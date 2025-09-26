Atlético Nacional despide a Sherman Cárdenas, uno de sus campeones en la Copa Libertadores: “Terminamos nuestra carrera”

Uno de los jugadores que fue figura de Atlético Nacional en la década de 2010, dijo adiós al fútbol profesional - crédito Colprensa

Atlético Nacional, en los últimos años, tuvo una buena cantidad de jugadores que se convirtió en referente de la institución por los títulos logrados, sobre todo aquellos que pertenecieron a la plantilla campeona de la Copa Libertadores 2016, el último gran logro del club.

Uno de esos futbolistas queridos por los Verdolagas anunció su retiro como profesional, luego de una carrera que duró 20 años, pasó por distintos conjuntos de Colombia y el exterior y en las últimas temporadas fue bajando su rendimiento, pero no la recordación entre los aficionados.

Cabe recordar que son pocos los jugadores de aquel Nacional de 2016 que siguen activos en el fútbol, uno de ellos es Franco Armani, actual portero de River, mientras que Diego Arias se convirtió hace poco en técnico encargado del club mientras se busca al timonel que reemplace a Javier Gandolfi.

“Ya terminamos nuestra carrera”

Muchos futbolistas llegan a una edad en la que deben decidir si siguen o no en la actividad profesional, ya sea por la falta de continuidad, el estado físico o que aparece el momento ideal para terminar la carrera y dedicarse a otras facetas en la vida, algunos de ellos optan por ser entrenadores.

Sherman Cárdenas es uno de los jugadores que anunció su retiro del fútbol, con 36 años y después de terminar contrato con el Atlético Bucaramanga, club en el que inició su trayectoria en 2005 y con el que vivió sus últimas alegrías en el campo de juego del estadio Américo Montanini.

El volante bumangués tendría su cuarto ciclo en el Atlético Bucaramanga - crédito Colprensa

“Creo que ya terminamos nuestra carrera. Gracias por todo lo que obviamente me dio. Pero sí, ya tomamos la decisión y ya terminamos nuestra carrera”, fueron las palabras del ahora ex mediocampista al periódico Vanguardia, señalando que, al quedarse como agente libre, prefirió “colgar los botines”.

El exvolante recordó su paso por el verde y los títulos conseguidos, entre los que están tres ligas, una Copa Colombia y nada menos que la Copa Libertadores 2016, pese a que solo disputó dos encuentros de la fase de grupos, pero fue inscrito en el certamen y recibió el reconocimiento.

Sherman Cárdenas hizo parte de la nómina de Atlético Nacional que salió campeona de la Copa Libertadores 2016 - crédito Colprensa

“Para mí lo que viví en Atlético Nacional fue muy importante, ganar bastantes títulos, el cariño que la gente me tienen en Colombia, porque Nacional es casi la mitad del país. Todo el reconocimiento de la gente, como se portó conmigo cuando pasó el tema de la niña, que me entregó los derechos para que yo pudiera estar acá en mi ciudad”, dijo Sherman Cárdenas.

“Sería un lindo espectáculo para la gente”

De otra parte, Sherman habló sobre la idea de un partido de homenaje a su carrera y en la ciudad que lo vio nacer, pero por el momento no tiene contemplada la idea porque, en su consideración, es una persona que no es de “mostrarse mucho” al público.

“Bueno, sí, me lo han dicho muchísimas personas, que haga un partido Bucaramanga vs. Atlético Nacional o Bucaramanga con todos los futbolistas con los que jugué. Lo que pasa es que nunca he sido así como de mostrarme mucho, pero lo voy a pensar porque sería un lindo espectáculo para la gente”, mencionó.

El último club de Sherman Cárdenas fue el Atlético Bucaramanga, con el que terminó contrato en julio de 2025 - crédito Atlético Bucaramanga

El exjugador mencionó que ahora se enfoca en otros proyectos, uno de ellos es un espacio para el deporte y la cultura: “La cancha que la tenemos aquí en este bonito lugar, en el Parque Internacional del Parapente, la cancha sintética Sherman Cárdenas, que se presta para eventos, con tremenda vista, que tenemos un lugar para, digamos, disfrutar y pasarla bien en familia”.

“También el tema de abrir la academia. Soy muy apasionado por los santandereanos, por los niños de acá y sé que acá hay demasiado talento y bueno poder guiarlos para que puedan tener una mejor posibilidad”, finalizó Cárdenas.