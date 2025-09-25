Deportes

Así calificó la prensa Argentina el partido de Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero con River Plate por Copa Libertadores: “El de peor rendimiento”

Con la participación de tres futbolistas colombianos en la eliminación de River Plate en el Allianz Parque de São Paulo, la prensa argentina no perdonó el papel del cuadro “millonario”

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Soccer Football - Copa Libertadores
Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Finals - Second Leg - Palmeiras v River Plate - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - September 24, 2025 River Plate players pose for a team group photo before the match REUTERS/Jean Carniel

El River Plate de Marcelo Gallardo, y que cuenta con Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja, quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América a manos del Palmeiras en el estadio Allianz Parque de São Paulo.

Las críticas al entrenador argentino, como al rendimiento de los jugadores colombianos, no se hicieron esperar, en especial al hablar de las actuaciones de Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, y destacar la labor de Juan Fernando Quintero durante el partido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Soccer Football - Copa Libertadores
Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Finals - Second Leg - Palmeiras v River Plate - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - September 24, 2025 Palmeiras' Lucas Evangelista in action REUTERS/Jean Carniel

En primer lugar, el diario Clarín criticó ferozmente el rendimiento de Kevin Castaño, exjugador del Cruz Azul, de México, y Krasnodar, de Rusia, calificándolo con 3 puntos.

“Tuvo en sus pies el segundo gol en el final del primer tiempo y evidenció que no tiene alma de ofensivo: intentó gambetear al arquero cuando no tenía espacio. Era tocar al gol. Después, estuvo muy errático con los pases y de sus malas entregas llegaron contras peligrosas del Verdao. Además, provocó la amonestación de algunos de sus compañeros. El de peor rendimiento de los dirigidos por Gallardo”, explicaron.

Soccer Football - Copa Libertadores
Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Finals - Second Leg - Palmeiras v River Plate - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - September 24, 2025 River Plate's Juan Fernando Quintero during the warm up before the match REUTERS/Jean Carniel

Por otra parte, sobre Juan Fernando Quintero eresaltaron su intermitencia durante el partido.

“Pinceladas de Juanfer en un juego con pierna fuerte en el medio. Metió un tiro libre bárbaro para el gol de Maximiliano Salas. Se fue apagando su actuación. Y Gallardo lo sacó rápido en el segundo tiempo. ¿Se apresuró el Muñeco?“, detallaron.

Temas Relacionados

River PlateCopa LibertadoresJuan Fernando QuinteroKevin CastañoMiguel Ángel BorjaPalmeiras vs. River PlateMarcelo GallardoColombia-Deportes

Más Noticias

Brillante arranque para las tenistas colombianos en el WTA 1000 de Beijing: así fueron las victorias de Camila Osorio y Emiliana Arango

Las raquetas número 1 y 2 de Colombia se encuentran de gira por Asia antes de cerrar un exitoso año con títulos y nuevos ránkings

Brillante arranque para las tenistas

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

La tercera camiseta, presentada oficialmente por la marca de ropa deportiva, se distingue por su combinación de tonos rosados y blancos, así como por un patrón interior de ‘animal print’

Millonarios lanzó su tercera camiseta

La crítica de Carlos Antonio Vélez al Once Caldas: “También lo puedo decir con plastilina”

El equipo de la ciudad de Manizales perdió en penaltis ante Independiente del Valle y se quedó por fuera de la lucha por una nueva final continental, como la alcanzada en 2004

La crítica de Carlos Antonio

Estos son los clubes de la Liga BetPlay con más accionistas: algunos están en manos de extranjeros

Con 6.837 accionistas en los clubes del Fútbol Profesional Colombiano, el estudio destaca la variedad de modelos de propiedad y la concentración de control en la mayoría de los equipos del país

Estos son los clubes de

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”

El máximo goleador del campeonato (10 goles) se mostró frustrado por el desempeño del equipo y aspira hacer una mejor representación en la Liga Colombiana

Dayro Moreno desconcertado por la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron en Colombia dos fugitivos

Cayeron en Colombia dos fugitivos requeridos por España: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez se volvió a

Valerie Domínguez se volvió a poner su vestido de Miss Universe 2006 y esto fue lo que pasó: “Teníamos una historia pendiente”

Karol G tendrá su propia marca de tequila: está inspirado en su éxito musical ’200 copas’

Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia debido al cáncer que padece

Don Omar anunció su retiro de los escenarios y prepara una gira de despedida que podría pasar por Colombia

Valentino Lázaro se despachó contra Shakira por baile con Beéle: “Se me hizo muy raro”

Deportes

Brillante arranque para las tenistas

Brillante arranque para las tenistas colombianos en el WTA 1000 de Beijing: así fueron las victorias de Camila Osorio y Emiliana Arango

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

La crítica de Carlos Antonio Vélez al Once Caldas: “También lo puedo decir con plastilina”

Estos son los clubes de la Liga BetPlay con más accionistas: algunos están en manos de extranjeros

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”