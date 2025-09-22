Deportes

Independiente Santa Fe aclaró la situación de Jorge Bava ante rumores que apuntan a su salida

En la tarde del lunes 22 de septiembre de 2025, comenzaron a viralizarse versiones que señalaban que el uruguayo sería nuevo entrenador del Cerro Porteño paraguayo

El uruguayo asumió la dirección técnica del Cardenal cuando el torneo ya había comenzado en el primer semestre de 2025 - crédito Santa Fe

En horas recientes se desataron versiones que apuntaban a un posible interés del club paraguayo Cerro Porteño por contratar al director técnico uruguayo Jorge Bava, actual estratega de Independiente Santa Fe.

Las especulaciones rondaron con fuerza en redes sociales y medios deportivos, generando inquietud entre los aficionados del cuadro capitalino.

Por ejemplo, el reconocido periodista deportivo Cesar Luis Merlo confirmó el interés del conjunto Guaraní por Bava, que llegó al cuadro bogotano en abril del presente año.

“Cerro Porteño tiene negociaciones muy avanzadas para que Jorge Bava sea su entrenador. Se trabaja para que el deje Santa Fe (hay cláusula de salida) y firme hasta diciembre de 2026″, explicó el comunicador a través de su cuenta de X.

En respuesta, el conjunto capitalino emitió un comunicado oficial para aclarar la situación y poner freno a los rumores.

El texto difundido por Santa Fe destaca con claridad que, hasta la fecha, Jorge Bava tiene contrato vigente con la institución. Con esa afirmación, el club bogotano pretende confirmar la continuidad legal del DT, al menos para lo que falta de la campaña actual.

Este fue el comunicado que difundió Santa Fe ante rumores de la salida de Jorge Bava- crédito @SantaFe/X

Además, el comunicado insiste en que cualquier posibilidad de renovación estará condicionada a los resultados deportivos que logre el equipo Cardenal en lo que resta de la temporada 2025-II. De esta forma, Santa Fe deja en manos del rendimiento la continuidad o no de su timonel al cierre del semestre.

La emisión de este pronunciamiento se registra en un momento convulso para el León: como reciente campeón del Torneo Apertura, Bava alcanzó reconocimiento por devolverse a montar un equipo competitivo, pero las expectativas están altas y los cuestionamientos por la regularidad del rendimiento no han faltado.

Por su parte, el rumor de la salida de Jorge Bava hacia Cerro Porteño fue abordado con cierto escepticismo por Santa Fe, pues aunque no se refirió directamente al club paraguayo, su mensaje institucional niega implícitamente cualquier negociación vigente que pudiera suponer su partida inmediata.

Jorge Bava tendría serias posibilidades de dirigir en el fútbol paraguayo- crédito Colprensa

Qué se sabe de la posible salida de Jorge Bava

Frente a ello, el periodista Carlos Alemán, cercano a la interna del cuadro bogotano, explicó que el uruguayo no solo ha sido sondeado por Cerro Porteño, sino también por Nacional (URU).

No obstante, Alemán fue claro en que Bava tendría intenciones de permanecer en el cuadro capitalino, con el que ya consiguió el título de liga en el primer semestre de 2025.

“Jorge Bava acabó de finalizar práctica. El DT tiene contrato tal como lo dice el comunicado del león y una alta cláusula de salida que deberá ser pagada para poder salir del equipo. Además de Cerro lo ha buscado también Nacional (URU) ”.

El periodista añadió. “Sin embargo el DT según me indican en la interna ha manifestado su intención de seguir. El equipo también buscaría su continuidad, aunque el equipo este semestre aún no ha arrancado. La negociación por la renovación o no está en la mesa. Y hay presiones”.

Jorge Bava tendría la intención de seguir en Independiente Santa Fe- crédito @CarlosAlemanJ/X

Cómo han sido los números de Jorge Bava al frente de Independiente Santa Fe

Jorge Bava asumió como técnico de Santa Fe en abril de 2025. En ese semestre, el uruguayo consiguió el título de la Liga BetPlay I-2025 con un registro de 16 partidos, de los cuales ganó 8, empató 3 y perdió 5.

Durante ese mismo período el equipo Cardenal anotó 19 goles y recibió la misma cantidad, incluido un durísimo 6-1 en contra ante Alianza Valledupar en la última jornada del todos contra todos.

Además del título, Bava ha tenido momentos complicados. Por ejemplo, el debut del uruguayo fue un 1-1 ante Deportivo Pasto en Bogotá, donde pese a dominar buena parte del partido no pudo conseguir la victoria.

El entrenador también ha tenido rachas sin ganar, una de ellas al comienzo donde hubo empates y derrotas en jornadas consecutivas, que preocuparon tanto a hinchas como a la directiva.

