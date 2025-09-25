Así calificó la prensa Argentina el partido de Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero con River Plate por Copa Libertadores: “El de peor rendimiento”

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Finals - Second Leg - Palmeiras v River Plate - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - September 24, 2025 River Plate players pose for a team group photo before the match REUTERS/Jean Carniel

El River Plate de Marcelo Gallardo, y que cuenta con Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja, quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América a manos del Palmeiras en el estadio Allianz Parque de São Paulo.

Las críticas al entrenador argentino, como al rendimiento de los jugadores colombianos, no se hicieron esperar, en especial al hablar de las actuaciones de Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, y destacar la labor de Juan Fernando Quintero durante el partido.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Finals - Second Leg - Palmeiras v River Plate - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - September 24, 2025 Palmeiras' Lucas Evangelista in action REUTERS/Jean Carniel

En primer lugar, el diario Clarín criticó ferozmente el rendimiento de Kevin Castaño, exjugador del Cruz Azul, de México, y Krasnodar, de Rusia, calificándolo con 3 puntos.

“Tuvo en sus pies el segundo gol en el final del primer tiempo y evidenció que no tiene alma de ofensivo: intentó gambetear al arquero cuando no tenía espacio. Era tocar al gol. Después, estuvo muy errático con los pases y de sus malas entregas llegaron contras peligrosas del Verdao. Además, provocó la amonestación de algunos de sus compañeros. El de peor rendimiento de los dirigidos por Gallardo”, explicaron.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Finals - Second Leg - Palmeiras v River Plate - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - September 24, 2025 River Plate's Juan Fernando Quintero during the warm up before the match REUTERS/Jean Carniel

Por otra parte, sobre Juan Fernando Quintero eresaltaron su intermitencia durante el partido.

“Pinceladas de Juanfer en un juego con pierna fuerte en el medio. Metió un tiro libre bárbaro para el gol de Maximiliano Salas. Se fue apagando su actuación. Y Gallardo lo sacó rápido en el segundo tiempo. ¿Se apresuró el Muñeco?“, detallaron.