Colombia

Estados Unidos trasladó desde Haití al grupo de acusados por el asesinato de Jovenel Moïse, entre ellos 17 exmilitares colombianos

Un avión militar estadounidense sacó de Puerto Príncipe a 18 detenidos hacia el Distrito Sur de Florida para enfrentar cargos federales, en un expediente que indaga la planificación, la financiación y la ejecución del magnicidio ocurrido en 2021

El magnicidio de Jovenel Moïse, que fungió como presidente de Haití, está en el centro de la opinión pública - crédito Orlando Barría/EFE
El grupo trasladado estuvo integrado por 17 exmilitares colombianos y Joseph Félix Badio, exfuncionario haitiano señalado en la trama del magnicidio de Jovenel Moïse - crédito Composición fotografica; Orlando Barría/EFE; AP
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El domingo 20 de septiembre, Estados Unidos trasladó desde la Penitenciaría Nacional de Haití a 18 personas acusadas de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. El grupo fue llevado en una aeronave militar para comparecer ante la justicia federal del Distrito Sur de Florida, en una nueva etapa del proceso que investiga la planificación, financiación y ejecución del ataque contra el mandatario haitiano.

Las autoridades estadounidenses no difundieron de inmediato la identidad de todos los trasladados. Sin embargo, el medio haitiano Juno7 publicó una lista según la cual el contingente estuvo compuesto por 17 exmilitares colombianos y Joseph Félix Badio, un exfuncionario de ese país señalado como uno de los principales sospechosos de la trama.

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El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, informó que hasta la fecha 30 personas fueron acusadas formalmente en Estados Unidos por su presunta participación en el crimen. “Hoy marca la siguiente fase importante en nuestra búsqueda de justicia por el asesinato del presidente Jovenel Moïse”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

La fiscalía del Distrito Sur de Florida informó que 30 personas fueron acusadas formalmente en Estados Unidos por su presunta participación en el crimen - crédito @USAO_SDFL / X
La fiscalía del Distrito Sur de Florida informó que 30 personas fueron acusadas formalmente en Estados Unidos por su presunta participación en el crimen - crédito @USAO_SDFL / X

El traslado abre una nueva fase del proceso en Florida

Los detenidos serán procesados ante tribunales federales de Florida, donde Estados Unidos concretó buena parte de la investigación judicial sobre el magnicidio. Las pesquisas establecieron que parte de la organización de la operación se realizó desde el sur de Florida, zona en la que residían varios de los acusados y desde donde se habrían gestionado recursos, contactos y logística.

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Reding Quiñones señaló que la investigación no se limita a quienes ingresaron a la residencia presidencial ni a los autores materiales del ataque. El fiscal aseguró que las autoridades seguirán las pruebas para identificar a quienes financiaron, facilitaron o respaldaron la conspiración.

“Cinco años después, seguimos llevando acusados ante los tribunales estadounidenses y aún no hemos terminado”, afirmó el funcionario.

El traslado ocurrió cuando la justicia estadounidense ya condenó a varios implicados. En mayo de 2026, un jurado federal de Miami declaró culpables a cuatro hombres por delitos relacionados con la conspiración para asesinar o secuestrar a Moïse. Otros acusados se declararon culpables en procesos anteriores y recibieron condenas de prisión perpetua.

Documentos judiciales indican que la operación involucró a 22 antiguos miembros del Ejército colombiano, además de ciudadanos haitianos y personas vinculadas con Estados Unidos - crédito Odelyn Joseph / AP
Documentos judiciales indican que la operación involucró a 22 antiguos miembros del Ejército colombiano, además de ciudadanos haitianos y personas vinculadas con Estados Unidos - crédito Odelyn Joseph / AP

La lista incluye a 17 antiguos miembros del Ejército Nacional

Los colombianos trasladados a Estados Unidos son:

  1. Germán Alejandro Rivera García
  2. Ángel Mario Yarce Sierra
  3. Edwin Enrique Rodríguez Blanquicet
  4. Gersain Mendivelso Jaimes
  5. Jhon Jader Andela
  6. Manuel Antonio Grosso Guarín
  7. Enalber Vargas Gómez
  8. Jhon Jairo Ramírez Gómez
  9. Juan Carlos Yepes Clavijo
  10. Carlos Giovanni Guerrero Torres
  11. Jheyner Alberto Carmona Flórez
  12. Francisco Eladio Uribe Ochoa
  13. Neil Cáceres Durán
  14. Víctor Albeiro Pineda Cardona
  15. Alejandro Giraldo Zapata
  16. Alex Míyer Peña
  17. Naiser Franco Castañeda
Exmilitares colombianos acusados de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse fueron trasladados desde Haití a Estados Unidos para enfrentar cargos en Florida - crédito AFP
Exmilitares colombianos acusados de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse fueron trasladados desde Haití a Estados Unidos para enfrentar cargos en Florida - crédito AFP

En el grupo también figura Joseph Félix Badio, que se desempeñó como funcionario del Ministerio de Justicia de Haití y fue señalado por investigadores haitianos y estadounidenses como una figura central dentro de la conspiración.

La presencia de exmilitares colombianos fue uno de los elementos centrales de la investigación desde las primeras horas posteriores al ataque. Las autoridades haitianas informaron entonces que un grupo armado, integrado en su mayoría por ciudadanos colombianos, ingresó a la vivienda presidencial en el sector de Pétion-Ville.

Documentos judiciales citados por autoridades federales estadounidenses indican que la operación involucró a 22 antiguos miembros del Ejército colombiano, además de ciudadanos haitianos y personas vinculadas con Estados Unidos. La investigación busca determinar el grado de participación individual de cada detenido, así como la cadena de mando y los flujos de dinero detrás del plan.

Moïse fue asesinado durante la madrugada del 7 de julio de 2021

Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021, mientras Martine Moïse sobrevivió con heridas graves y Haití profundizó su crisis institucional - crédito Ricardo Arduengo / Reuters
Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021, mientras Martine Moïse sobrevivió con heridas graves y Haití profundizó su crisis institucional - crédito Ricardo Arduengo / Reuters

Jovenel Moïse murió durante un ataque armado contra su residencia privada en Puerto Príncipe, cerca de la 1:00 a. m. del 7 de julio de 2021. El presidente recibió múltiples disparos y su esposa, la primera dama Martine Moïse, sobrevivió con heridas graves.

El asesinato agravó la crisis institucional y de seguridad que atravesaba Haití. Desde entonces, el expediente se dividió entre las pesquisas locales y las causas abiertas en Estados Unidos, donde fiscales federales sostienen que varios aspectos de la conspiración se coordinaron desde Florida.

El agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami, Brett Skiles, afirmó que las acciones desarrolladas recientemente responden al objetivo de llevar ante la justicia a todos los involucrados. Según su declaración, los autores del complot buscaban obtener beneficios mediante oportunidades financieras ilícitas y contratos comerciales vinculados con un eventual cambio de poder en Haití.

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