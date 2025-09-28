Sigue la polémica por el estado de salud de Jhon Jáder Durán en Fenerbahce: “Tiene mucho dolor”

Jhon Jáder Durán no juega con el Fenerbahce desde el 27 de agosto de 2025, por la Champions League, debido a una desconocida lesión - crédito Fenerbahce SK

Muchos aficionados siguen extrañados por la manera como se ha manejado el tema sobre Jhon Jáder Durán, delantero que llegó con mucha expectativa al Fenerbahce, equipo que lo recibió de la mejor manera y aún no confirma cuál es la verdadera lesión del atacante colombiano.

Se conoció una nueva versión sobre la dolencia de Durán, que desde el 27 de agosto no aparece en un partido oficial, se perdió las eliminatorias con la selección Colombia y el debut en la Europa League, todo debido a una situación física que es todo un misterio para todos.

De otro lado, la selección Colombia sigue pendiente de lo que pueda pasar con el delantero de 21 años, que fue señalado por una supuesta pelea con el técnico Néstor Lorenzo y con James Rodríguez, que desde el grupo de la Tricolor se desmintió por completo, aunque sí hubo roces por la actitud del futbolista.

“No puedo jugar”

Es poca la información que se conoce sobre el tema médico del colombiano, su recuperación y cuánto tardaría en volver a jugar con el cuadro turco, que aún no ve todo el potencial del atacante porque solo llevaba seis encuentros previos a la molestia sufrida en aquel encuentro frente al Benfica en Lisboa.

El periodista Volkan Demir dio una versión sobre lo que pasa con Jhon Jáder Durán, mencionando que ni siquiera el jugador sabe qué es lo que tiene, solo que venía con mucho dolor en los últimos días, además de que eligió su proceso de recuperación fuera de Turquía y parece que le funcionó porque está mejorando.

Jhon Jáder Durán no la pasa bien con el Fenerbahce, en el que perdió a su técnico y sufrió una lesión en la Champions League - crédito Umit Bektas/REUTERS

“Durán dice: ‘Tengo un dolor terrible, no puedo jugar, tengo una lesión muscular o un hematoma’. El club lo lleva a una resonancia magnética y el resultado es positivo. Durán repite lo mismo, se hace una resonancia magnética en otro hospital y el resultado es positivo”, fueron las palabras del comunicador.

Demir añade que “el club le pregunta qué tratamiento desea. Durán responde: ‘Tengo un fisioterapeuta en Barcelona, quiero verlo’. Él recibe inyecciones allí, por eso están las imágenes del bastón. Luego regresa para otra resonancia magnética y está sano de nuevo.A las 21:00 de anoche (hora de Turquía), recibí la información de que Duran está entrenando en un gimnasio separado del equipo”.

Jhon Jader Durán entrenó con el Fenerbahce y esperar volver a jugar los antes posible - crédito Fenerbahce

“Empezará a entrenar con el equipo después del partido contra el Antalyaspor o el Niza. No hay fracturas, luxaciones ni lesiones musculares. Esta es la información oficial del club, de alguien que no me miente”, dijo el periodista turco, asegurando que Fenerbahce ya estaría cerca de recuperar al colombiano.

Le buscarían reemplazo

Jhon Jáder Durán enfrenta una situación incierta en el Fenerbahce tras sufrir una lesión que podría dejarlo fuera de las canchas por un periodo prolongado. Según el periodista Umut Eken, al jugador le diagnosticaron una fractura por estrés bilateral, lo que podría significar que se pierda el resto de la temporada.

El delantero sufrió una molestia sobre el final del partido del Fenerbahce ante el Benfica, por los playoffs - crédito ESPN

La posibilidad de una ausencia prolongada ha generado especulaciones sobre el futuro del ataque del club de Estambul. El periodista Yağız Sabuncuoğlu anticipó: “A menos que haya una explosión increíble en Jhon Durán, puedo predecir que el Fenerbahce fichará a un delantero centro en enero”, lo que abriría la puerta a la llegada de un nuevo competidor para la posición.

Desde su llegada a mitad de año, el atacante no ha logrado consolidarse como el goleador esperado debido a sus problemas físicos. Su recuperación no tiene una fecha definida, lo que mantiene en vilo tanto al club como a la afición. En su etapa anterior con el Aston Villa, el atacante antioqueño fue reconocido por su rendimiento saliendo del banquillo, llegando a ser considerado uno de los mejores suplentes del fútbol mundial.