Se jugará un partido benéfico por el ‘Pipa’ de Ávila, exfutbolista condenado por narcotráfico en Europa

El exdelantero samario fue condenado a 12 años de prisión en Italia, en donde permanece desde 2021

Jimmy Nomesqui Rivera

Ricardo Gareca se sumó a la promoción del compromiso - crédito X

Después de haber sido figura de la selección Colombia y América de Cali, llegando a ser mundialista y campeón del torneo local hasta en siete ocasiones, la actualidad de Antony el “Pitufo” de Ávila es totalmente diferente a lo que fue el auge de su carrera.

El nacido en Santa Marta fue capturado en septiembre de 2021 tras oficializarse una orden de la Oficina de Ejecución Penal del Ministerio Público por producción y tráfico internacional de drogas en Italia.

Tras ser declarado culpable, el “Pipa” de Ávila fue condenado a 12 de años de prisión en Europa sin beneficio alguno de rebaja de pena, y durante varios meses no se tuvo información relevante sobre cómo estaba el exfutbolista.

Hinchas organizan partido benéfico por de Ávila

De Ávila fue mundialista con Colombia en 1998 - crédito @pipadeavila7

En algo que no es poco habitual en los futbolistas en Colombia, Antony de Ávila ha reconocido que perdió gran parte de lo ganado en el deporte por llevar una vida desorganizada, principalmente por la vida nocturna.

Es por ello que algunos de sus familiares han pedido la ayuda del Gobierno nacional para gestionar un posible regreso del samario al país y que pueda cumplir la condena en su nación, aludiendo a que en Italia está sufriendo por las condiciones de la prisión en la que está recluido.

Buscando ayudar al exdelantero, Lubin Londoño, un reconocido hincha del América de Cali, ha tomado la iniciativa para organizar un partido benéfico destinado a recaudar fondos en apoyo a la familia de De Ávila.

El partido se realizará el 16 de noviembre en El Carmen de Viboral, Antioquia. El evento contará con la participación de exjugadores destacados e ídolos del fútbol colombiano, entre ellos René Higuita,

La organización ha confirmado que todo lo que se obtenga económicamente durante el evento, tras cubrir los gastos logísticos y operativos, será destinado directamente a la familia del exjugador.

Figuras internacionales han confirmado su presencia

Gareca fue compañero del colombiano en América de Cali - crédito EFE

Los organizadores del evento han comenzado a exponer algunos de los exjugadores que participaran del partido benéfico, destacando entre ellos al argentino Ricardo Gareca.

El “Tigre”, como era llamado Gareca cuando era delantero profesional, es una leyenda del América de Cali y fue compañero del “Pitufo” en varias temporadas.

“Tuve el privilegio y el placer de compartir tantos años con Antony de Ávila, gran compañero y gran amigo, un ídolo total del América de Cali. Así que este 16 de noviembre los invito a compartir el evento para estar presentes, les mando un gran abrazo y muchas felicidades”, fue el mensaje con el que Gareca confirmó su asistencia al partido.

El exfutbolista Antony de Ávila fue encarcelado por un presunto vínculo con narcotraficantes - crédito Colprensa

Cabe recordar que lo último que se supo sobre la condición actual del samario fue cuando el periodista Javier Hernández Bonnet expuso en Ditu que los familiares del “Pipa” de Ávila están buscando recibir ayuda del Gobierno nacional.

“Está viviendo un drama en la cárcel de Nápoles, a donde lo recluyeron involucrado en un tema de tráfico de estupefacientes. Están hablando para ver cómo se puede hacer un enlace con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que se haga algún convenio y termine de pagar su pena en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali, en el país“.

Bonnet indicó que la familia del exfutbolista desconoce si hay algún tipo de caso similar en los últimos años, puesto que en un principio, el abogado de Anthony de Ávila afirmó que había pocas chances de pedir algún tipo de beneficio para el cafetero.

“Yo no sé si Italia tiene ese tipo de convenios. Hay países que prefieren descargar la responsabilidad de tener un ser humano, dándole comida, dormida e incluso sosteniéndolo en temas de comida, salud, y prefieren que se lo lleven al país de origen”.

Temas Relacionados

Antony de ÁvilaPrisiónCárcelEuropaItaliaPartido benéficoRicardo GarecaColombia-Deportes

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo

Luis Díaz se destapó sobre su llegada al Bayern Múnich: reveló que hubo conversaciones con un club español

Colombia está lista para ver el Mundial de Ciclismo en Ruta: hora y dónde ver las pruebas en Ruanda

América lanza propuesta que causa polémica en el fútbol colombiano: vea de qué se trata

Así formarían Deportivo Cali y Santa Fe en la final de la Liga Femenina: todo se define en Palmaseca