Deportes

El primer peleador radicado en Colombia que podría firmar con la UFC: “Estamos a un paso de hacer historia”

Javier ‘Blair’ Reyes tendrá la oportunidad de demostrar su talento en el primer encuentro que afrontará en la empresa dirigida por Dana White

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El colombiano peleará el 23
El colombiano peleará el 23 de septiembre en Las Vegas - crédito suministrada a Infobae Colombia

La UFC es la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo, lo que hace que la mayoría de peleadores en el mundo sueñen con tener la oportunidad de firmar un contrato con la empresa de Dana White.

En el caso de los deportistas colombianos, varios han participado de eventos de la empresa estadounidense; sin embargo, en todos los casos son atletas radicados en Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por ello que ha generado gran expectativa lo que será la pelea protagonizada por Javier “Blair” Reyes, un bogotano de 31 años que participará del Dana White Contender Series el martes 23 de septiembre, velada que será transmitida desde las 7:00 p. m. a través de Disney+.

Buscando aumentar el número de deportistas vinculados a la empresa, White ha consolidado un modelo de competencia en el que firma por un único encuentro a diferentes prospectos, que tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades y convencerlo de firmarlos con un contrato multianual, que es el modelo con el que competirá el bogotano.

El colombiano estará en la
El colombiano estará en la segunda pelea de la velada - crédito UFC

En diálogo con Infobae Colombia, Reyes abordó lo relacionado con su pelea frente a Justice Torres, comenzando con la negociación que sostuvo su entrenador con el equipo de Dana White.

“La hace mi entrenador Javier torres, él se encargó de contactarlos y de promocionarme con la UFC. Después de mi última pelea, esa misma semana mi entrenador me llama y me dice: «no te relajes mucho, tenemos pelea en el contender»“.

Debido a que la empresa le ha cambiado hasta en tres ocasiones de oponente, Reyes reconoció que se ha preparado pensando en mejorar sus habilidades, principalmente en los aspectos que tiene falencias.

“Estoy en un nivel en el que la mayoría de mis oponentes son peleadores que son muy completos. Esta vez no me preparé pensando en mi oponente, me enfoqué en mejorar lo que tenía más descuidado. Toda la preparación la hice en Colombia, en mi ciudad, con mi equipo”.

Reyes podrá firmar con la
Reyes podrá firmar con la empresa de MMA más importante del mundo - crédito Reuters

El bogotano se mostró orgulloso de mantenerse radicado en Colombia, por lo que considera que puede ser considerado un ejemplo para la nueva generación de peleadores en el país.

“Esta pelea representa que estoy demostrando que se puede llegar lejos sin tener que irse a vivir a Estados Unidos. Cuento con que esto le abra las puertas a muchos que vienen atrás”.

Confiado en que logrará llevarse la victoria en Las Vegas, Javier Reyes indicó que su objetivo principal es que en Colombia le den importancia a los deportes de contacto.

Pienso que mi triunfo va a ser la puerta a muchos colombianos para que puedan llegar a la UFC. La empresa se dará cuenta de que somos muchas personas unidas por una misma pasión. Espero que los medios de comunicación entiendan que no somos solo futbol, que nos den la importancia y la relevancia que merece nuestro hermoso deporte”.

El colombiano ha sido campeón
El colombiano ha sido campeón en varias promotoras del mundo - crédito @javier_blair_mmafigther/Instagram

El bogotano pidió el apoyo de sus seguidores en los próximos días, puesto que Dana White ha indicado en más de una ocasión que la firma del contrato depende del espectáculo que demuestren los deportistas y del apoyo que reciben en sus países.

“Estamos a un paso de hacer historia y es más fácil si lo hacemos trabajando juntos. Quiero pedirles a todos el apoyo, el último favor y el último empujón. No tienen que poner Javier, pueden poner solo Colombia”.

“Blair” puntualizó al indicar que el 23 de septiembre peleara por todos los connacionales que tienen un sueño. “No peleo solo por mí, peleo para demostrar el fuego que tienen los colombianos y qué con disciplina, esfuerzo y voluntad se puede llegar lejos”.

Temas Relacionados

Javier ReyesUFCMMAArtes Marciales MixtasDana WhiteDisney+Colombia-Deportes

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

En el estadio del cuadro ‘Azucarero’ se jugarán los últimos 90 minutos que definirán el equipo campeón del 2025

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Linda Caicedo es la única colombiana nominada al premio, aunque no asistiría por disposición del Real Madrid, que mantiene una pelea institucional con France Football, organizadores de la ceremonia

Ceremonia del Balón de Oro:

Fernando Batista reveló que pasó en el camerino de Venezuela durante la goleada de Colombia, que dejó a la Vinotinto sin Mundial

El entrenador argentino se quedó sin trabajo tras la debacle en la última jornada de la Eliminatoria, en donde la Tricolor se impuso 6-3 en Matute y dejó sin repechaje a Venezuela, que nunca ha clasificado a una Copa del Mundo

Fernando Batista reveló que pasó

“Yo soy el ángel de Dayro”, las revelaciones del ‘Arriero’ Herrera sobre el goleador de Once Caldas y el camerino

El máximo goleador colombiano de la historia lidera la tabla de artilleros de la Copa Sudamericana y fue convocado a la selección por su rendimiento en el último año

“Yo soy el ángel de

Deportivo Cali vs. Santa Fe: la final que más se ha repetido en el fútbol femenino y que es liderado por las azucareras

Las Azucareras podrían igualar a Independiente Santa Fe como las más veces campeonas del fútbol femenino en Colombia; mientras que las Leonas ampliar su dominio a cuatro títulos

Deportivo Cali vs. Santa Fe:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Top de Netflix en Colombia:

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes Díaz, reveló algunos secretos del diamante que le puso al ‘Cacique de la Junta’

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Luis Díaz se puso la ‘10’ y destapó un barril de cerveza en el Oktoberfest en Alemania: el momento quedó en video

Fernando Batista reveló que pasó en el camerino de Venezuela durante la goleada de Colombia, que dejó a la Vinotinto sin Mundial

“Yo soy el ángel de Dayro”, las revelaciones del ‘Arriero’ Herrera sobre el goleador de Once Caldas y el camerino