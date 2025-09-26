Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos

La primera titularidad de Cuadrado con el Pisa no fue la mejor: salió expulsado y su club quedó eliminado de la copa de Italia- crédito @cuadrado/Instagram/Imagen Ilustrativa Infobae/Pisa Calcio

El futbolista Juan Guillermo Cuadrado vio su primera titularidad con Pisa el 25 de septiembre de 2025, en la copa de Italia, aunque en su debut como inicialista vivió un amargo episodio tras su llegada, a principios de agosto, al club toscano.

El equipo, que venía de una racha negativa en la Serie A, no logró revertir su situación y quedó por fuera de la competencia tras caer 1-0 ante el Torino, conjunto dirigido por Marco Baroni.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la expulsión del futbolista colombiano: hasta el minuto 62, Cuadrado había mostrado un desempeño destacado frente al Torino, pero una acción polémica cambió el rumbo del partido.

En el minuto 61, Ardian Ismajli, jugador del Torino, recibió un pase de Ali Dembélé dentro del área. Mientras el antioqueño se desplazaba hacia el balón, se dirigió verbalmente al árbitro, quien interrumpió el juego y le mostró la tarjeta roja de manera inmediata. La reacción de Cuadrado fue de evidente molestia y sorpresa, ya que protestó la decisión sin lograr que el juez reconsiderara la sanción.

La salida de Cuadrado dejó al Pisa con diez jugadores, lo que supuso una desventaja significativa frente al Torino. El único gol del partido llegó temprano, cuando el joven italiano Cesare Casadei anotó a los 9 minutos, asegurando la victoria para el equipo de Baroni. El resultado selló la eliminación del Pisa de la Copa Italia y profundizó la crisis deportiva del club.

En cuanto a la participación de otros futbolistas colombianos, el centro delantero Duván Zapata no sumó minutos en este compromiso con Torino, ya que no fue incluido en la alineación titular ni ingresó durante el segundo tiempo. Sin embargo, en el reciente encuentro ante el Atalanta, que terminó con una derrota 0-3 para el club de Turín, Zapata ingresó al campo a partir del minuto 60 en sustitución de Giovanni Simeone, aunque también tuvo un infortunio en el juego tras fallar un lanzamiento desde el punto penal.

La situación del Pisa en la Serie A se torna crítica: el equipo, que ascendió a la Serie A para la temporada en curso, ocupa la penúltima posición de la tabla con apenas un punto, producto de tres derrotas consecutivas y un empate.

El mensaje de Cuadrado a Lorenzo: “Estoy trabajando duro de cara al mundial”

El futuro de Juan Guillermo Cuadrado en la selección Colombia vuelve a estar en el centro de la atención tras su fichaje por el Pisa, club recién ascendido a la Serie A italiana. El futbolista antioqueño, que no ha sido convocado desde 2023 debido a una lesión y a la falta de continuidad en sus anteriores equipos, ha manifestado su deseo de regresar al combinado nacional con la mira puesta en el mundial de 2026.

En una entrevista que concedió a La Gazzetta dello Sport, Cuadrado aseguró que la decisión de unirse al Pisa responde, según el propio Cuadrado, a la necesidad de sumar minutos y recuperar su mejor nivel competitivo.

El futbolista, que ha disputado dos Copas del Mundo y se ha consolidado en la “Tricolor” durante más de una década, considera que esta etapa puede ser su última oportunidad para volver a vestir la camiseta de Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

Su objetivo inmediato es destacar en los próximos compromisos de la Serie A y así ganarse un lugar en la convocatoria de octubre de 2025, en la que la “Tricolor” jugará amistosos ante México y Canadá en Estados Unidos.

“La claridad del proyecto del Pisa me convenció. Dije que sí en dos días. Mi objetivo es la salvación y el mundial con Colombia. Estoy trabajando duro para llegar al 100 % y Alberto Gilardino (técnico del club) me está ayudando. Se convertirá en un gran entrenador”, declaró el futbolista al medio italiano.

Además, Cuadrado explicó que, aunque el Atalanta le ofrecía la posibilidad de continuar en competiciones internacionales como la Champions, optó por el desafío de contribuir al crecimiento de un equipo recién ascendido.