Deportes

Atlético Nacional despide a Sherman Cárdenas, uno de sus campeones en la Copa Libertadores: “Terminamos nuestra carrera”

Uno de los jugadores que hizo parte de la gesta en la edición 2016, anunció su retiro de la actividad profesional y es recordado no solo en el verde, sino en distintos clubes de Colombia y el exterior

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Uno de los jugadores que
Uno de los jugadores que fue figura de Atlético Nacional en la década de 2010, dijo adiós al fútbol profesional - crédito Colprensa

Atlético Nacional, en los últimos años, tuvo una buena cantidad de jugadores que se convirtió en referente de la institución por los títulos logrados, sobre todo aquellos que pertenecieron a la plantilla campeona de la Copa Libertadores 2016, el último gran logro del club.

Uno de esos futbolistas queridos por los Verdolagas anunció su retiro como profesional, luego de una carrera que duró 20 años, pasó por distintos conjuntos de Colombia y el exterior y en las últimas temporadas fue bajando su rendimiento, pero no la recordación entre los aficionados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que son pocos los jugadores de aquel Nacional de 2016 que siguen activos en el fútbol, uno de ellos es Franco Armani, actual portero de River, mientras que Diego Arias se convirtió hace poco en técnico encargado del club mientras se busca al timonel que reemplace a Javier Gandolfi.

“Ya terminamos nuestra carrera”

Muchos futbolistas llegan a una edad en la que deben decidir si siguen o no en la actividad profesional, ya sea por la falta de continuidad, el estado físico o que aparece el momento ideal para terminar la carrera y dedicarse a otras facetas en la vida, algunos de ellos optan por ser entrenadores.

Sherman Cárdenas es uno de los jugadores que anunció su retiro del fútbol, con 36 años y después de terminar contrato con el Atlético Bucaramanga, club en el que inició su trayectoria en 2005 y con el que vivió sus últimas alegrías en el campo de juego del estadio Américo Montanini.

El volante bumangués tendría su
El volante bumangués tendría su cuarto ciclo en el Atlético Bucaramanga - crédito Colprensa

“Creo que ya terminamos nuestra carrera. Gracias por todo lo que obviamente me dio. Pero sí, ya tomamos la decisión y ya terminamos nuestra carrera”, fueron las palabras del ahora ex mediocampista al periódico Vanguardia, señalando que, al quedarse como agente libre, prefirió “colgar los botines”.

El exvolante recordó su paso por el verde y los títulos conseguidos, entre los que están tres ligas, una Copa Colombia y nada menos que la Copa Libertadores 2016, pese a que solo disputó dos encuentros de la fase de grupos, pero fue inscrito en el certamen y recibió el reconocimiento.

Sherman Cárdenas hizo parte de
Sherman Cárdenas hizo parte de la nómina de Atlético Nacional que salió campeona de la Copa Libertadores 2016 - crédito Colprensa

“Para mí lo que viví en Atlético Nacional fue muy importante, ganar bastantes títulos, el cariño que la gente me tienen en Colombia, porque Nacional es casi la mitad del país. Todo el reconocimiento de la gente, como se portó conmigo cuando pasó el tema de la niña, que me entregó los derechos para que yo pudiera estar acá en mi ciudad”, dijo Sherman Cárdenas.

“Sería un lindo espectáculo para la gente”

De otra parte, Sherman habló sobre la idea de un partido de homenaje a su carrera y en la ciudad que lo vio nacer, pero por el momento no tiene contemplada la idea porque, en su consideración, es una persona que no es de “mostrarse mucho” al público.

“Bueno, sí, me lo han dicho muchísimas personas, que haga un partido Bucaramanga vs. Atlético Nacional o Bucaramanga con todos los futbolistas con los que jugué. Lo que pasa es que nunca he sido así como de mostrarme mucho, pero lo voy a pensar porque sería un lindo espectáculo para la gente”, mencionó.

