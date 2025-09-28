Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

El primer duelo de la Amarilla en el Mundial Sub-20 será clave para perfilar la clasificación a la ronda final del torneo juvenil con sede en Chile

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La selección Colombia es cabeza
La selección Colombia es cabeza del grupo F en donde comparte zona con Noruega, Nigeria y Arabia Saudita - crédito FCF

El lunes 29 de septiembre de 2025, la Selección Colombia Sub-20 dará inicio a su participación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, enfrentándose a Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca a las 6:00 p. m. (hora colombiana).

Con Noruega y Nigeria como sus otros rivales en el Grupo F, el equipo dirigido por César Torres aspira a igualar o superar su mejor actuación histórica en este torneo, lograda en 2003, cuando alcanzaron el tercer puesto, según información suministrada por la FIFA.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conjunto colombiano llega a esta cita mundialista tras obtener el tercer lugar en el Sudamericano Sub-20 de la Conmebol, resultado que les permitió asegurar el boleto a su duodécima participación en el certamen.

Neiser Villarreal, delantero de Millonarios
Neiser Villarreal, delantero de Millonarios FC, es el delantero titular elegido por el entrenador César Torres en la selección Colombia Sub-20 - crédito FCF

Durante la fase inicial del Sudamericano, Colombia lideró su grupo superando a selecciones como Brasil y Argentina, para luego consolidar su clasificación con victorias ante Paraguay, Chile y Uruguay. El equipo cerró su participación con tres triunfos y dos derrotas en la última instancia, exhibiendo solidez ofensiva y mentalidad competitiva.

Entre las figuras destacadas del plantel, el delantero Néiser Villarreal sobresale tras haberse coronado como el máximo artillero del certamen sudamericano, con ocho goles y cuatro asistencias en nueve partidos. Villarreal, que milita en Millonarios, rompió una sequía de 20 años sin goleadores cafeteros en este torneo, llamando la atención no solo de equipos colombianos sino de clubes europeos y brasileños.

Sobre su trabajo, el entrenador César Torres afirmó a la FIFA: “Colombia tiene talento, el equipo ha recuperado el respeto del fútbol internacional y siempre necesita ir a por sus rivales”, remarcando que el grupo nunca se sintió intimidado ante potencias como Argentina o Brasil.

En la portería, Jordan García Bonett, de 20 años, se perfiló como una de las revelaciones del Sudamericano Sub-20, participando en la mayoría de los partidos y siendo considerado una promesa a nivel nacional. García, que pasará a formar parte del Club León de México en 2026, compite por la titularidad con Alexei Rojas y Andrés Tovar.

Jordan Barrera es una de
Jordan Barrera es una de las figuras de la selección Colombia para el Mundial Sub-20 - crédito FCF

Arropados por nombres como Emilio Aristizábal, Oscar Perea y Yeimar Mosquera, la plantilla nacional mantiene altas expectativas para este ciclo mundialista. La transmisión de los partidos en territorio colombiano estará a cargo de Gol Caracol, RCN televisión y DSports.

El torneo se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025 en territorio chileno, con un total de 24 equipos repartidos en seis grupos. Según el formato anunciado por la organización, los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final, donde comienza la fase de eliminación directa a partido único.

La Selección Colombia Sub-20 buscará en Chile levantar por primera vez el trofeo de la Copa Mundial en esta categoría, después del histórico tercer lugar logrado bajo la dirección de Reinaldo Rueda en 2003, cuando solo cayó en semifinales ante España y obtuvo el premio Fair Play.

Ficha del partido

Afiche del partido de la
Afiche del partido de la selección Colombia vs. Arabia Saudita en el Mundial de Chile 2025 - crédito FCF
  • Selección Colombia vs. Selección de Arabia Saudita - Fecha 1 del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
  • Lugar: estadio Fiscal - Talca, Chile
  • Fecha y hora: lunes 29 de septiembre- 5:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal y Emilio Aristizabal.
  • D.T. selección Colombia: César Torres.
  • Posible alineación selección de Arabia Saudita: Hamed Yousef; Nawaf Alghulaymish, Mohammed Barnawi, Saud Harun, Awad Aman; Rakan Alghamdi, Bassam Hazazi, Al Shamrani Farhah; Ziyad Alghamdi, Saad Haqawi y Haji.
  • D.T. selección de Arabia Saudita: Marco Soares.

Temas Relacionados

Selección ColombiaArabia SauditaColombia vs. Arabia SauditaCopa Mundial Sub-20Chile 2025Colombia-Deportes

Más Noticias

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

El juez central del compromiso considero que la jugada no fue una agresión intencional, la cual fue confirmada por el VAR en la victoria de Atlético Nacional sobre Millonarios

Marino Hinestroza le tocó los

Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas

Colombia está entre los 10 países con mayor solicitud de registro para el sorteo del próximo 29 de septiembre, donde los primeros aficionados tendrán prioridad para la compra de boletas

Entradas para ver la Copa

Juan Carlos Osorio estuvo en el Atanasio viendo Nacional vs. Millonarios y los hinchas pidieron su regreso

El entrenador colombiano está sin equipo tras dirigir a Tijuana en México y aunque ha manifestado su deseo de asumir una selección nacional, no descarta volver al equipo en donde consiguió seis títulos

Juan Carlos Osorio estuvo en

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano

El circuito de 16 vueltas contempla el ascenso al Mont Kigali, con una distancia de 5,9 kilómetros y un promedio de inclinación de 6,7%

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025:

Lo que vivió Egan Bernal en las protestas proPalestina en la Vuelta a España 2025: “Uno se pudo haber matado”

El colombiano ganó la etapa 16 entre Poio y Mos. Castro de Herville, jornada que tuvo que ser recortada los últimos cinco kilómetros por las violentas manifestaciones en la línea de meta

Lo que vivió Egan Bernal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón volvió a renunciar

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Nueva tutela de Epa Colombia: así busca la libertad tras su pacto con TransMilenio

La inesperada estrategia de Yina Calderón: así sacrificó su amistad con Karina García por los números en el ‘reality’

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Shakira sorprendió al mundo al presentarse en el Global Citizen 2025 en Nueva York: “Estoy feliz de estar aquí”

Deportes

Así se jugará la Copa

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas

Juan Carlos Osorio estuvo en el Atanasio viendo Nacional vs. Millonarios y los hinchas pidieron su regreso

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano