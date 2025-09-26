Escándalo en Fenerbahce con Jhon Jáder Durán: denuncian pagos “por debajo de la mesa” y poca claridad con su lesión

Jhon Jáder Durán apenas lleva un gol en seis partidos que disputó con el Fenerbahce en el inicio de la temporada, antes de su lesión - crédito Huseyin Yavuz/Dia Foto vía AP

Supuestos pagos fuera de contrato a Jhon Jáder Durán y otros jugadores del Fenerbahce han generado una fuerte controversia en la prensa turca, mientras crece la inquietud entre los futbolistas por el futuro de sus salarios y la transparencia en el club.

La revelación de estos presuntos hechos irregulares ha puesto en el centro de la polémica al club de Estambul, justo después del reciente cambio de presidencia, con la llegada de Sadettin Saran en reemplazo de Ali Koç, que habría abierto un escándalo en las finanzas de la institución.

Además de eso, hay críticas para el Fenerbahce por lo que pasa con la salud de Durán, que no aparece desde finales de agosto y sin claridad con respecto a su lesión, que pasó de ser algo leve a una supuesta fractura que no tiene confirmación del cuerpo médico del equipo.

¿Durán recibió dinero de manera irregular?

El escándalo se intensificó tras las declaraciones del periodista turco Serdar Ali Çeliker, quien afirmó que “alguien cercano a Sadettin Saran e incluso de la dirección del anterior presidente Ali Koç admitieron que hubo pagos a Ederson, Asensio y Jhon Durán fuera de contrato”.

Çeliker cuestionó la legalidad de estas transacciones y planteó la necesidad de una investigación formal sobre el Fenerbahce. “¿No es esto una anomalía? ¿Debe abrirse una investigación contra el Fenerbahçe?”, preguntó el comunicador.

Fenerbahce está en el ojo del huracán por supuestos malos manejos financieros con algunos jugadores como Jhon Durán - crédito Antonio Bronic/REUTERS

El comunicador profundizó en sus cuestionamientos al club y a su nuevo presidente, planteando dudas sobre la existencia de dobles contratos para los jugadores implicados. “¿Asensio, Jhon Durán y Ederson tienen doble contrato? ¿Qué pasa con Saran, tiene que mirar su móvil?”, añadió el periodista, lo que ha incrementado la presión sobre la nueva administración de Saran para aclarar la situación y responder a las críticas públicas.

Durán, Asensio y Ederson se comunicaron con el director de fútbol del Fenerbahce, Devin Özek, para expresar su preocupación por la exigencia de sus contratos y la incertidumbre sobre el pago de sus salarios. “Tenemos contratos muy exigentes y salarios altos. ¿Qué pasará con nuestro dinero?”, fue el mensaje transmitido por los jugadores, según relató Çeliker.

Ederson, portero del Fenerbahce, es uno de los jugadores que supuestamente recibió dinero por fuera de su contrato - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Una lesión que causa dudas

La situación de Jhon Jáder Durán se complica por el hermetismo del club respecto a su estado físico. El delantero colombiano permanece fuera de las canchas desde el 27 de agosto, tras sufrir una lesión durante un partido contra el Benfica en la fase previa de la Champions League.

Aunque el Fenerbahce no ha emitido un parte médico oficial, el periodista Umut Eken informó que a Durán le diagnosticaron una fractura por estrés bilateral, lo que podría dejarlo fuera de competencia por el resto de la temporada, lo que ha generado alarma tanto en el club como en la selección Colombia, que sigue de cerca la evolución del jugador.

El delantero sufrió una molestia sobre el final del partido del Fenerbahce ante el Benfica, por los playoffs - crédito ESPN

El silencio institucional ha alimentado el malestar entre la prensa y la afición. El periodista Murat Aşık expresó su desconcierto ante la falta de información: “Solo vimos a Jhon Durán en un vídeo de ‘Tío Durán’, donde decía que estaba en el Fenerbahçe. Hay un misterio detrás: se lesionó, pero ¿qué pasó? ¿Se rompió la pierna, tenía prisa, se lastimó el tobillo, sangra, tiene edema? No sabemos nada”.

Mientras la controversia por los pagos fuera de contrato y la opacidad en torno a la salud de Durán persisten, la expectativa se centra en una posible respuesta oficial del Fenerbahce que aclare tanto la situación contractual de sus jugadores como el estado físico del delantero colombiano, que está a préstamo desde Al Nassr por una temporada para que mejorara su nivel.