El último club de Sherman
El último club de Sherman Cárdenas fue el Atlético Bucaramanga, con el que terminó contrato en julio de 2025 - crédito Atlético Bucaramanga

El exjugador mencionó que ahora se enfoca en otros proyectos, uno de ellos es un espacio para el deporte y la cultura: “La cancha que la tenemos aquí en este bonito lugar, en el Parque Internacional del Parapente, la cancha sintética Sherman Cárdenas, que se presta para eventos, con tremenda vista, que tenemos un lugar para, digamos, disfrutar y pasarla bien en familia”.

“También el tema de abrir la academia. Soy muy apasionado por los santandereanos, por los niños de acá y sé que acá hay demasiado talento y bueno poder guiarlos para que puedan tener una mejor posibilidad”, finalizó Cárdenas.

Temas Relacionados

Atlético NacionalSherman CárdenasSherman Cárdenas retiroSherman Cárdenas NacionalSherman Cárdenas BucaramangaLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Lesión de figura de River Plate confirma miedo de James Rodríguez y Neymar de jugar en canchas sintéticas

Enzo Pérez recibió siete puntos de sutura tras caerse en la grama artificial durante el partido contra Palmeiras. En Infobae Colombia consultamos a un experto en morfofisiología para hablar de este tema

Lesión de figura de River

Bayern Múnich goleó al Werder Bremen por 4-0 en la Bundesliga: Luis Díaz aportó gol y asistencia

El atacante colombiano fue una de las figuras en la victoria de los Bávaros en la quinta jornada, son líderes con puntaje perfecto y ahora se enfocarán en la Champions

Bayern Múnich goleó al Werder

Video: Luis Díaz, con la rodilla, abrió la victoria del Bayern Múnich en la Bundesliga

El colombiano le dio la ventaja inicial al cuadro dirigido por Vincent Kompany en el Allianz Arena, ante el Werder Bremen, y repartió una asistencia para Harry Kane

Video: Luis Díaz, con la

Así fue el gol en la tanda de los tiros penales de Jorge Carrascal en la clasificación por las semifinales de Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo

El equipo brasileño mostró eficacia absoluta desde los once metros, con Agustín Rossi como héroe, y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores tras un duelo electrizante

Así fue el gol en

Rodrigo Holgado, futbolista del América de Cali, recibió dura sanción por parte de Fifa por irregularidades con su documentación

El jugador del América de Cali fue suspendido por la Fifa por su implicación directa en la falsificación de documentos, junto a otros seis futbolistas

Rodrigo Holgado, futbolista del América
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Abelardo de la

Así reaccionó Abelardo de la Espriella a la broma que le hizo un reguetonero: se volvió viral en redes sociales

Yina Calderón enfrenta a Marlon por comentarios insensibles tras la muerte de B King

Johanna Fadul reveló las complicaciones médicas por las que murieron sus hijas y el proceso que hizo junto a Juanse Quintero: “Hicimos todo”

Aida Victoria Merlano dejó polémico mensaje que incrementó rumores sobre el fin de su relación sentimental: “Si seguimos solteros a los 40″

Westcol elogió a los bogotanos, los dejó por encima de los paisas y armó debate en las redes sociales: “El flow de Medellín está muy atrás”

Deportes

Lesión de figura de River

Lesión de figura de River Plate confirma miedo de James Rodríguez y Neymar de jugar en canchas sintéticas

Bayern Múnich goleó al Werder Bremen por 4-0 en la Bundesliga: Luis Díaz aportó gol y asistencia

Video: Luis Díaz, con la rodilla, abrió la victoria del Bayern Múnich en la Bundesliga

Así fue el gol en la tanda de los tiros penales de Jorge Carrascal en la clasificación por las semifinales de Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo

Rodrigo Holgado, futbolista del América de Cali, recibió dura sanción por parte de Fifa por irregularidades con su documentación