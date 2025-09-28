Deportes

Sigue la polémica por el estado de salud de Jhon Jáder Durán en Fenerbahce: “Tiene mucho dolor”

El delantero no juega desde finales de agosto y el club aún no entrega información oficial sobre su lesión, de la que han salido distintas versiones

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Jhon Jáder Durán no juega
Jhon Jáder Durán no juega con el Fenerbahce desde el 27 de agosto de 2025, por la Champions League, debido a una desconocida lesión - crédito Fenerbahce SK

Muchos aficionados siguen extrañados por la manera como se ha manejado el tema sobre Jhon Jáder Durán, delantero que llegó con mucha expectativa al Fenerbahce, equipo que lo recibió de la mejor manera y aún no confirma cuál es la verdadera lesión del atacante colombiano.

Se conoció una nueva versión sobre la dolencia de Durán, que desde el 27 de agosto no aparece en un partido oficial, se perdió las eliminatorias con la selección Colombia y el debut en la Europa League, todo debido a una situación física que es todo un misterio para todos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, la selección Colombia sigue pendiente de lo que pueda pasar con el delantero de 21 años, que fue señalado por una supuesta pelea con el técnico Néstor Lorenzo y con James Rodríguez, que desde el grupo de la Tricolor se desmintió por completo, aunque sí hubo roces por la actitud del futbolista.

“No puedo jugar”

Es poca la información que se conoce sobre el tema médico del colombiano, su recuperación y cuánto tardaría en volver a jugar con el cuadro turco, que aún no ve todo el potencial del atacante porque solo llevaba seis encuentros previos a la molestia sufrida en aquel encuentro frente al Benfica en Lisboa.

El periodista Volkan Demir dio una versión sobre lo que pasa con Jhon Jáder Durán, mencionando que ni siquiera el jugador sabe qué es lo que tiene, solo que venía con mucho dolor en los últimos días, además de que eligió su proceso de recuperación fuera de Turquía y parece que le funcionó porque está mejorando.

Jhon Jáder Durán no la
Jhon Jáder Durán no la pasa bien con el Fenerbahce, en el que perdió a su técnico y sufrió una lesión en la Champions League - crédito Umit Bektas/REUTERS

“Durán dice: ‘Tengo un dolor terrible, no puedo jugar, tengo una lesión muscular o un hematoma’. El club lo lleva a una resonancia magnética y el resultado es positivo. Durán repite lo mismo, se hace una resonancia magnética en otro hospital y el resultado es positivo”, fueron las palabras del comunicador.

Demir añade que “el club le pregunta qué tratamiento desea. Durán responde: ‘Tengo un fisioterapeuta en Barcelona, quiero verlo’. Él recibe inyecciones allí, por eso están las imágenes del bastón. Luego regresa para otra resonancia magnética y está sano de nuevo.A las 21:00 de anoche (hora de Turquía), recibí la información de que Duran está entrenando en un gimnasio separado del equipo”.

Jhon Jader Durán entrenó con
Jhon Jader Durán entrenó con el Fenerbahce y esperar volver a jugar los antes posible - crédito Fenerbahce

“Empezará a entrenar con el equipo después del partido contra el Antalyaspor o el Niza. No hay fracturas, luxaciones ni lesiones musculares. Esta es la información oficial del club, de alguien que no me miente”, dijo el periodista turco, asegurando que Fenerbahce ya estaría cerca de recuperar al colombiano.

Le buscarían reemplazo

Jhon Jáder Durán enfrenta una situación incierta en el Fenerbahce tras sufrir una lesión que podría dejarlo fuera de las canchas por un periodo prolongado. Según el periodista Umut Eken, al jugador le diagnosticaron una fractura por estrés bilateral, lo que podría significar que se pierda el resto de la temporada.

El delantero sufrió una molestia sobre el final del partido del Fenerbahce ante el Benfica, por los playoffs - crédito ESPN

La posibilidad de una ausencia prolongada ha generado especulaciones sobre el futuro del ataque del club de Estambul. El periodista Yağız Sabuncuoğlu anticipó: “A menos que haya una explosión increíble en Jhon Durán, puedo predecir que el Fenerbahce fichará a un delantero centro en enero”, lo que abriría la puerta a la llegada de un nuevo competidor para la posición.

Desde su llegada a mitad de año, el atacante no ha logrado consolidarse como el goleador esperado debido a sus problemas físicos. Su recuperación no tiene una fecha definida, lo que mantiene en vilo tanto al club como a la afición. En su etapa anterior con el Aston Villa, el atacante antioqueño fue reconocido por su rendimiento saliendo del banquillo, llegando a ser considerado uno de los mejores suplentes del fútbol mundial.

Temas Relacionados

Jhon Jáder DuránFenerbahceJhon Jáder Durán FenerbahceJhon Jáder Durán lesiónTurquíaJhon Jáder Durán fracturaColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: Tesillo abrió el marcador en el estadio Atanasio Girardot

La capital antioqueña recibirá a los verdes, que quieren ganar para acercarse al puntero, y los azules que necesitan los tres puntos para seguir vivo en el campeonato

Atlético Nacional vs. Millonarios EN

Tulio Gómez se pronunció sobre la sanción de Rodrigo Holgado sin jugar por un año: tomaría dura decisión en América

El máximo accionista del club ya está enterado sobre el castigo de la FIFA al jugador por supuestos documentos falsos de la selección de Malasia para convocarlo a partidos oficiales

Tulio Gómez se pronunció sobre

Escuela de fútbol de Elkin Murillo en Quindio fue víctima de un incendio: hay denuncias por el uso del predio

El siniestro en la cancha ubicada en el municipio de Filandia desató señalamientos cruzados y tensiones entre el gobierno local y el exfutbolista por el uso del terreno

Escuela de fútbol de Elkin

Duro golpe para James Rodríguez en León: Eduardo Berizzo lo dejó a su suerte en la Liga MX por su renuncia

El entrenador argentino venía de perder dos partidos seguidos con la Fiera, el más reciente ante Juárez por 2-0 y los aficionados pedían su cabeza por los malos resultados

Duro golpe para James Rodríguez

Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó

El entrenador, que proviene del equipo sub-20, fue encargado por el despido de Javier Gandolfi y mientras los directivos encuentran a otro timonel en el exterior

Atlético Nacional habría tomado una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Una pasarela por niveles en

Una pasarela por niveles en ‘Miss Universe Colombia 2025′ puso a prueba a las candidatas antes de la coronación

Esta es la razón por la que se habría cancelado el concierto de Kendrick Lamar

Natalia París destapó su apoyo a Abelardo de la Espriella y hasta habla de verlo como presidente en ‘Desnúdate con Eva’

Carolina Corcho aseguró que es “una de las solteras más cotizadas” de Colombia: “Siempre hay alguien”

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios EN

Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: Tesillo abrió el marcador en el estadio Atanasio Girardot

Tulio Gómez se pronunció sobre la sanción de Rodrigo Holgado sin jugar por un año: tomaría dura decisión en América

Escuela de fútbol de Elkin Murillo en Quindio fue víctima de un incendio: hay denuncias por el uso del predio

Duro golpe para James Rodríguez en León: Eduardo Berizzo lo dejó a su suerte en la Liga MX por su renuncia

Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó