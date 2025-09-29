Jorman Campuzano, referente de Atlético Nacional, se refirió a su foto con la camiseta de Millonarios: “uno de niño no piensa”

Jorman Campuzano marcó su primer gol con Atlético Nacional en 115 partidos con el verde antioqueño - crédito Colprensa

El mediocampista Jorman Campuzano celebró su primer gol en más de cien partidos con la camiseta de Atlético Nacional en el enfrentamiento ante Millonarios: anotó desde el punto penal.

El tanto, que significó el 2-0 a favor del conjunto verdolaga, llegó después de que Campuzano asumiera una responsabilidad que inicialmente recaía sobre Alfredo Morelos, pero que fue cedida al volante por lo que significaba el contexto para él.

El futbolista, nacido en Tamalameque (Cesar), tomó el balón tras conversar con los capitanes y optó por cobrar la pena máxima en vez de Morelos. Al rematar cruzado, venció al arquero Diego Novoa y desató la celebración en las filas de Atlético Nacional.

El volante reveló que nunca fue hincha de Millonarios - crédito Oh Verdolaga

Este gol tiene un matiz especial para Campuzano, ya que marcó contra el club al que, según registros fotográficos en su infancia, apoyaba como hincha.

Pese a ello, en la zona mixta fue enfático respecto a su vínculo actual y aclaró ante los periodistas: “Sí, se acabó la pequeña mentira. Son cosas de niños y uno de niño no piensa. Me críe en Bogotá, pero nada, le debo mucho a este club”, aseguró Campuzano en declaraciones recogidas al término del partido.

El paso de Campuzano por el fútbol colombiano incluye etapas previas en equipos como Deportivo Pereira, al que continúa recordando con aprecio.

“Siempre lo he dicho, soy muy agradecido con Deportivo Pereira, porque sin Pereira no hubiera llegado a ser jugador profesional, fue el que me vio cuando ya se estaba cumpliendo mi edad de 18 años. Entonces, a Pereira siempre le deseo lo mejor y Atlético Nacional le debo muchísimo, pero muchísimo”, subrayó el mediocampista al abordar su trayectoria.

El episodio del penalti también dejó entrever la dinámica del vestuario del equipo antioqueño. Campuzano reveló que la decisión de dejarle patear el penal surgió de un acuerdo entre los jugadores más experimentados, en especial con el respaldo de Edwin Cardona.

“Somos una familia, ahí se dieron de cuenta. ‘Búfalo’, Edwin, Tesillo, me dieron el penalti a mí porque vengo con confianza. Esa es la familia que le digo a los hinchas, que para ser campeón tenemos que estar todos juntos. Ellos saben que tengo calidad, pero los respeto mucho, Edwin me dijo que lo pateara”, relató sobre la situación con sus compañeros.

Al evaluar el desempeño del equipo frente a Millonarios, Campuzano destacó: “La verdad, feliz. Primero que todo feliz por la victoria. Siempre pienso primero en lo grupal, mis compañeros también. Agradecido con Dios. Era un rival difícil, son ocho años y sabíamos de lo que teníamos que buscar. Fuimos superiores. Había días difíciles, pero todos estuvimos de acuerdo, nos mentalizamos y lo dimos todo”, remarcó después del triunfo.