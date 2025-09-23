Deportes

Excompañero del Liverpool comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: “Tuve que darle un par de patadas”

El mediocampista argentino definió al colombiano como el futbolista más parecido a Lionel Messi, por su desequilibrio y dificultad para marcarlo en entrenamientos y partidos oficiales

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Luis Díaz y Alexis Mac
Luis Díaz y Alexis Mac Allister fueron grandes compañeros en el Liverpool - crédito Andrew Boyers / Reuters

En una reciente entrevista, Alexis Mac Allister sorprendió al identificar a Luis Díaz como el futbolista que más se asemeja a Lionel Messi entre los rivales a los que ha enfrentado, una comparación que generó revuelo en el ámbito deportivo internacional.

El mediocampista argentino, campeón del mundo en Catar 2022, compartió su perspectiva durante una dinámica de preguntas rápidas con TNT Sports del Reino Unido, donde abordó la dificultad de marcar al extremo colombiano y la singularidad del astro rosarino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una serie de preguntas
En una serie de preguntas divertidas, Alexis Mac Allister respondió sobre que jugador le parecería más difícil de enfrentar y mencionó a Luis Díaz, comparándolo con Lionel Messi - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Durante la conversación, la entrevistadora consultó a Mac Allister sobre el jugador que, en su experiencia, guarda mayor parecido con Messi.

El argentino mencionó en primer lugar a Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro, evocando el enfrentamiento ante el París Saint-Germain en la última edición de la Champions League.

Sin embargo, el foco de su respuesta recayó en Luis Díaz, con quien compartió vestuario en el Liverpool y a quien también enfrentó en partidos de Eliminatorias y Copa América.

Al referirse al colombiano, Mac Allister destacó que Luis Díaz es uno de los rivales más difíciles a los que se ha enfrentado.

“Diría que Lucho, Luis Díaz. Es muy difícil poder detenerlo. En entrenamiento tuve que darle un par de patadas”, según relató entre risas al medio TNT Sports en medio de entrevista.

Esta afirmación subraya la capacidad de desborde y el desequilibrio que caracteriza al extremo, cualidades que, a juicio del argentino, lo acercan al estilo de juego de Messi.

Mac Allister reconoció a Messi
Mac Allister reconoció a Messi como el mejor de la historia - crédito Jim Rassol / Imagn Images

No obstante, el mediocampista fue enfático al afirmar que la figura de Lionel Messi permanece inigualable en el fútbol mundial.

“Messi es el mejor y no habrá nadie como él”, aseguró Mac Allister en la misma entrevista, dejando claro que, pese a las comparaciones, el rosarino ocupa un lugar único en la historia del deporte.

Además, descartó cualquier debate sobre la supremacía entre Messi y Cristiano Ronaldo, aunque reconoció que el portugués fue el rival más exigente que enfrentó durante su paso por la Premier League con el Brighton ante el Manchester United.

Así fue la despedida de Alexis Mac Allister a Luis Díaz tras su salida del Liverpool

Así fue el momento cuando
Así fue el momento cuando el volante argentino despidió a su compañero de camerino en Liverpool - crédito @SC_ESPN / X

El 30 de julio de 2025, después de confirmarse el fichaje de Luis Díaz del Liverpool al Bayern Múnich, el colombiano publicó un emotivo mensaje de despedida, en donde dijo lo siguiente.

“Tres años y medio que atesoraré para siempre. Llegué con todos los sueños del mundo, y me voy orgulloso de todo lo que juntos logramos. Conocí gente increíble, colegas fabulosos, entrenadores que me ayudaron mucho, y extraordinarios fans. Liverpool es, de hecho, un equipo especial, y mantendré a todos en mi corazón. El ciclo termina aquí, y es tan gratificante mirar hacia atrás y darse cuenta de lo felices que éramos. No sólo por los trofeos que ganamos, sino por la unión y amistad que lo hizo todo posible. Hubo altibajos, como siempre los hay, pero siempre hubo verdad. Como debe ser en una familia. Es bueno irse con la sensación de un deber cumplido y, sobre todo, dejar a un campeón. Hubiera sido el adiós perfecto si no hubiéramos perdido a uno de los nuestros de una manera tan trágica. Como dije, y repito, llevo a todos conmigo en mi corazón, pero a uno de ellos en particular: Diogo. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaremos. Gracias por todo. YNWA (You’ll Never Walk Alone)”.

Esto provocó que Alexis Mac Allister, uno de sus compañeros más cercanos en el club inglés, expresara su pesar con una frase breve pero significativa:

“Se me cayó otra lágrima”, dijo.

Estadísticas de Luis Díaz con Alexis Mac Allister

Durante el tiempo que compartieron
Durante el tiempo que compartieron Luis Díaz y Alexis Mac Allister, alcanzaron a jugar varios partidos - crédito Phil Noble / REUTERS

En total, el colombiano y el argentino compartieron 84 partidos en el campo de juego, ganando en 57 ocasiones, empatando en 15 y solo perdiendo en 12 oportunidades. Además ganaron la Premier League en 2024-2025.

Temas Relacionados

Luis DíazAlexis Mac AllisterLionel MessiLiverpoolChampions LeaguePremier LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Equipo de Efraín Juárez en México rechazó el fichaje de Radamel Falcao tras salir de Millonarios

El segundo máximo goleador colombiano de la historia se quedó sin equipo para el segundo semestre del 2025 y podría estar cerca su retiro de la actividad profesional a los 39 años

Equipo de Efraín Juárez en

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes

La filtración del diseño alternativo con rombos rojos y azules desata críticas entre los aficionados, que ya se quejaban por el uniforme actual del club alemán en la Bundesliga

Se filtró la que sería

Presidente de Independiente Santa Fe aclaró si hay acuerdo entre Jorge Bava y Cerro Porteño: “El profesor llegó con su uniforme y maleta”

Eduardo Méndez confirmó la oferta de Cerro Porteño por el entrenador campeón de la Liga BetPlay I-2025, pero aseguró que la prioridad es el cuadro Cardenal

Presidente de Independiente Santa Fe

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo

El delantero del Junior FC se mostró siempre tranquilo sobre la denuncia, guardando silencio en declaraciones y dejando todo en manos de su abogado

Fiscalía tomó importante decisión tras

Critican a Luis Díaz después de que Dembélé se llevara el Balón de Oro: “No lo ganará”

Luego de la ceremonia de entrega del Balón de Oro al francés Ousmane Dembelé, una parte de la prensa deportiva de Colombia cree que Luis Díaz no ganará ese premio

Critican a Luis Díaz después
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Exnovia de Mateo Carvajal fue

Exnovia de Mateo Carvajal fue vista aparentemente besándose con Isaac Carvajal, hermano del deportista: “Todo queda en familia”

Reviven video de B King en el que responsabilizaba a Marcela Reyes antes de su desaparición: “Temo por mi vida”

Ayda Valencia sorprendió al anticipar detalles de la muerte de B King y Regio Clownn antes de la confirmación oficial: “Traumática y violenta”

Cónsul de Colombia en México dio nuevos detalles del asesinato de B King y Regio Clownn: “Es más que un simple crimen”

Murió el papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Deportes

Equipo de Efraín Juárez en

Equipo de Efraín Juárez en México rechazó el fichaje de Radamel Falcao tras salir de Millonarios

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes

Presidente de Independiente Santa Fe aclaró si hay acuerdo entre Jorge Bava y Cerro Porteño: “El profesor llegó con su uniforme y maleta”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo

Critican a Luis Díaz después de que Dembélé se llevara el Balón de Oro: “No lo ganará”