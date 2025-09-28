Colombia vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La selección Colombia es cabeza del grupo F en donde comparte zona con Noruega, Nigeria y Arabia Saudita - crédito FCF

El lunes 29 de septiembre de 2025, la Selección Colombia Sub-20 dará inicio a su participación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, enfrentándose a Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca a las 6:00 p. m. (hora colombiana).

Con Noruega y Nigeria como sus otros rivales en el Grupo F, el equipo dirigido por César Torres aspira a igualar o superar su mejor actuación histórica en este torneo, lograda en 2003, cuando alcanzaron el tercer puesto, según información suministrada por la FIFA.

El conjunto colombiano llega a esta cita mundialista tras obtener el tercer lugar en el Sudamericano Sub-20 de la Conmebol, resultado que les permitió asegurar el boleto a su duodécima participación en el certamen.

Neiser Villarreal, delantero de Millonarios FC, es el delantero titular elegido por el entrenador César Torres en la selección Colombia Sub-20 - crédito FCF

Durante la fase inicial del Sudamericano, Colombia lideró su grupo superando a selecciones como Brasil y Argentina, para luego consolidar su clasificación con victorias ante Paraguay, Chile y Uruguay. El equipo cerró su participación con tres triunfos y dos derrotas en la última instancia, exhibiendo solidez ofensiva y mentalidad competitiva.

Entre las figuras destacadas del plantel, el delantero Néiser Villarreal sobresale tras haberse coronado como el máximo artillero del certamen sudamericano, con ocho goles y cuatro asistencias en nueve partidos. Villarreal, que milita en Millonarios, rompió una sequía de 20 años sin goleadores cafeteros en este torneo, llamando la atención no solo de equipos colombianos sino de clubes europeos y brasileños.

Sobre su trabajo, el entrenador César Torres afirmó a la FIFA: “Colombia tiene talento, el equipo ha recuperado el respeto del fútbol internacional y siempre necesita ir a por sus rivales”, remarcando que el grupo nunca se sintió intimidado ante potencias como Argentina o Brasil.

En la portería, Jordan García Bonett, de 20 años, se perfiló como una de las revelaciones del Sudamericano Sub-20, participando en la mayoría de los partidos y siendo considerado una promesa a nivel nacional. García, que pasará a formar parte del Club León de México en 2026, compite por la titularidad con Alexei Rojas y Andrés Tovar.

Jordan Barrera es una de las figuras de la selección Colombia para el Mundial Sub-20 - crédito FCF

Arropados por nombres como Emilio Aristizábal, Oscar Perea y Yeimar Mosquera, la plantilla nacional mantiene altas expectativas para este ciclo mundialista. La transmisión de los partidos en territorio colombiano estará a cargo de Gol Caracol, RCN televisión y DSports.

El torneo se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025 en territorio chileno, con un total de 24 equipos repartidos en seis grupos. Según el formato anunciado por la organización, los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final, donde comienza la fase de eliminación directa a partido único.

La Selección Colombia Sub-20 buscará en Chile levantar por primera vez el trofeo de la Copa Mundial en esta categoría, después del histórico tercer lugar logrado bajo la dirección de Reinaldo Rueda en 2003, cuando solo cayó en semifinales ante España y obtuvo el premio Fair Play.

Ficha del partido

Afiche del partido de la selección Colombia vs. Arabia Saudita en el Mundial de Chile 2025 - crédito FCF

Selección Colombia vs. Selección de Arabia Saudita - Fecha 1 del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

Lugar : estadio Fiscal - Talca, Chile

Fecha y hora : lunes 29 de septiembre- 5:30 p. m. hora colombiana

Transmisión : DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol

Posible alineación selección Colombia : Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal y Emilio Aristizabal.

D.T. selección Colombia : César Torres.

Posible alineación selección de Arabia Saudita : Hamed Yousef; Nawaf Alghulaymish, Mohammed Barnawi, Saud Harun, Awad Aman; Rakan Alghamdi, Bassam Hazazi, Al Shamrani Farhah; Ziyad Alghamdi, Saad Haqawi y Haji.

D.T. selección de Arabia Saudita: Marco Soares.