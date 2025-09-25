Deportes

Jorge Bava se despidió con lágrimas de Independiente Santa Fe tras polémico contrato con Cerro Porteño: “Viví seis meses espectaculares”

El técnico uruguayo tomó la decisión porque la oferta salarial de Cerro Porteño, de Paraguay, es significativamente superior a la que puede ofrecerle el cuadro bogotano

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

El entrenador uruguayo seguirá su carrera en Cerro Porteño de Paraguay, tras aceptar la oferta de contrato hasta diciembre de 2026 - crédito Dimayor

La renuncia de Jorge Bava como director técnico de Independiente Santa Fe se conoció inmediatamente después de la victoria 2-1 como visitante frente a Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot, por la ida de los cuartos de final de la Copa Betlay 2025.

En la rueda de prensa posterior al partido, el estratega uruguayo, entre lágrimas, explicó los motivos de su salida y describió el proceso decisorio vivido junto a su cuerpo técnico.

“Hace dos días tuve una oferta, es verdad. Con mi cuerpo técnico decidimos aceptarla, primero que nada. Vimos una oportunidad para nuestro futuro. Muy difícil, no desde lo contractual, sino de lo afectivo, porque si bien son apenas seis meses, uno le agarró tanto cariño al club, a todo su estamento, a la hinchada, a todo Bogotá, que viví seis meses espectaculares. Y tuvimos la fortuna y la suerte de coronarlo con un título”, manifestó Bava ante los medios.

El club bogotano oficializó la salida del técnico y su equipo de trabajo en un comunicado fechado el 24 de septiembre.

Jorge Bava se va de
Jorge Bava se va de Santa Fe luego de ser campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2025 - crédito Colprensa

“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, informó la institución, que además aprovechó para agradecer a Bava y confirmar que su futuro estaría ligado a Cerro Porteño de Paraguay: “Extendemos nuestros agradecimientos al profesor y colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, expresó el club.

La salida del entrenador llega en un momento relevante, ya que había logrado recientemente el décimo título de liga para Independiente Santa Fe y se despedía con un rendimiento global del 54,17%, producto de 14 victorias, 10 empates y 8 derrotas en 32 partidos, liderando el plantel profesional.

Jorge Bava causó todo un
Jorge Bava causó todo un escándalo en Santa Fe por su oferta de Cerro Porteño, que lo busca de manera urgente - crédito Colprensa

Frente a esta situación, la directiva decidió que Francisco López y Grigori Méndez asumen de manera interina la conducción del equipo mientras se define el reemplazo definitivo. “Oportunamente y a través de nuestros canales oficiales informaremos cualquier novedad”, agregó el club en su pronunciamiento.

El mensaje institucional también hizo énfasis en la importancia del acompañamiento de la hinchada durante la temporada. “Queremos agradecer a nuestra hinchada por el acompañamiento y apoyo. Continuaremos trabajando en la conformación del equipo para la Conmebol Libertadores 2026”, subrayó Santa Fe, asegurando que la planificación deportiva no se detendrá pese a este cambio de timón.

Así dejó Jorge Bava a Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay II-2025

Rodallega selló la victoria de
Rodallega selló la victoria de Santa Fe ante Medellín en el segundo tiempo - crédito Santa Fe/Instagram
  1. Atlético Bucaramanga: 24 puntos / +11 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  2. Junior FC: 22 puntos / +8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 21 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  4. Fortaleza CEIF: 21 puntos / +5 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  5. Atlético Nacional: 20 puntos / +9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 20 puntos / +5 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 18 puntos / 0 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  8. Deportivo Cali: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  9. Independiente Santa Fe: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  10. Alianza FC: 16 puntos / -2 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  11. Deportivo Pereira: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  12. Millonarios: 14 puntos / -3 diferencia de gol / 12 partidos jugados
  13. América de Cali: 13 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados
  14. Once Caldas: 13 puntos / -3 diferencia de gol / 12 partidos jugados
  15. Envigado FC: 12 puntos / -2 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  16. Águilas Doradas: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados
  17. Unión Magdalena: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  18. Boyacá Chicó: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  19. La Equidad FC: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 10 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados

