Polémico directivo estuvo en el estadio del Deportivo Cali y ocasionó la molestia del presidente del club: de quién se trata

El funcionario se vio en los palcos del estadio Deportivo Cali en la final de la Liga Femenina ante Santa Fe y eso generó molestia - crédito @olsendeportes / X

La presencia de Benjamín Romero en los palcos del estadio Deportivo Cali durante la final femenina de 2025 generó un intenso debate en el entorno del cuadro “Azucarero”.

El exvicepresidente ejecutivo de Atlético Nacional fue visto junto a Richard Lee, representante de IDC Network, el fondo de inversión guatemalteco que está en proceso de adquirir la mayoría accionaria del club vallecaucano.

Ambos portaban la indumentaria oficial del equipo, lo que no pasó desapercibido para los asistentes y directivos.

La función de Romero en este nuevo escenario fue aclarada por el periodista Mariano Olsen, quien informó que el exdirectivo actúa como consultor institucional del Deportivo Cali.

Según Olsen, su labor se centra en el equipo encargado del proceso de empalme para la llegada de IDC Network.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado si Romero continuará vinculado al club una vez concluyan las gestiones administrativas relacionadas con la transición accionaria.

Humberto Arias y su molestia con la presencia de Benjamín Romero

El presidente del cuadro azucarero habló sobre la actual situación del conjunto vallecaucano - crédito @AsoDeporCali / X

La aparición de Romero ha provocado reacciones adversas dentro de la dirigencia actual del club.

Humberto Arias, presidente del comité ejecutivo del Deportivo Cali, manifestó su inconformidad por la presencia del consultor en el estadio y por el hecho de que luciera la chaqueta oficial del equipo.

“Me parece irrespetuoso de parte de IDC y de Richard Lee, que le haya puesto una chaqueta del Deportivo Cali a un señor Romero que ni siquiera es hincha del equipo”, dijo Arias en declaraciones al programa Super combo del deporte, de RCN Radio.

El directivo añadió que es un irrespeto que Romero se encuentre en el palco y portando una prenda del Deportivo Cali sin siquiera ser hincha.

“Es un irrespeto lo del señor Benjamín Romero ayer en el estadio, y con la chaqueta del Deportivo Cali, alguien que ni es hincha del club, no lo conozco ni me interesa conocerlo”.

La trayectoria de Benjamín Romero incluye cargos en clubes como Millonarios y Alianza Lima, así como en las federaciones de fútbol de Perú y Colombia.

Su paso reciente por Atlético Nacional estuvo marcado por la crisis institucional que atravesó el club antioqueño durante su gestión como vicepresidente ejecutivo.

La llegada de IDC Network y la participación de Romero en el proceso de transición han puesto en evidencia las tensiones internas y la resistencia de algunos sectores de la dirigencia tradicional del Deportivo Cali frente a los cambios que se avecinan en la estructura administrativa y accionaria del club.

La molestia de Humberto Arias con IDC Network, los inversores del Cali

El presidente del cuadro "Azucarero" se mostró molesto tras conocerse la presencia de Benjamín Romero - crédito @supercombocali / X

Por otra parte, después de la polémica que se presentó con la presencia de Benjamín Romero (exvicepresidente ejecutivo de Atlético Nacional y que salió con polémicas del cuadro “Verdolaga”), el presidente Humberto Arias Jr. mencionó que su deseo es conocer a la junta directiva, y que todo se dará en los términos de la venta, siempre y cuando se cumplan las condiciones de la venta del club.

“No conozco a los de la nueva Junta Directiva, mañana me reuniré con ellos, pero respetuosamente les voy a decir que mientras no se cumpla con todo, aquí ellos no van a tomar decisiones”, dijo.

Por otra parte, expresó Arias que aún no se cumplen los requisitos de desembolso para la venta del club, situación que tiene molesto a Arias.

“Hasta ahora los hitos no se han cumplido para que ellos (IDC) hagan todos los desembolsos, ni los hitos se han cumplido para que ellos tomen control del Club. “El que pone la plata pone las condiciones, esa gente (IDC) no quiere que ninguno de los actuales miembros del Comité esté en la nueva Junta, eso me parece una falta de respeto, nosotros no tenemos la culpa de la situación del equipo”, agregó.