Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay

Santa Fe volvió a quedarse sin técnico en 2025, luego de la salida de Jorge Bava por aceptar la oferta de Cerro Porteño - crédito Colprensa

Santa Fe volvió a iniciar la búsqueda de un técnico, ya que, con la salida de Jorge Bava a Cerro Porteño, quedaron debilitados en su preparación para la Copa Libertadores 2026, pues se esperaba que el timonel uruguayo liderara la conformación de la plantilla para competir en el certamen de la Conmebol.

Los ‘rojos’ ya tienen a sus primeros candidatos a técnico; todos cuentan con experiencia en el fútbol colombiano, solo uno es nacional y dos han sido campeones de la Liga BetPlay. Además, uno de los nombres ha sonado en varias ocasiones en los últimos años.

Mientras tanto, Francisco López volverá a afrontar las riendas de los bogotanos en el segundo semestre de 2025, tal como pasó en el pasado torneo y que tuvo buenos resultados, por lo que no se descarta que se quede por un buen tiempo hasta que se encuentre al entrenador.

Los candidatos en Santa Fe

El cuadro Albirrojo le dio una buena despedida a Jorge Bava en la Copa Colombia, en la que dirigió su último partido ante Medellín, por los cuartos de final, y ganando la ida por 2-1 en el estadio Atanasio Girardot, realizando una excelente presentación para sacar ventaja en la serie.

Según información de Felipe Sierra, citado por Futbolred, los candidatos para ser técnicos de Santa Fe son César Farías, Juan Cruz Real, Arturo Reyes y Pablo Repetto, aunque por ahora son los primeros nombres que se acercaron para ser analizados por los directivos y el presidente Eduardo Méndez.

César Farías tiene experiencia en Colombia con Águilas Doradas, América de Cali y el Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

El uruguayo Repetto, que dirigió al Atlético Nacional en 2024, fue el último nombre que apareció en esa lista de posibilidades, que con su buena experiencia internacional, podría convertirse en una opción ideal para los rojos, sumado a que siempre le agradó el fútbol uruguayo.

Juan Cruz Real y Arturo Reyes son los únicos candidatos que ya ganaron una Liga BetPlay, el argentino lo hizo con América ante el mismo Santa Fe en 2020, mientras que el samario logró la hazaña con el Junior frente al Independiente Medellín en diciembre de 2023.

Juan Cruz Real ha sonado en varias ocasiones para ser técnico de Santa Fe, incluso en febrero de 2025 cuando se fue Pablo Peirano - crédito Colprensa

Finalmente, Farías fue despedido en junio de 2025 cuando se encontraba con los Tiburones, debido al fracaso en los cuadrangulares de la Liga BetPlay y se encuentra sin equipo, por lo que está abierto a negociar de inmediato y dirigir en lo que queda del segundo semestre.

“Bava había tomado la decisión”

Durante una charla en Antena 2, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, relató cómo fue el momento en que conoció la oferta y la renuncia de Jorge Bava para llegar a Cerro Porteño.

“A mí no me dijo quién fue el representante, el intermediario, se supone que debía haber conversaciones desde antes, pero el profe me manifestó a mí que le había llegado la oferta el día lunes y ya. El domingo a las 10 de la noche hablé con un empresario, me preguntó si ya me había llegado la oferta de Cerro Porteño y me cogió de sorpresa”, dijo.

Eduardo Méndez en rueda de prensa el martes 23 de septiembre, previo a la salida de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe

“Desafortunadamente, el lunes por problemas aéreos y técnicos del avión llegamos a las 4 de la tarde y a esa hora me enteré ya por los medios periodísticos que tenía una oferta de Cerro. Lo llamé, me iba a reunir con él en Unicentro porque vive por esos lados, pero la verdad cancelé esa reunión y hasta el día martes hablamos a primera hora, él me mostró los números, pero ya él había tomado la decisión”, añadió.

Sumado a eso, Méndez también dijo que Bava habría pedido una serie de pagos desconocidos: “El empresario habló con nuestra contadora diciendo que va a exigir cobros de no sé qué y no sé cuánto, no voy a entregar tan fácilmente, yo he facilitado la salida, pero tampoco voy a permitir que vengan a atropellarnos”.