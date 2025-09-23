Deportes

James Rodríguez perdería al técnico Eduardo Berizzo en México: este sería el polémico reemplazo

El volante colombiano pasa un mal momento con la Fiera por los resultados en la Liga MX, que tienen al entrenador al borde del despido, sumado a que aún no se define la renovación del jugador

James Rodríguez vive una crisis
James Rodríguez vive una crisis de resultados en León de México que le costarían el puesto al técnico Eduardo Berizzo David Kirouac/Imagn Images

James Rodríguez vive el que puede ser su peor momento en su paso por León de México, al que llegó en enero de 2025 con el objetivo de conseguir títulos y convertirse en un referente del equipo, pero actualmente no se han cumplido los objetivos y parece que está muy lejos.

La crisis de la Fiera provocaría la salida del técnico Eduardo Berizzo, que pese a sus esfuerzos por sacar adelante el proyecto deportivo que tuvo una fuerte inversión en 2025, actualmente los resultados no lo acompañan y tambalea en su puesto para ser despedido muy pronto.

El hecho que llama la atención es que ya suena un candidato para dirigir a James Rodríguez en León, conoce el fútbol colombiano y fue finalista de la Copa Libertadores, pero que en los últimos años fue blanco de muchas polémicas y sin muchas alegrías por las cuales se destaque.

El posible nuevo técnico de James

Previo a la décima jornada del Torneo Apertura, hay mucha preocupación en los Panzas Verdes porque están al borde de quedar afuera de la siguiente fase del campeonato, ya que ahora son décimos con 11 puntos, que pese a mantenerlos en la serie de Play In, el riesgo es enorme de quedar eliminados.

Por esa razón, se conoció que Jorge Almirón tomaría el puesto de Eduardo Berizzo en León, lo que sería un timonazo por parte de la Fiera para solucionar la crisis de resultados en el campeonato, aunque sería con una persona que, en los últimos años, no brindó garantías de triunfo.

Jorge Almirón viene de Colo
Jorge Almirón viene de Colo Colo de Chile, pero en su carrera también dirigió al Atlético Nacional en 2018 - crédito Elvis González/EFE

El medio mexicano El Futbolero fue uno de los que mencionó el tema: “Almirón ya conoce a la institución ‘esmeralda’, pues por si no lo sabías, jugó con los ‘Panzas Verdes’ en dos etapas diferentes, llegando por primera vez en el Clausura 2004 y consagrándose como uno de los mejores jugadores de aquel equipo que se encontraba en la Segunda División de México“.

De esta manera, James Rodríguez se arriesgaría a ser suplente con Almirón, pues Berizzo era la persona que le brindaba más minutos y protagonismo en la cancha, mientras que con el extécnico de Colo Colo aún no se sabe cómo quiera jugar con el cuadro Esmeralda.

James Rodríguez logró en León
James Rodríguez logró en León la continuidad que tanto buscó en otros equipos como Rayo Vallecano y São Paulo en 2024 - crédito Club León

Queda por saber cómo le irá al actual entrenador de León en la décima fecha del Apertura 2025, cuando reciba al Mazatlán en el Nou Camp desde las 10:05 p. m., hora colombiana, en el que está obligado a ganar para seguir en la pelea por entrar a los playoffs.

James seguiría ausente

Tampoco es mejor el momento personal para el volante colombiano en el club, pues nuevamente las lesiones azotan su carrera y en un equipo en el que revivió su nivel, pues en sus anteriores equipos no encontró la continuidad deseada y eso por poco le cuesta su lugar en la selección Colombia.

El técnico Eduardo Berizzo confirmó que James Rodríguez tiene una lesión en el talón de Aquiles, que habría sido la razón por la que no apareció en el encuentro frente a los Xolos en Tijuana, en la goleada 5-0 a favor de los locales, y tal parece que tampoco aparecerá frente a Mazatlán.

James Rodríguez sufre una lesión
James Rodríguez sufre una lesión que lo alejó de León por unos días, hasta nuevo aviso - crédito Club León

Sin embargo, cabe recordar que existió otra versión sobre la cancha del estadio Caliente, que utiliza campo sintético y, al parecer, tanto la dirigencia como el futbolista acordaron que no sería de la partida para evitar cualquier problema físico, lo que provocó una fuerte polémica tanto en México como Colombia.

Finalmente, el contrato de James Rodríguez termina en diciembre de 2025, sin aires de que se quiera renovar y todo dependerá de lo que pase con el club en la Liga MX, pues para la próxima temporada será clave para muchos por ser durante el año del mundial.

