar su contrato con Millonarios, y cuyo valor alcanza 1,8 millones de euros. Completan el trío de mayor valoración Jordan García (arquero), Jordan Barrera (mediocampista) y Emilio Aristizábal (atacante), cada uno tasado en 1 millón de euros.

A pesar de figurar en los primeros lugares a nivel de plantillas, ningún futbolista colombiano consiguió ingresar al top 10 de los jugadores individuales más valiosos del Mundial Sub-20. La Tricolor integra el grupo F de la Copa del Mundo junto a Arabia Saudita (subcampeón de Asia), Nigeria (tercera en la Copa Africana de Naciones) y Noruega (clasificada tras eliminar a Turquía en el Play-Off europeo).

Hora y dónde ver el primer partido de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 202

La selección Colombia debuta en
La selección Colombia debuta en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FCF
  • Selección Colombia vs. Selección de Arabia Saudita - Fecha 1 del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
  • Lugar: estadio Fiscal - Talca, Chile
  • Fecha y hora: lunes 29 de septiembre- 5:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal y Emilio Aristizabal.
  • D.T. selección Colombia: César Torres.
  • Posible alineación selección de Arabia Saudita: Hamed Yousef; Nawaf Alghulaymish, Mohammed Barnawi, Saud Harun, Awad Aman; Rakan Alghamdi, Bassam Hazazi, Al Shamrani Farhah; Ziyad Alghamdi, Saad Haqawi y Haji.
  • D.T. selección de Arabia Saudita: Marco Soares.

Selección ColombiaCopa Mundial Sub-20 de la FIFAMundial Sub 20Chile 2025Óscar PereaNeiser VillarrealTransfermaktColombia-Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Ejército lamentó la muerte de

Familia de B King rechaza

Colombia vs. Arabia Saudita -

